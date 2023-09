Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas niet meer blij met benaming ‘premierskandidaat’

Mona Keijzer is de beoogde premierskandidaat van de BBB van Caroline van der Plas, dat nieuws werd onlangs wereldkundig gemaakt. Maar bij Humberto vertelt Van der Plas nu dat ze eigenlijk niet blij meer is met de benaming en de focus daarop.

Het was al een tijdje bekend dat als BBB de grootste zou worden, Van der Plas zelf geen oren had naar het premierschap. Ze vindt haar controlerende taak in de Kamer namelijk te belangrijk. Ook had ze al wat mensen in het hoofd die het ‘heel goed zouden kunnen’. Dat werd Mona Keijzer.

Te veel focus op ‘premierskandidaat’, volgens Van der Plas

Dat Keijzer premierskandidaat is, betekent niet dat ze lijsttrekker wordt. Ze staat namelijk op plek twee van de lijst, net na Van der Plas. Bij Humberto begint presentator Humberto Tan meteen over het nieuws. „Ik zag uit m’n ooghoek toen ik begon over ‘premierskandidaat’, dat je deze deed”, richt hij zich tot Van der Plas, het hoofd schuddend.

De BBB-leider schudt zelf ook het hoofd: „Nee, wij hebben Mona gepresenteerd als de nummer twee van de Kamerlijst. Als wij ooit in de coalitie komen en ze vragen aan ons om een premier te leveren, dan is zij de kandidaat. Maar dat is een beetje lang voor een krantenkop, dat snap ik, dus dan maken de kranten er iets anders van.” Ze legt ook uit dat ze snapt dat dat gebeurt en het niet de schuld van de media is, maar er enige nuance mee gemoeid is.



Mona Keijzer werd vrijdag gepresenteerd als premierskandidaat. @lientje1967 is inmiddels niet meer blij met deze benaming. #Humberto pic.twitter.com/dliuF0i0Ap — Humberto (@HumbertoRTL) September 5, 2023

‘Nummer twee op de lijst van BBB’

„Ze wordt steeds gepresenteerd als de premierskandidaat, maar wij hebben haar gewoon echt wel de nummer twee gemaakt”, legt Van der Plas uit. De nadruk ligt volgens haar dus te veel op het woord ‘premierskandidaat’ en niet op het feit dat Keijzer nummer twee op de lijst is voor BBB. „In principe wordt Mona gewoon Kamerlid.”

„We zien pas veel later, na de formatie als die lukt, als wij erin zitten en als wij worden gevraagd een premierskandidaat te leveren, hoe dat loopt”, legt Van der Plas nog uit.

Mona Keijzer sprak zich onlangs uit over haar keuze voor BBB. Het zou een „transfer en comeback in een” zijn, aldus Sven Kockelmann in Op1. Volgens Keijzer kwam dat omdat het „politieke vuur” weer begon te branden. Mocht het niet lukken om premier te worden, „dan ben ik ook gewoon Kamerlid en volksvertegenwoordiger. Als ik het doe, moet ik ook op de lijst staan”, aldus Keijzer.

