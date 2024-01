Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezin dacht lief minivarken Nelson te kopen, maar hij werd een knor-gigant van 500 kilo

Opeens heb je het! Je koopt een minivarken als huisdier. Je ziet Nelson, al vrolijk knorrend, en bent verkocht. Maar dan is het een nogal flink minivarken, wat heet… Het groeit en het groeit en dan blijkt het niet het dier te zijn dat je had verwacht.

Nelson, het minivarken. Tenminste, dat werd gezegd toen het gezin Verbeek uit Werkendam het schattige biggetje destijds kocht. Maar zeven jaar en 500 kilo later blijkt Nelson een (groot en zwaar) probleem.

Alle reden voor een documentaire dus en die is vanavond op tv. Metro bekeek de korte film Nelson het minivarken voor televisierubriek Blik op de Buis. Leuk: als stem voor het dier is net zo’n knorremans gevonden: Maarten van Rossem.

Aardige tv over huisdieren

Tv over huisdieren kan heel aardig zijn, merkten we al eerder. Al helemaal als het om bijzondere exemplaren gaat, zoals bij minivarken Nelson nogal het geval is. In M’n Beessie en ik zagen we al eens een naaktslak, een ‘Instagram-kat’ met hippe brillen en ook al een huisvarken, Frans.

Nu zijn we aanbeland bij het genoemde gezin Verbeek, dat bestaat uit twee moeders en twee zonen, Brandon en Jaden. Een huisdier erbij lijkt ze wel leuk en dat wordt het minivarken. „Aan het einde van deze film ben ik volkomen terecht wereldberoemd”, klinkt de stem van Maarten van Rossem.

Gepest om minivarken Nelson

Brandon (11) werpt zich op als grote vriend van het minivarken. Hoezeer ze ook de beste maatjes zijn, er gebeurt van alles. Weer klinkt Van Rossem: „Gek genoeg had ik altijd honger.” Friet was z’n ‘lievelings’. „Oooooh, zaligheid der zaligheden.” Je zou denken dat Nelson door de friet flink begon te groeien, maar nee, de werkelijke reden was dat hij dus helemaal geen minivarken is. Verkoopfoutje.

Dieren zijn vaak geliefd, maar voor dit enorme exemplaar geldt dat niet in Werkendam. Brandon wordt op school zelfs gepest vanwege zijn huisdier. Vriendjes willen niet meer met hem spelen. De politie komt kijken of de buren terecht klagen over stankoverlast. De buurt en de woningbouwvereniging vinden het niet kunnen, zo’n groot, stinkend beest in en rond een rijtjeshuis.

Maar het kan ook anders

Wanneer moeder Angela een Facebookpagina aanmaakt over Nelson, verandert er veel. Het dier maakt zelfs z’n opwachting in enkele tv-programma’s. Maarten van Rossem: „Wow, wat heb ik toch enorm gezwijnd.” Wereldberoemd is het varken nog niet, maar hij is een aardig stukje op weg.

Waarom er rond belangrijke momenten in Nelson het minivarken steeds camera’s bij waren, is een vraag die je jezelf als kijker kunt stellen. De glurende buren, politie aan de deur… is het hele avontuur achteraf nog een keer dunnetjes gespeeld overgedaan? Dat neemt echter niet weg, dat deze docu – misschien een beetje tuttig woord – énig is.

Nelson het minivarken is vanavond (zondag 21 januari) om 19.25 uur bij KRO-NCRV in ZappDoc op NPO 3 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

