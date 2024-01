Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spuiten en Slikken terug met nieuwe gezichten (Diva!): ‘Hoeveel porno kijken Nederlanders, denk je?’

Emma Wortelboer en Jurre Geluk zijn na zeven jaar gestopt als presentatoren van Spuiten en Slikken. Dat betekent gelijk dat het stokje is overgedragen, want Spuiten en Slikken is terug. De nieuwe gezichten: Ralph de Boer, Roos Haarsma en Diva Brons. Mocht je denken ‘Diva??, dé Diva?’ Ja, dat klopt.

Misschien denk je ook wel: ‘Spuiten en Slikken? Da’s toch iets van al even geleden?’ Kan ook kloppen, als je blik vooral op tv gericht is. De befaamde titel speelt zich al sinds 2018 op YouTube af. Metro haalt de blik voor tv-rubriek Blik op de Buis soms van televisie af, om een online-programma te bekijken. Zoals Spuiten of Slikken dus met ‘de drie nieuwe’. Diva, Roos en Ralph zijn vanaf vandaag te zien (en te beluisteren).

Diva bekendste gezicht Spuiten en Slikken

Diva Brons is het bekendste gezicht van dit trio. Ze was in 2021 een opvallende deelneemster aan The Bachelor, waarbij zij het hart van Tony Junior probeerde te veroveren. Dat lukte niet, maar ze stal wel de harten van veel kijkers (van een deel ook niet, vanwege haar opvallende stemmetje). Metro behoorde tot de eerste groep: ‘Een extra vleug Diva zou The Bachelor goed doen’, schreven we toen. Later dook Diva ook op in Echte Meisjes in de Jungle.

‘Kijk-podcast’ over seks en drugs in Spuiten en Slikken

Diva, Roos en Ralph gaan de komende tijd bij BNNVARA volop aan de slag met nieuwe series, documentaires en podcasts. Ze zijn eerst elke dinsdag samen te horen in De Spuiten en Slikken Podcast: ‘Je wekelijkse portie seks en drugs’, die je op YouTube ook kunt bekijken. Actualiteiten rondom seks en drugs worden behoorlijk openhartig besproken en de drie geven een kijkje achter de schermen.

Diva riep als puber met een behoorlijk grote bek altijd dat zij bij BNNVARA ging werken als ze groot was. Dat is gelukt („na drie weken heb ik nu wel al bijna een burn-out”). Roos en Ralph volgden allebei de BNNVARA Academy en werkten al voor de redactie van Spuiten en Slikken. Ze maken nu promotie tot presentator.

📺 Spuiten en Slikken Spuiten en Slikken kunnen we met gemak oeroud noemen. Het BNNVARA-programma was namelijk van 2005 tot 2018 op tv. Presentatoren van weleer: Sophie Hilbrand, Filemon Wesselink, Tim Hofman, Nicolette Kluijver, Victoria Koblenko, Geraldine Kemper, Jan Versteegh, Gwen van Poorten, Emma Wortelboer en Jurre Geluk.

Draadloze stofzuiger

„Vandaag gaat het over porno!”, kondigt Roos enthousiast aan. „Interessant”, denkt Diva. Maar Ralph: „Ik voel me zo kut om erover te praten.” Hij ‘ziet Roos zo al achter haar laptopje zitten’. Goed, de luisteraars moeten eerst even door de levens-updates van de drie heen. Zo heeft Ralph een draadloze stofzuiger gekocht en weten we nu ‘hoe laat de presentatoren naar bed gaan als ze vroeg onder de wol kruipen’. Ze snappen zelf gelukkig dat dit niet de bedoeling is. Porno, daar gaat het in deze Spuiten en Slikken om.

We zullen niet alle quotes van de drie nieuwe gezichten bespreken. Wel vraagt Roos de anderen ‘hoeveel porno Nederlanders per dag gemiddeld kijken’. Ze heeft zelf het antwoord: 10 minuten en 38 seconden (inclusief alle landgenoten dus die nooit naar hatseflatsen turen). Roos kijkt zelf ‘met vlagen’. Diva amper meer, omdat ze regelmatig scrolde en dan ‘hele vieze dingen tegenkwam, waarbij ze zich afvroeg of de actrice dat allemaal wel wilde, of alleen maar even snel geld verdiende’. De lol was er snel vanaf.

Stiefmoeder vast in de droger

Ralph ziet weleens ‘hele pornoverhalen’. Zoals een stiefmoeder die vastzit in de droger (hoe dan???) en dat vervolgens stiefzoon binnenkomt. Dat dus. Veel heeft het allemaal niet om het lijf (Metro is zó ontzettend grappig). Vooral jongeren zullen dit allemaal best aardig vinden. Dat geldt ook voor de drie presentatoren: leuke gasten.

Naast de podcasts gaan Roos, Ralph en Diva ook eigen series maken. Zo maakt Roos het programma Klopt Da Wel Of Nie Dan, waarin ze test of producten wel doen wat ze beloven. Word je van een love joint echt geil? Ralph tovert het programma Jurre’s Date om tot Ralph’s Blind Date. In dit programma gaat hij in gesprek met mensen over wie velen al snel hun mening klaar hebben; zoals mensen met een voetfetisj, alcoholverslaving of iemand die seksverzorger is. Diva is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe serie. Hier volgt later meer informatie over.

Aantal blikken uit 5: 3

Noot: voor de jonge doelgroep dan.

De Spuiten en Slikken Podcast is vanaf nu elke dinsdag te beluisteren via je favoriete podcast-app of te zien op het YouTube-kanaal van Spuiten en Slikken.

