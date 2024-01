Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe Big Brother start met oude liedje: ‘Oh my God, what the fuck, it’s happening’

Het is 25 jaar geleden dat in Nederland de eerste deelnemers een Big Brother-huis binnenstapten. We zijn sinds gisteravond – en ook veel Big Brother-loze jaren – toe aan editie tien, met mensen die in 1999 soms nog niet geboren waren. Kijkers konden veel nieuws zien, maar ook ‘het oude liedje’.

En kijkers? Dat waren er voor Big Brother-begrippen nogal wat. De aftrap op RTL 5 trok volgens deskundige Tina Nijkamp 483.000 belangstellenden. Dat betekent voor het reality-programma als je de achterliggende edities bekijkt een uitstekende start, met bijvoorbeeld meer kijkers dan Camping De Wildernis van Johnny de Mol op SBS6. Big Brother was de afgelopen jaren geen grote hit, dus de vlag kan bij RTL vandaag in elk geval even uit. Ook de Metro-verslaggever behoorde tot die bijna half miljoen, voor de tv-rubriek Blik op de Buis.

Livestream-kijkers Big Brother liggen weer een heel stuk voor

Komt nog eens mee dat er op Videoland twee livestreams meedraaien. Dat heeft een nadeel als je even op sociale media kijkt, terwijl je die streams niet maar alleen de dagelijkse uitzendingen ziet. De mensen op X hebben blijkbaar alle tijd van de wereld en zagen vanmorgen om 6.30 uur al dat woonwagenbewoner Lenie brood stond te bakken. Deze volkszanger (52) kan best een mooi type in het Big Brother-huis worden. Je zou hem al gezien kunnen hebben in Bij Ons Op Het Kamp, ook RTL 5. Hij heeft medebewoners binnen 2 minuten zover gekregen dat iedereen zich op sokken door het huis in Amsterdam beweegt, net zoals hij thuis in zijn woning op wielen gewend is.

Vorige week gaven de makers van Big Brother de eerste acht deelnemers weg (Metro stelde hen toen aan je voor). Wie de aftrap gisteravond zag, belandde in een rollercoaster. Het aantal mensen die het avontuur op weg naar maximaal 100.000 euro prijzengeld startten, is namelijk dertien.



Hemeltergende binnenkomsten in het Big Brother-huis

Terug naar de aftrap, die niet live was. Op zich is dat jammer, want ergens had dat live de laatste stappen in de buitenwereld volgen wel wat. Voor de kijker is het verder niet erg, hoewel je in het eerste half uur door het knip en plak-werk op deze manier wel erg veel informatie voor de kiezen krijgt.

Wél erg: blijkbaar hebben de makers van Big Brother in het standaard draaiboek staan dat als deelnemers voor het eerst ruimtes betreden, verplicht moeten praten. Negen van de tien mensen zeggen in de normale wereld helemaal niets als ze ergens alleen zijn. Maar goed, in Big Brother is niets wat het lijkt de bekende slogan, dus hier gaan de Nederlandse en Vlaamse spelers vanaf het voeten vegen in de ratelstand. Verplicht, dat merk je aan alles. Anders is het niet leuk voor de kijkers, moeten die makers denken. Nee makers, dít is niet leuk. Het is werkelijk hemeltergend.

De vorige twee jaren klonk hetzelfde liedje, sorry als het een stokpaardje van deze Blik op de Buis-kijker wordt. In 2023 was het Chelsea uit Deventer, later een zeer leuke kandidate overigens, die met 46 keer ‘Oh my God!‘ het Big Brother-huis betrad. In 2022 rende Brabantse Grace ‘Jesus my lóóóórd‘ gillend door haar nieuw onderkomen.

‘Waar is de kebab? Waar zijn de frietjes?’

Gisteravond viel de eer te beurt aan Rohani (27) uit het Belgische Zonhoven. „Oh my God“, waren haar eerste drie woorden, met haar jaar jas nog over de arm. Gevolgd door: „Ah die keuken is zo mooi.” Turend in de koelkast: „Ah jeeh, ik kan dat niet, iedere dag kwark eten. Waar is de kebab? Waar zijn de frietjes? Waar zijn de lekkere broodjes?” Ja, dat vraag je je natuurlijk af als je vijftien seconden in Big Brother zit. „Ik ben zo enthousiast. Oh my God, dit is de dagboekkamer. What the fuck, wat is dit nou?” Met de blik op een sleutel en een bordje ‘afblijven’: „Aahhhh, dat zal wel belangrijk zijn, dit hè? Er staat afblijven bij. Pffffffff.” Bij het bordje 100.000 in de woonkamer: „Hier staat het geld. 100.000, oké. Hmmmm. Daar mag niks van af gaan hè?”

Rohani moest direct daarop het huis al weer verlaten, om opgesloten te worden in iets nieuws: een mirror-room. Tijd voor de volgende, Ashley (32) uit Schagen. Je raadt het al: It’s happening, what the fuck en oh my God.”

Er gebeurde veel, heel veel

Genoeg gemiept daarover. Maar wel even uit het draaiboek voor 2025 schrappen graag, want het is niet te harden. Dat was het vervolg van de start van Big Brother wel, al kreeg de kijker veel, heel veel. Mensen die hun koffer achter moesten laten, nog iemand in die mirror-room, kleurtjes op het shirt waardoor duo’s werden gevormd, deelnemers die hun eigen koffer moesten kiezen of die van een ander, meteen een eerste opdracht en ga zo maar door.

Op het eerste oog lijken de Big Brother-mensen prima en leuke gasten. Zoals Sonja (26) uit Antwerpen. Leuke dame, zeker in uitzending één, maar ze heeft al aangegeven dat zij, als iets haar totaal niet bevalt, plotsklaps kan veranderen in een ‘onvoorspelbare tornado’. Kijk, dat zien we graag. Dit soort types mogen de makers dan weer niét uit het draaiboek schrappen. Thuis op de bank wil ik wel af en toe ‘Oh my God, what the fuck‘ naar de tv kunnen schreeuwen natuurlijk.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Noot: dit cijfer is geen oordeel, meer een cijfer voor ‘kan alle kanten op, we gaan het zien’.

Big Brother is naast 24/7 op Videoland elke werkdag om 20.30 uur te zien op RTL 5. Op zaterdag is er telkens een liveshow met de presentatrices Geraldine Kemper en Tatyana Beloy. Dan moeten deelnemers het huis verlaten.

