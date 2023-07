Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Docu Tino Martin: geen geboren artiest, ‘drank-ezel’, maar succes-man met 220 concerten per jaar

Het is vandaag het dagje van Tino Martin, mogen we haast wel stellen. Live-album net uit, documentaire op Videoland, live-concert vanavond op RTL 4… Je kunt dagen hebben waarop je minder in de belangstelling staat. Metro richt de blik op de docu, Laat Me Leven.

Dat woordje ‘haast’ staat er niet voor niets, want eigenlijk is het de dag van 30 graden en de dag van Mark Rutte en de overige leden van het gisteravond gevallen kabinet natuurlijk. Maar ja, er gebeurt meer in wereld. Wat te denken van Tino Martin, die zich – het is nogal een trend – meer dan een jaar door camera’s liet volgen. Soms is dat leuk, soms is dat saai en daarom bekeken we Laat Me Leven voor Metro‘s tv-rubriek Blik op de Buis. Daarin bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten.

‘Uniek inkijkje’ in het leven van Tino Martin

Tino Martin blaast in januari veertig kaarsjes uit. Leuke, gezellige gozer lijkt me. Geboren in Den Haag, al had ik De Jordaan ook geloofd. Volgens het persbericht over de Videoland-documentaire Laat Me Leven geeft de zanger ‘een uniek inkijkje in zijn leven’. Nou zal dat we meevallen, alles is altijd maar uniek…

Over de docu zegt hij zelf: „Ik neem jullie overal mee naartoe. Naar mijn optredens, de theatertour, de Ziggo Dome-concerten en privé; van een verjaardag tot aan kerstavond met mijn familie. Alles komt voorbij, hoogte- maar ook dieptepunten. Voor mij had het maken van deze documentaire maar één voorwaarde en dat is dat alles eerlijk en oprecht moet zijn. Mocht je mij beter willen leren kennen dan zou dat via deze documentaire moeten lukken.”

Eerlijke Tino Martin en drank

Beetje gekke titel eigenlijk, dat Laat Me Leven. Dat klinkt als ‘laat me een beetje met rust’. Laat je dan niet dag in dag uit door een camera volgen, zou je denken. Maar goed, eerlijk en oprecht dus. Dat is Tino Martin wel. „Nee, ik ben geen geboren artiest”, zegt hij bijvoorbeeld. En: „Ik was de slechtste van de klas op school.” Matin wachtte op school vooral op de bel, om dan naar huis te sprinten en voor de spiegel met zijn haarborstel of deo het zingen te oefenen. Ook geeft hij toe dat hij voor zijn grote shows eerst duizend doden sterft. En dat terwijl hij zo’n 220 (!) optredens per jaar geeft. Binnen een paar minuten zien we alleen al een verjaardag in Deventer, een dorpsfeest in Beneden-Leeuwen en een soundcheck in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Vooral over het feit dat hij nog wel eens moeite heeft om een biertje te laten staan, is de zanger van Zij Weet Het eerlijk. Tino Martin heeft voor Laat Me Leven voor een goede teaser gezorgd, door daarover vorige week al uit de school te klappen. Eerder verschenen er filmpjes van een paar optredens waarbij hij niet zo fris op z’n benen stond, doorgespeeld aan de vuile was-buitenhanger Yvonne Coldeweijer. Was niet zo, zei Tino Martin. Was eigenlijk toch wel zo, zei hij nu acht maanden later. „Wat een clown”, vindt juice-mevrouw Coldeweijer nu.

Het interessantste wisten we al

Dat gevit op elkaar, totaal oninteressant natuurlijk. Veel leuker is zijn ontmoeting met Gerard Joling, die erover zegt: „Doe je rustig aan, vieze zakkenvuller?” Dat het lastig is om de drank te laten staan, is voor een docu wél een interessant gegeven. Maar ja, we wisten vorige week al dat Tino Martin in Laat Me Leven vertelt dat hij een ezel is die zich twaalf keer aan dezelfde steen stoot. En dat zijn vriendin Kimberley binnen twee seconden weet ‘hoe laat het is’. Zij, door Martin ‘mijn vrouwtje’ genoemd, kent twee mannen, zegt ze. „Tino en Tino Martin.”

Blijft er voor de docu dan nog wel wat over? Soms. Heel leuk zijn de beelden van Tino Martin als René Froger bij Henny Huisman in De Soundmixshow (2002). Deze verslaggever wist dat niet (meer). Aandoenlijk is zijn verhaal over Kim, een van zijn twee zussen die op veel te jonge leeftijd aan kanker overleed.

🎤 Single Marco Borsato Tino Martin bracht vorige week vooruitlopend op zijn live-album de single Alles Kwijt uit. De song is een Nederlandse bewerking van het Italiaanse Gente Di Mare dat op het Eurovisie Songfestival in 1987 werd vertolkt door het duo Tozzi en Raf. Alles Kwijt werd in 1994 vertaald en opgenomen door Marco Borsato. Het live-album, Onderweg Naar Jou, is een registratie van zijn concert dit jaar in Koninklijk Theater Carré. Het album kwam gisteren uit.

Moeite met opstaan

Echt boeiend wordt het met deze tweevoudig Edison-winnaar niet. Dat zijn ergste moment van de dag het opstaan is, ach ja. Maar dat eerlijke is best leuk: „Het mooiste moment van de show vind ik vaak het einde, hahaha.” En dat zegt een artiest… Meer dan 50 minuten Tino Martin vonden we als docu eerlijk gezegd ook wel genoeg. Met Laat Me Leven is verder weinig mis. Je mist echter ook niet veel als je Videoland even links laat liggen.

De fans van zijn muziek moeten het met opvallend weinig live-beelden – steeds korte stukjes – doen. En dat terwijl hij toch in het Olympisch Stadion en de Ziggo Dome in Amsterdam stond. Een stuk of zeventien keer komt een flard Later Als Ik Groter Ben voorbij. Het nummer dat in 2012 werd uitgebracht door BLØF, past hem trouwens als een jas. Wie het helemaal wil horen, moet vanavond maar naar RTL 4 kijken. Want met Laat Me Leven zijn we er nog niet. Om 21.42 uur is zijn concert in Carré te zien, dat dus ook live als album is te downloaden. Is er daarna nog meer om van te dromen? Ja hoor, zegt iemand uit zijn entourage. „De Kuip of de ArenA.” Tino Martin gaat dat nog flikken ook.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Laat Me Leven van Tino Martin is nu op Videoland te bekijken.