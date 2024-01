Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dani was 16 toen zij bruidsjurken tekende, ze verkocht er inmiddels al meer dan 5000

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar kantoor rijdt, tekent een ander op 16-jarige leeftijd bruidsjurken. En weet: dit gaat ‘m later worden. ‘Later’ duurde niet lang, want Dani (nu 27) opende slechts twee jaar later haar eerste bruidsjurkenwinkel. Ze heeft er nu drie en dat zonder opleiding.

Misschien heb je in Hoorn (twee zaken, ook een designer-outlet / curvy boutique) en Almere weleens een Dani van Toll-bruidszaak gezien. Dan zag je ‘een Dani’ uit dit artikel. Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro wekelijks aan een andere ondernemer in Jong en Ondernemend.

Dani in Jong en Ondernemend

Naam: Dani van Toll („eigenlijk Daniëlle”).

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Oorspronkelijk uit Moerbeek bij ‘t Veld (Noord-Holland), nu Almere.

Functie: Sinds bijna tien jaar eigenaresse van Dani van Toll-winkels in bruidsjurken. Als start in Schagen, nu dus in Hoorn (twee) en Almere. Aantal personeelsleden: 10 (inclusief Dani).

Studies: „Eigenlijk helemaal geen. Toen ik naar havo-4 zou gaan ben ik gestopt en heb ik nog een jaartje mbo mode/maatkleding gedaan. Daarna ben ik gaan werken.”

De vraag der vragen aan Dani van Toll is natuurlijk of ze al een bruidsjurk uit eigen winkel heeft gedragen… „Nee nog niet, maar ik ga aan het einde van het jaar trouwen. Ik zal op die dag vijf eigen bruidsjurken dragen, tijdens elk onderdeel trek iets anders aan. Natuurlijk van merken die ik zelf in de winkels heb hangen of héél misschien ook een eigen ontwerp.”

Jong en Ondernemend, met de paplepel ingegoten

Waar komt jouw ondernemersbloed vandaan?

„Van mijn vader. Hij is programmeur en maakt softwareprogramma’s voor bruidswinkels. De systemen waar ik nu mee werk, heeft hij ontwikkeld. Als er ergens een storing was ofzo, dan mocht ik vaak met hem mee. Dan wilde ik altijd per se met hem mee naar binnen. Als klein meisje zag ik dan al die bruidsjurken, prinsessenjurken eigenlijk. Als je er niet mee opgroeit, kom je volgens mij minder snel op het idee om een bruidswinkel te beginnen. Het is niet een echt voor de hand liggende carrièrekeuze. Mijn moeder is geen ondernemerstype, zij is er thuis altijd voor de kinderen geweest. Toen wij wat meer zelfstandig werden, is ze wel gaan werken.”

Wat voor meisje was je dat met school stopte en liever bruidsjurken tekende?

„Een meisje dat erg op zichzelf was. Ik was altijd druk met mijn eigen dingen doen. Aan school beleefde ik nooit plezier. Dat was ook de reden dat mijn ouders achter de stap naar het mbo stonden en later de volgende stap naar werken. Ik heb altijd meer interesse gehad in praktisch bezig zijn. In dingen zelf doen in plaats van erover te moeten leren.”

Heb je wel ‘de normale’ tienerdingen gedaan of was je altijd bezig?

„Minder tienerdingen denk ik. Op mijn 22ste ben ik ook al moeder geworden, al is dat na mijn tienerperiode. Uitgaan en dat soort dingen, daar heb ik nooit veel interesse in gehad.”

Eerste winkel met bruidsjurken toen Dani 18 was

Je had op je 18e al je eerste winkel met bruidsjurken in Schagen. Hoe zat dat?

„Ik ben toen ik 16 was begonnen met het ontwikkelen van een eigen collectie. Twee jaar later is de eerste zaak inderdaad in Schagen opengegaan. Die is er anderhalf jaar geweest, toen ben ik naar Hoorn verhuisd.”

Hoe zou je je bruidswinkels omschrijven, in welk segment zit je?

„Omdat we drie Dani van Toll-winkels hebben, zitten we zo’n beetje in ieder segment. Maar wel gefocust op de betere internationale merken, modieus en in wat apartere stijlen. Eigenlijk de niet zo doorsnee trouwjurk die je elders snel tegenkomt.”

Geeft de Nederlandse vrouw graag geld uit voor een goede en mooie bruidsjurk?

„Dat is heel wisselend, het is maar net wat de prioriteit van de bruid en bruidegom is. Sommigen steken een groot deel van het budget liever in het feest of een huwelijksreis dan in een bruidsjurk. Anderen weten vanaf dat zij meisje zijn dat zij een prachtige prinsessenjurk met glitter willen. Die hebben er veel geld voor over. Het is dus heel persoonlijk.”

Bruidsjurken? Als het maar glittert

Is er een definitie van een echte Dani-bruidsjurk?

„Alles met heel veel glitter! Dan ben ik dol op, sowieso. Wanneer trek je anders nog eens zo’n jurk aan? Het is een eenmalige kans in je leven als het goed is. Dan is het toch leuk om echt iets speciaals aan te hebben?”

In deze rubriek vragen we altijd wat je aan tante Jannie op een verjaardag vertelt wat je doet. Dat is bij jou niet moeilijk…

„Nee, haha.”

Wat vertel je dan tegen tante Jannie waarom zij of iemand uit haar familie naar jou zou moeten komen?

„Als tante Jannie of haar familie iets speciaals wil, iets unieker dan anders, met een wat meer modieus aspect, dan moet je bij ons zijn.”

Op je website zie ik dat je inmiddels al 5000 van die speciale bruidsjurken hebt verkocht…

„De werkelijke tussenstand ken ik niet, maar gelukkig zijn het er op dit moment nóg meer.”

Jong en ondernemend, maar heel veel steun gekregen

Heb je als startende ondernemer veel steun gehad, of heb je alles zelf uitgezocht?

„Ik heb heel veel steun gekregen, eigenlijk tot op de dag van vandaag. En nog dagelijks. Vooral mijn vader heeft me vanaf het begin af aan geholpen. Ik ben me er dan ook van bewust dat ik heel bevoorrecht ben dat ik mooie kansen heb gekregen. En dat ik geluk heb gehad dat ik op deze manier voor mezelf kon beginnen. Dat de bruidsjurkenwinkels zijn uitgegroeid tot wat het nu is, dat is echter puur hard werken geweest.”

Als tante Jannie iets bijzonders wil, dan moet ze bij ons zijn.

Sommige jonge ondernemers zijn veel valkuilen tegengekomen, sommigen ook niet. Hoe is dat bij jou gegaan?

„Mijn grootste valkuil, daar heb ik nog altijd wel een handje van, is investeringen doen. Uit puur enthousiasme zie ik nog weleens een collectie waarvan ik te snel denk ‘dat is echt geweldig’. Dan gooi ik daar geld tegenaan, terwijl dat niet altijd handig is. Impulsieve keuzes, ja dat zijn mijn valkuilen. Dat ik daardoor een keer heel slecht kwam te zitten, dat punt heb ik gelukkig nooit bereikt.”



Reis je nu over de hele wereld om je collecties bij elkaar te krijgen?

„Meer door heel Europa en de belangrijkste plek om mijn collecties in te kopen, is Barcelona.”

Ontwerp je ook nog veel zelf?

„De meeste bruidsjurken zijn van internationale merken. Maar soms, als we bijvoorbeeld een speciaal verzoek krijgen of als ik zelf inspiratie heb, dan maak ik het.”

Vrije tijd moet worden gepland

Kun je naar tevredenheid van de bruidsjurken leven inmiddels?

„We kunnen er goed van leven, ja.”

Als tiener was je erg op jezelf. Maak je tegenwoordig meer tijd voor leuke dingen naast het werk doen?

„Ik ben eerlijk gezegd voornamelijk thuis of aan het werk. Ik ervaar veel plezier aan mijn werk, dus dat heb ik nooit erg gevonden. Maar stedentripjes of korte vakanties doen we wel, hoor. We plannen wel zo af en toe even vrije tijd, want het hele jaar door ben ik best druk.”

Wat is je levensmotto?

„Dat vind ik een mooie vraag en voor mij is dat vooral ‘niet praten maar doen’. Je kunt gesprekken blijven voeren over wat je wilt doen, wat je van plan bent en hoe je dingen voor ogen hebt. Maar hoe meer je praat, hoe minder er van terechtkomt. Je moet gewoon starten.”

Je moet niet praten, maar doen.

‘Succes komt niet uit de lucht vallen’

Kun je het gevoel nog terughalen dat voor het eerst iemand een bruidsjurk van je kocht?

„Absoluut. Het was de vrouw van onze postbezorger. Hij bracht een pakketje en zou gaan trouwen. Mijn vader vroeg toen of de aanstaande van de postbezorger nog een bruidsjurk nodig had. En dat was het geval. Het was bijzonder, maar dat vind ik nog steeds. Bruiden sturen me vaak een foto van de bruidsjurk op het feest en dan kijk je toch naar een heel belangrijk moment uit iemands leven.”



Als je in Almere nu een tiener zoals jij zelf ooit was tegenkomt die school niet zo ziet zitten, maar misschien wel een ondernemersdroom heeft, wat zou je haar dan zeggen?

„Ik zou haar adviseren dat als zij het echt ziet zitten, zij goed moet nadenken of ze het waard vindt om offers te maken. Als je er een succesverhaal van wil maken, dan zul je daar ook dingen voor moeten opgeven. Succes komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Verder is het belangrijk dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. Op papier kun je alles heel mooi uitdenken, maar het is veel belangrijker dat je ergens een goed gevoel bij hebt. Als je dingen doet die je niet leuk vindt, dan heb je een hele zware carrière. Het is daarom belangrijk dat je als drijfveer een hoog enthousiasme hebt.”

