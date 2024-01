Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tatiana uit Meer Dan Verwacht bij Renze: ‘Af en toe paniek in mijn ogen’

Soms is het best ingewikkeld om als alleenstaande ouder voor een drieling te zorgen, zei Tatiana Fokker uit Meer Dan Verwacht gisteravond in talkshow Renze. De 31-jarige moeder oogstte eerder al veel lof voor de manier waarop ze de zorg voor haar kinderen op zich neemt.

Moeder worden was voor Tatiana niet vanzelfsprekend. Na verschillende behandelingen bleek ze zwanger te zijn van een drieling, maar bij één van de meisjes werd een hartafwijking ontdekt. Omdat ook haar relatie voor de geboorte van de baby’s stuk liep, stond ze er alleen voor.

Complimenten voor Tatiana uit Meer Dan Verwacht

En hoe ze dat doet, daar hebben veel kijkers bewondering voor, zo bleek vorige week al op X. En ook bij Renze regende het complimenten. „Ook als vader van twee kinderen. Ik vind het zo knap hoe jij dat allemaal klaarspeelt”, zei presentator Renze Klamer. „Ja dat is het ook en het blijft ook bijzonder”, reageerde Tatiana. „Ik denk elke ochtend: hoe kan dit? Maar het is wel heel erg leuk.”

In de meest hectische situaties lukt het haar om rustig te blijven. „Ik moet er dan toch een beetje om lachen omdat ik mezelf in hen terug zie. Dan denk ik: oh, jij krijgt dit gewoon keer drie terug”, zei ze in Renze.

Bij Renze: ‘Paniek in mijn ogen’

Maar hoe ouder ze worden, hoe moeilijker het wordt, legde ze aan Klamer uit. „Inmiddels zijn ze twee. Ik denk dat je af en toe wel de paniek in mijn ogen ziet als ze op de tafel klimmen en zo. Daar ben ik heel eerlijk in.”

Haar leven was al hectisch, maar sinds ze deelneemt aan het programma staat het door alle reacties helemaal op de kop, zei ze in Renze. „Het is bizar deze twee weken. Het was al druk, maar nu is het nog veel drukker. De andere families doen het ook hartstikke goed.”

Ondertussen is houdt ze ook een Instagram-kanaal bij waar ze haar volgers meeneemt in het leven van haar gezin.

Vechten voor het leven

Dat ze het zo zonnig inziet allemaal, komt ook door de heftige tijd met haar dochter Hope, die heeft moeten vechten voor haar leven. „Ik ben echt een ander mens geworden. Het leven is niet zomaar gegeven. En dat liet Hope mij zien.”

