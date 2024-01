Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet wil bijna 3 miljard euro vrijmaken voor stikstofaanpak

Het kabinet wil voor de zomer nog bijna 3 miljard euro vrijmaken voor de aanpak van de stikstofcrisis. Bijna 1,3 miljard euro wordt uitgetrokken voor de plannen die provincies hebben ingediend. Ook wil het demissionaire kabinet 1,45 miljard euro uittrekken voor de vrijwillige opkoopregeling van veehouders.

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet instemmen met het voorstel voor de miljardeninvestering. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Landbouw. Als beide Kamers instemmen met het voorstel, kunnen de provincies voor de zomer het geld gebruiken, aldus het ministerie.

Het was de bedoeling dat het geld uit het stikstoffonds zou komen, dat gevuld zou worden met 25 miljard euro. Maar daar moet de Eerste Kamer nog mee instemmen, en het is nog maar de vraag of dat nog gaat gebeuren.

ANP

Vorige Volgende

Reacties