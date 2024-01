Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frank Lammers op zoek naar goud: ‘De op één na oudste hobby van de mens’

Is Ferry Bouman een nieuwe carrière begonnen? Is de Brabantse crimineel die zo op Frank Lammers lijkt, geswitcht van xtc-pillen naar goud? Het lijkt erop, als je de nieuwe Discovery-serie Frank Gaat Voor Goud gaat kijken.

We geven toe: de link naar Ferry Bouman en Undercover van Netflix is met een naar goud zoekende Frank Lammers (te) snel gemaakt. Maar het is met deze acteur wel degelijk aan de hand. Metro zag hem zoeken voor de Discovery-serie Frank Gaat Voor Goud (vanaf vandaag op tv) en bespreekt zijn gegraaf in de eerste aflevering voor de televisie-rubriek Blik op de Buis.

Frank Lammers en ‘de échte noestige goudzoekers’

In Frank Gaat Voor Goud reizen we als kijkers mee met Frank Lammers die in de Australische outback op zoek gaat naar, tja goud dus. Hij loopt mee met ‘de échte noestige goudzoekers’ (Discovery kwam met die term) die daar nog te vinden zijn. Naast goud, doorzoeken ze de mijnen ook voor andere zeldzame edelmetalen als nikkel, kobalt en lithium. Lammers stroopt zijn Brabantse mouwen op om zich te verdiepen in deze ‘unieke industrie’. Waarom? Hij wil met eigen ogen weleens zien in hoeverre de goudzoekers bereid zijn om het goud en de andere waardevolle metalen op te halen. Hoe gaat dit eraan toe?

Frank Lammers reist voor dit avontuur af naar Zuid-West Australië om precies te zijn. Sinds het eerste klompje goud er werd gevonden is de goudkoorts daar toegeslagen. Onder professionals, maar ook onder de kleine gelukszoekers. Lammers, de laatste jaren ook nog manager van The Streamers, daalt af in de grootste mijnen ter wereld. Hij laat groot geluk zien, maar ook tegenslagen. Zelf de handen uit de mouwen steken? Ja, doet ie ook.

De stem van Massa is Kassa

Het is even wennen, dat Frank Gaat Voor Goud. De voice over is namelijk van Lammers zelf. Je hoort hem als het ware eerst weer mijmeren over het goddelijke lichaam van Peter Gillis, als de vakantieparken-koning (of -crimineel) in een romantische bui is in Massa is Kassa. Of je hoort Ferry Bouman mummelen dat ‘zijn Daantje toch echt en voor altijd zijn meiske is’. Eenmaal gewend ga je als kijker vrolijk en belangstellend mee op pad. Je reisleider van de komende weken draagt een toepasselijke hoed, een zonnebril en later iets wat lijkt op een verkeersregelaarspak.

Frank Lammers stelt „dat hij altijd al gebiologeerd is geweest door vreemde vogels en bijzondere bestemmingen”. Dat laatste komt goed uit, want op weg naar zijn bestemming stuurt hij na 200 kilometer voor het eerst door een bocht. „Zo, nu nog vijf weken rechtdoor.” In Frank Gaat Voor Goud klinkt de typische droge acteur, op zijn losse en soms grappige manier. Goud delven noemt hij „de op één na oudste hobby van de mens”. De oudste laat hij in het midden.

Zeeuwse op zoek naar ‘het nieuwe goud’

In een goudgebied met een oppervlakte van een achtste van Nederland, ontmoet Lammers Andy. Ze heet eigenlijk Adrienne, komt uit Zeeland en bleef bij het backpacken in 2016 ‘hangen’. Voor de liefde uiteraard, maar ook voor het goud waarnaar haar lover altijd zoekt. Frank Lammers heeft het zwaar, want na het goud delven volgt er steevast een barbecue en (veel) bier. Volgens het tweetal „is nikkel het nieuwe goud”. Zo leer je nog eens wat.

Leuk is de ontmoeting met de Australische Goolie, de oudste goudzoeker en een echte local. Wat duidelijk wordt: er zit nog voor een gi-gan-tisch bedrag aan goud en andere metalen in de grond. Snel richting de andere kant van de wereld dus, zou je bijna zeggen. Wel even een vergunning regelen dan hè? Frank Lammers wijst de kijker er netjes op. Zijn alter ego Ferry Bouman zou daar ongetwijfeld niet naar luisteren en de eerste de beste mijn opblazen om z’n zakken te vullen.

De eerste aflevering is in ieder geval leuk. Of dat zes weken lang met telkens drie kwartier zo blijft, is op dit moment nog even de vraag.

Aantal blikken uit 5: 3

Frank Gaat Voor Goud is vanaf vanavond (26 januari) tot en met vrijdag 1 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij Discovery. Eén aflevering vooruit te kijken kan telkens via discovery+.

