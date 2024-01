Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook honden lopen verhoogd risico op kanker wanneer baasje rookt

Roken is niet alleen schadelijk voor jezelf of je kinderen, ook honden kunnen kanker krijgen door hun rokende baasje. In ieder geval als het een Schotse Terriër is. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Dat roken dé kankerveroorzaker nummer één is, bleek onlangs al uit onderzoek van het KWF. Ruim 19.000 van de kankergevallen worden jaarlijks veroorzaakt door roken. Dat is 16 procent van het totaal aantal gevallen.

Maar ook honden kunnen er kanker van krijgen, blijkt uit een nieuwe studie die net gepubliceerd is het The Veterinary Journal. Schotse Terriërs die veel sigarettenrook inademen blijken een verhoogd risico te lopen op kanker.

Schotse Terriërs en op kanker

Dat Schotse terriërs een hoog risico op blaaskanker lopen, was al langer bekend. Dat is de plek waar agressieve vormen van kanker kunnen opdoemen. Maar wat de risicofactoren bij de honden hiervoor zijn, daar is weinig over bekend, schrijven de onderzoekers. „Daarom was het doel van deze studie om omgevingsfactoren en kenmerken van de eigenaren te identificeren, die bij blaaskanker en Schotse Terriërs horen.”

Onderzoeker Deborah Knapp heeft meegewerkt aan het onderzoek. Ze laat weten: „Kanker is het resultaat van de combinatie van datgene waarmee je bent geboren, je genen, en waaraan je blootgesteld wordt, je omgeving”, zegt zijn tegen populair-wetenschappelijke nieuwssite Scientias. „Voor dit onderzoek hebben we deze hondjes jarenlang onderzocht en gekeken naar de grootste verschillen tussen de hondjes die kanker ontwikkelden en de hondjes waarbij dat niet het geval was.”

Zes keer vaker blaaskanker

De conclusie? Schotse Terriërs met baasjes die regelmatig rookten krijgen tot zes keer vaker blaaskanker dan dezelfde honden zonder rokende eigenaar.

Daarvoor onderzochten de wetenschappers 120 Schotse Terriërs. Ingeademde sigarettenrook, komt uiteindelijk in de urine terecht. In de urine van de honden troffen de wetenschappers vaak cotinine aan, een stof die ook in tabak zit. Daardoor konden de onderzoekers aantonen dat de hond is blootgesteld aan sigarettenrook.

Overigens kan het cotinine ook al in de urine terecht komen door rook uit de kleding, het baasje hoeft niet altijd te roken. Het kan ook om tweede of derdehands rook gaan. „Als iemand naar een concert of feestje is geweest waar mensen hebben gerookt, is het mogelijk dat de hond hieraan wordt blootgesteld doordat deze deeltjes in de kleding van het baasje gaan zitten”, zegt Knapp.

De intensiteit van het roken speelt een grote rol, concluderen de onderzoekers. Hoe langer het baasje rookt en hoe hoger het aantal sigaretten, hoe groter de kans op blaasontsteking.

