Hans kreeg dochter Zara toen hij 63 was, hoe vertel je haar dan je geschiedenis?

Toen filmmaker Hans Fels 63 jaar was, in 2012, kreeg hij een dochter, Zara. Hij wilde haar maar wat graag over zijn leven vertellen. Maar ja, als oude vader waren de jaren al gaan tellen, dus hoe vat je die samen? Fels besloot een documentaire te maken, Berichten voor Zara.

Nee, zo gek als Al Pacino maakte Hans Fels het natuurlijk lang niet. De acteur werd vorig jaar vader op z’n 83ste. „Vader en kind hebben straks tegelijkertijd een luier om”, werd toen al gekscherend op social media geroepen.

Het onderwerp in de ‘docu’, morgenavond uitgezonden door de EO, is niet het feit dat Hans Fels een relatief oude vader is. En wat dat eventueel allemaal met zich meebrengt. Nee, Berichten voor Zara heeft daar zijdelings mee te maken. Namelijk: de lange levensgeschiedenis die Fels al achter zich heeft liggen. Metro bekeek de documentaire alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Papa van 63 in Berichten voor Zara

De man die eerder behoorde tot de docu-school van de VPRO, was ook ooit een jonge vader van twee kinderen. Zijn geschiedenis ging een beetje als vanzelf met hen mee. Lang na zijn eerste huwelijk werd Hans Fels opnieuw vader, in 2012. Zara, een behoorlijk verstandig dan wel bijdehand kind zo blijkt, had dus een papa van 63. Iets wat ongetwijfeld niet veel leeftijdgenootjes kunnen zeggen.

Een oude vader ja, dat geeft Hans Fels wel toe. Maar: „Leeftijd is betrekkelijk. Ik ben nu 24 jaar ouder dan mijn vader ooit werd. Kinderen van oudere vaders, zo heb ik gelezen, zijn over het algemeen best tevreden.”

In coronatijd, toen Fels met zijn gezin ‘voor het gevaar was gevlucht’ naar Ameland, overvalt hem plotseling de angst dat hij Zara misschien heel weinig over zijn geschiedenis, zijn leven kan vertellen. Tijd voor actie dus, maar hoe? Op de Wadden besluit Fels een biografie voor Zara te tekenen. Op een groot blad verzamelt hij – in minuscule tekeningen – gebeurtenissen en herinneringen uit zijn leven. In de film tovert hij beelden van het ingewikkelde familieleven tevoorschijn en vermengt die met fragmenten met beelden van zijn eigen filmwerk. Fijne, maar ook duistere gebeurtenissen komen voorbij. Samen met zijn dochter bekijkt en bespreekt hij de tekeningen.

Boeide familiegeschiedenis

Wat hebben wij als kijkers daar nou allemaal mee te maken?, zou je kunnen denken. Klopt wel, in delen van Berichten voor Zara is dat het geval en denk je misschien ‘en dóór’. De geschiedenis van de familie van Hans Fels maakt dit document tegelijkertijd voor velen interessant om een uurtje te blijven zitten.

Deze vader van Zara werd namelijk geboren in een Joodse familie van Poolse immigranten. Van hen is vrijwel iedereen tijdens de Holocaust verdwenen (veel jongeren zouden dit daarom sowieso moeten zien). Fels’ ouders overleefden meerdere jaren concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog wel, wat nogal gevolgen had. Zelf heeft hij altijd moeten gissen wie zijn familieleden waren, wat ze deden en waar ze zijn gebleven. Een noodzakelijke zoektocht, want ieder mens is niet alleen zichzelf maar ook zijn voorouders, zo vindt Fels.

‘Iedereen zou zoiets als Berichten aan Zara moeten krijgen’

Margit Balogh, hoofdredacteur van EOdocs vertelde eerder over het belang van Berichten aan Zara. En had een wens: „Je zou willen dat iedereen op zo’n manier een eigen familiegeschiedenis meekrijgt.”

Dat laatste kan deze Metro-kijker alleen maar beamen. Deze docu is verder soms ook een lastige (en traaaaag). Dat Fels vroeger aan tafel hoorde ‘dat hij at als een beest’, hartstikke leuk natuurlijk. Zara zal er vast om moeten grinniken. Dat Tweede Wereldoorlog-verleden? Razend-interessant, in de toekomst geldt dat ook voor zijn dochter. Maar hoe leg je uit dat je moeder ooit radicaliseerde? En, het gebeurt in de uitzending, hoe leg je aan je 10- of 11-jarige kind uit wat het IJzeren Gordijn was?

Aantal blikken uit 5: 2,5

Berichten voor Zara van EOdoc is morgen (donderdag 18 januari) om 22.20 uur te zien op NPO 2. Je kunt de docu nu al zien via NPO Start.

