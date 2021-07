Een extra vleug Diva zou De Bachelor met Tony Junior goed doen

De Bachelor op Videoland is ruim over de helft. Nog acht van de twintig dames hunkeren naar de liefde van dj Tony Junior. Tijd om de balans op te maken, want is het wat? Mwah. Een extra vleug Diva zou het liefdesprogramma goed doen.

Vorig jaar was voorganger De Bachelorette veelbesproken. Zo voelde dat – op social media – in ieder geval. Toen zocht actrice en influencer Gaby Blaaser haar witte prins op het witte paard. Niet gelukt, maar goed. Vermakelijke televisie was het wel. Presentator Rick Brandsteder blikte naderhand met Metro op het gedenkwaardige seizoen terug.

Verslaggever Erik Jonk pakt De Bachelor, nu de finale enigszins in zicht is, op voor Blik op de Buis. In deze rubriek worden nieuwe of – op welke manier dan ook – opvallende programma’s van tv-omroepen en streamingdiensten besproken.

De Bachelor met Tony Junior kabbelt voort

Dat De Bachelor tot een opvallend programma wordt gerekend, komt dit seizoen omdat het juist niet zo opvallend is. Dit dus in tegenstelling tot De Bachelorette met Gaby Blaaser in 2020. Gaby vond in Joey de liefde („ik geloof er door Joey weer voor 100 procent in“). En daar vond iedereen wat van, vooral van haar. Zelfs na het seizoen hielden de liefdesperikelen de gemoederen bezig. De relatie kwam snel ten einde. Joey voelde zich gebruikt en vond later een Gaby-look-a-like. Daar vond iedereen wéér iets van. En Joey vond dat – zo zei hij tegen RTL Boulevard – „maar wat jammer”.

Tony Junior met twintig vrijgezellen in Kroatië

Liefst twintig vrije Nederlandse dames vlogen naar Kroatië om het hart van dj Tony Junior te veroveren. Ook hij is natuurlijk vrijgezel, nadat aan zijn relatie met zangeres Maan een einde kwam. Metro had er zin in en stelde de twintig vrouwen vol enthousiasme voor.

Inmiddels zijn we wat minder enthousiast. Dat heeft meerdere redenen. De Bachelor kabbelt voort en de meeste dames zijn niet zo spraakmakend. Daar kunnen zij verder niets aan doen, maar reality-televisie – zeker als het om strijd om de liefde draait – heeft spraakmakende types nodig. Dat was meer dan twintig jaar geleden bij de start van reality-tv in de allereerste Big Brother al zo. Zonder Knuffel-Ruud, die overigens weinig anders deed dan knuffelen, en het eerste stelletje dat op televisie de liefde bedreef (‘netjes’ onder een laken), was het allemaal toch een stuk minder.

Van Tony Junior valt niet zoveel te vinden

Ten derde: Tony Junior is de man waar het om draait en wie kan nu eigenlijk iets van hem vinden? Prima gozer, daar niet van. Maar voor tweespalt op socialmediakanalen zorgt Tony niet. Gaby vond je óf geweldig óf verschrikkelijk. En dan heb je wat. Tony Junior is beleefd, spreekt rustig en zegt – elke week – dat hij de dames er prachtig uit vindt zien. Als hij met een date op zijn scootertje rond tuft, houden de achtergebleven meiden een zumba-les. Of hangen wat, met hier en daar een traantje. Tony Junior wil graag vissen en truffels zoeken.

Waar is de onderlinge meidenhaat? Waar zijn de écht valse spelletjes? Als dat er bij deze dames niet in zit, dan is dat zo. Een derde Temptation Island of Ex on the Beach hoeft De Bachelor niet te zijn, maar een beetje extra pit? Nou, graag.



De Bachelor heeft meer Diva nodig

Wat De Bachelor leuker, véél leuker kan maken, is een extra vleug Diva. Diva is een 22-jarige onderneemster. „Ik heet wel Diva, maar ik ben het niet”, vertelde zij Tony Junior voorzien van een giechel bij de eerste ontmoeting. Zij runt een webshop in rock-chic vintagekleding en zoekt een spannende relatie. Vooraf zei ze iets van: „Ik zal ’s avonds om zes uur niet met piepers voor Tony Junior klaar zitten. Liever bestel ik midden in de nacht een kapsalon.”

Diva is een flapuit (altijd goed in een programma als De Bachelor). Diva heeft goede teksten, is gewoon leuk én is op haar manier spraakmakend. En dat heeft (v0oral) te maken met haar stem. Die is eh, hoe zeg je dat netjes, een beetje hoog en kinderachtig. Het kamp socialmedia-losers ging daar behoorlijk op los. Wie zich over de stem heen zet, ziet de leukste kandidaat. Eentje die misschien nog wel meer naar presentator Rick Brandsteder lonkt, dan naar die hele Tony Junior. Komt Rick binnen dan schalt haar ‘hey, Riiiiccck’ – twinkel twinkel twinkel giechel – door de kamer. Vertrekt hij, dan twinkelt Diva er na haar ‘bedankt, Riiiick!’ nogmaals op los.

Crack-Teletubbie Diva

Diva vond het in het begin wel lastig om naar zichzelf te kijken, gaf zij onlangs toe aan RTL Boulevard. En haar stem? Ach, wat kan zij er aan doen, al wist ze niet „dat het zo erg was”. Alle (stem-)haters zet Diva op een grappige manier te kijk. Zo moest ene Rianne het doen met: „Persoonlijk vind ik dat ik klink als een Teletubbie die aan de crack zit, dus ik snap helemaal waar die opmerkingen vandaan komen. Maar we moeten het er maar mee doen. Misschien went het vanzelf.”

Wordt De Bachelor nog wat?

Met een vleug Diva: ja, dus. Maar ook het einde van de laatste aflevering biedt wat hoop. Tony Junior stuurde naast Roos – die overigens een wél indrukwekkend verhaal over haar overleden vader vertelde – kledingmerk-manager Maxime weg. Maxime, de vrouw die Tony Junior de eerste serieuze zoen in De Bachelor gaf. Oei oei oei! Daar vinden de overgebleven acht meiden wat van. Maxime reageerde vandaag zelf op Superguide. „Hij stond er echt ineens heel anders in. Dat had ik niet verwacht.” Een vooruitblikje liet al zien dat Tony Junior zich de volgende keer moet verantwoorden. Diva zal er wel weer op háár manier mee omgaan. Toen zij onlangs de roos voor de volgende ronde kreeg en Tony ‘op het jacht heb je vandaag mijn hart gestolen’ zei, reageerde Diva: „Alleen op het jacht?” En liep ze giechelend terug.

