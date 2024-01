Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Docu Caroline van der Plas: peukie, wijntje, Tweede Kamer-verkiezingen

Na ‘tig’ tv-optredens is er nu een heuse documentaire, geheel gewijd aan Caroline van der Plas. CAROLINE met hoofdletters, heet ie. Interessante dame natuurlijk, deze snel opgekomen politica van BBB (BoerBurgerBeweging). Maar is een hele docu, nu te zien op Videoland, ook interessant?

Metro bekeek het eerste deel van de door journalist Jaïr Ferwerda gemaakte tweeluik CAROLINE voor tv-rubriek Blik op de Buis. We zouden ons direct kunnen afvragen of ‘iedereen die nog maar kort in de schijnwerpers staat zo nodig een eigen documentaire moet hebben’. Maar die tijd van afvragen ligt eigenlijk een beetje achter ons. Als zelfs zanger Tino Martin er al eentje had, om maar iemand te noemen, dan lijkt Caroline van der Plas best interessant om eens twee keer drie kwartier te volgen. Aan de ene kant is zij namelijk opvallend en ondertussen misschien ook wel ‘de gewoonste politica’ die er rondloopt.

Caroline van der Plas na de verpletterende zege

‘Boerenvoorvrouw’ Caroline van der Plas wordt gevolgd vanaf de tweede dag na de val van kabinet Rutte IV, afgelopen zomer. En dus een half jaar voor de Tweede Kamer-verkiezingen op 22 november, die voor BBB wat minder uitpakten dan misschien gedacht. Het was immers nog maar acht maanden geleden dat Caroline van der Plas en haar partij een verpletterende zege behaalden tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar ja, toen kwam ene Pieter Omtzigt opzetten.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

CAROLINE start dus twee dagen na Ruttes ‘val’, maar eerst zien we een donkere straat en een rijtjeshuis in Deventer. Het is verkiezingsnacht 2023. „Home sweet home, ik kruip meteen mijn bed in”, zegt de vrouw die dan weet dat zij een goede kans maakt om deel uit te maken van een volgend kabinet.

Caroline van der Plas in goede en minder goede tijden

Jaïr Ferwerda stelt te hebben afgesproken dat hij zijn camera zowel in goede als in slechte tijden mocht laten draaien. Transparantie is bij BBB tenslotte een groot goed. Als je CAROLINE ziet, kun je vaststellen dat dat waarschijnlijk ook is gebeurd. Jubelend kwam zij natuurlijk ‘lekker op de trekker’ richting haar debuut in de Tweede Kamer. Maar het afgelopen half jaar is niet makkelijk geweest. Er was een ‘gratis bier’-affaire over een motie voor meer minimum loon zonder dekking. Er verscheen een boek over Caroline van der Plas waar zij totaal niet achter stond. En was de nieuwe BBB’ster Mona Keijzer nou wel of geen premierskandidaat? Wat een gedoe, geheel aan de partijleider zelf te wijten trouwens.

Rondje Oostblok

In CAROLINE komen ook moeder Nuala, met heerlijk Ierse tongval, Van der Plas’ zonen Ryan en Kyle en genoemde Mona Keijzer regelmatig aan het woord. Verder zien we een retedrukke vrouw, van wie het leven door de politiek volledig is omgeslagen. En gewone dingen, op het oog héél gewone dingen. Een BBB-meeting in haar vrij kleine rijtjeshuis bijvoorbeeld, hoewel Caroline van der Plas inmiddels ook een appartement in Den Haag heeft. Dat ze zelf haar filmpjes over het werk voor BBB nog opneemt voor de social media-kanalen. En dat ze voor de aftrap van de verkiezingscampagne even bijtankt met ‘een rondje Oostblok’. Haar koffer wordt volgepropt met sigaretten. „Heel goedkoop.”

Eigenlijk laat de voormalig landbouwjournaliste de camera’s overal wel toe. Dus ook bij een peukie en een wijntje (die sigaret is een terugkerend ding in CAROLINE en een doorn in het oog – maar vooral de neus – van Mona Keijzer). „Ik ben zo nerveus vandaag”, zegt Van der Plas voor een belangrijke vergadering, „ik heb al een heel pakje opgerookt.”

Woord laten gelden, in welk tv-programma dan ook

Goudeerlijk natuurlijk, zo’n uitspraak. Een blad neemt ze niet of zelden voor haar mond. Caroline van der Plas praat ook graag, want in welk tv-programma zat ze het afgelopen jaar niét? Natuurlijk wil zij publiciteit voor BBB en haar woord laten gelden, maar ze lijkt het naast belangrijk ook echt leuk te vinden.

Dus holt Jaïr Ferwerda overal achteraan. Shots van de presentatiedag van de premierskandidaat (oh nee, mag niet meer) schakelen moeiteloos over naar de urn met de as van haar overleden man Jan op het nachtkastje in de slaapkamer. Zo zien we Caroline van der Plas tijdens Prinsjesdag in een afgeprijsde jurk van 10 euro luisteren naar de troonrede van koning Willem-Alexander („op rij twee, wie had dat ooit gedacht?”), om vervolgens weer te horen dat deze drukke dame altijd bodylotion in haar haar smeert. „Dat ruikt zo lekker.”

Zo is CAROLINE in ieder geval, hoewel dus één van die vele docu’s, en behapbaar allegaartje en best en bekijken waard geworden. Morgen gaan we daarmee in Blik op de Buis vrolijk verder, want dan komt Lil Kleine met zijn ‘levenswerk’ naar buiten.

Aantal blikken uit 5: 3

De tweede afleveringen van CAROLINE zijn nu op Videoland te zien.

Reacties