Lil Kleine verwijt zichzelf in docu Jorik veel, er klinkt echter ook vaak ‘maar…’

Een documentaire over Lil Kleine, daar zal niet iedereen op zitten te wachten. Maar waarom eigenlijk? De samen met André Hazes meest – en vaak negatief – besproken artiest van ons land heeft regelmatig nogal wat aan zijn broek hangen. Omdat velen op social media om het hardst iets hebben geroepen, moet je ter beoordeling Jorik op Prime Video misschien juist gaan zien.

De docu Jorik (Lil Kleine heet officieel Jorik Scholten) is vanaf vandaag in drie delen te zien. Metro was wel benieuwd voor tv-rubriek Blik op de Buis. We schreven tenslotte genoeg over de Amsterdammer die dit jaar, knipoog, volwassen wordt (30). Nog maar net bekomen van de Videoland-productie CAROLINE, over Caroline van der Plas, gingen we weer aandachtig zitten.

Ervaring met beleefde Lil Kleine

Soms moet je je verleden bij het kijken even aan de kant schuiven. Ik sprak Lil Kleine voor interviews twee keer, één keer telefonisch, één keer in een hotel in zijn en mijn stad. Dat laatste gesprek is bijgebleven, want er heeft zelden zo’n beleefd en attent type tegenover me gezeten.

Het was echter nog niet de tijd van een mishandeling in een discotheek, vechten op Ibiza en – vooral natuurlijk – de autodeuraffaire met zijn geliefde van toen, Jaimie Vaes. Haar hoofd zat er twee jaar geleden tussen en dat ging niet vanzelf, zullen we maar zeggen. Aan dat verhaal hing ook nog een vrij trieste rechtszaak, waarbij Lil Kleine dure horloges terugeiste. Zo’n zaak die de gemiddelde mens nooit zal overkomen.

Het ‘beleefde interview’ was wel in de tijd dat Lil Kleine op het podium standaard flessen champagne leegspot. Dat hij – geen idee waarom – het cool vond om continu en met trotse blik (lunch)bonnetjes met bedragen om van te duizelen op internet te dumpen. En dat hij als reiziger al even de VIP-ingang op Schiphol mocht nemen. Maar nogmaals: prima, leuk gesprek. Tijdens het kijken naar Jorik, is dat even in standje vergetelheid gezet uiteraard.

‘Grootste artiest van Nederland’

‘Het langverwachte verhaal over het leven van de controversiële Nederlandse rapper Lil’ Kleine’, noemt Prime Video deze productie. Dat ‘langverwachte’ valt wel mee, want hebben we zo’n beetje niet elke scheet uit dat leven in de media en op zijn eigen social-kanalen zien langskomen? Maar dan nog kan dit wat uitgebreidere verhaal interessant zijn. Scholten gaat namelijk heel veel in op wat hij heeft geflikt en wat anderen er allemaal van vonden.

Die succesmuzikant (van weleer?) is niet meteen uit hem verdwenen, zeker bij de kleine man met de grote bek niet. „Gewoon even gebaseerd op de feiten en cijfers, dan ben ik de grootste artiest van Nederland”, is zelfs de eerste zin uit de trailer. Tijdens zijn succesvolste jaren zat hij met die woorden niet ver van de waarheid. Er kwamen namelijk bakken geld, nee joekels van bakken, in huize Scholten binnen.

Lil Kleine gecanceld

Dat Lil Kleine een moeilijke jeugd had door de slechte relatie met zijn moeder, moge duidelijk zijn. In Jorik zien we zijn vader (geen blad voor de mond) en zusje Nova (leuk, nooit gezien). Nova paste vaak op de baby van ‘Kleine’ en Jaimie en heeft het nodige gedonder tussen de twee ouders gezien.

In Jorik horen we het telefoongesprek tussen Vaes en Miss Roddel Yvonne Coldeweijer. Of ze het filmpje van de autodeur even online wil zetten. Coldeweijer: „Ik weet niet of het juridisch helemaal zuiver is als ik dit post, maar ik doe het meteen.” Gevolg: Lil Kleine wordt behoorlijk gecanceld. Van zijn maatschappij Sony die niets meer van hem wil weten, tot Madame Tussauds dat zijn wassen beeld naar het magazijn verbant. De artiest belandt even in de gevangenis. Na zijn vrijlating, in maart alweer twee jaar geleden, hebben we weinig meer van hem vernomen. Hij vermaakte zich onder meer op een kerkhof om een taakstraf van 120 uur uit te voeren. Die kreeg hij oplegd na rake klappen in een nachtclub in Amsterdam.

Niet overal mee eens

In Jorik is hij terug en praat hij veel. Lil Kleine is het niet met alles eens. Goed, dat van die autodeur staat op beeld, maar die Vaes? „Ik voel me genaaid door wat Jaimie allemaal zegt wat niet waar is.” De mishandeling in de nachtclub ontkent hij tot de dag van vandaag. Die taakstraf voerde hij maar uit om van al het gelazer af te zijn.

Lil Kleine geeft in dit document veel toe. Echter, er klinkt ook veel ge-maar. De opvallendste, of domste, gaat alweer over het autodeur-gebeuren. Eerst zegt ie: „Het is natuurlijk mijn fout.” Later klinkt toch weer die ‘maar’: „Maar het kan wel in een relatie gebeuren. Al helemaal in de relatie waar wij in zaten.” Hoezo, kan gebeuren? Dat kan natuurlijk helemaal niet, het is bezopen. Zo’n zinnetje verpest veel.

‘Tijd om Jorik te zijn’

Neemt niet weg dat de Amsterdammer het boetekleed echt wel aantrekt. Veel beter klinkt bijvoorbeeld: „Ik heb misschien wel veel te vaak Lil Kleine mee naar huis genomen. Momenten waarop ik gewoon Jorik had moeten zijn.” Ook kijkt hij met een betere blik naar de toekomst: „Het is nu tijd om Jorik en een goede vader te zijn.”

Laten we het (voor hem) hopen. Jorik is open, hard en schrijnend. Daar kun je van alles van vinden, maar bezienswaardig is de docu daardoor in ieder geval. Oordeel zelf, willen we maar zeggen.

Aantal blikken uit 5: 3,5

De driedelige documentaire Jorik is vanaf nu exclusief te zien op Prime Video. De ‘cast’: Jorik Scholten, Nova Scholten, Maarten Scholten, Jack $hirak, Jonna Fraser, Boef, SFB en Ronnie Flex.

