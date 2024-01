Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Belevenisbon’ vaak misleidend, consumentenbond dient klacht in

Heb je ook weleens een belevenisbon voor je verjaardag gekregen? Het idee was vast lief bedoeld, maar de kans dat het tegenvalt is groot, waarschuwt de Consumentenbond. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de bonnen voor een diner, borrel of overnachting vaak misleidend zijn.

De Consumentenbond nam de belevenisbonnen van Bongo, GiftForYou en Wonderbox onder de loep. Wat blijkt? De kans is groot dat je niet helemaal krijgt wat de bon belooft.

De bonnen voor een borrel, diner of overnachting misleiden namelijk met het aantal locaties waar ze in te leveren zijn. Ook gelden meestal beperkingen en dekken de bonnen niet alle kosten, waardoor je vaak moet bijbetalen.

Op sommige plekken nauwelijks te verzilveren

Zo vermeldt een ‘Diner voor twee’-bon van Wonderbox niet dat de drankjes tijdens jouw etentje niet gedekt worden of dat een online registratie of telefonische reservering verplicht is. Ook is de bon in sommige regio’s en steden nauwelijks te verzilveren, stelt de Consumentenbond. Heb je bijvoorbeeld een bon voor een hotelovernachting, dan kun je maar op zes plekken in Nederland terecht.

Andere aanbieders van een belevenisbon doen het niet veel beter. Zo belooft de ‘Borrel’-cadeaubon van GiftForYou vier drankjes of een fles wijn, plus een borrelhapje. Maar van de 214 locaties is er slechts één die dit daadwerkelijk levert.

Bongo gaat de mist in met de ‘Duizend-en-één-nachten-charmebon’. Daar zouden 5000 hotels aan meedoen, maar in werkelijkheid zijn dat er zo’n 2750, waarvan slechts 98 in Nederland.

Beloftes belevenisbon te rooskleurig

„De beloftes van de bonnen blijken regelmatig veel te rooskleurig”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. „Consumenten worden misleid en dat is kwalijk. Je kunt je dan ook afvragen of zo’n bon wel echt een goed cadeau is. Je kunt als cadeau beter contant geld vragen of geven voor een leuk uitje.”

Wonderbox heeft inmiddels aangegeven te stoppen met de verkoop van een aantal belevenisbonnen totdat de verpakking klopt. Ook kunnen mensen die zich misleid voelen geld terugvragen. Bongo reageerde niet op de bevindingen van de Consumentenbond. Daarom heeft de bond een klacht tegen het bedrijf ingediend bij de Reclame Code Commissie. Ook toezichthouder ACM is op de hoogte gesteld.

