Monsterzege BBB bij verkiezingen, maar wat wil de partij bereiken?

De BoerBurgerBeweging, oftewel de BBB, behaalde een monsterzege bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. Caroline van der Plas en haar partij zijn dé grote winnaar. Maar wat wil de BBB nu eigenlijk voor elkaar boksen? We zetten het voor je op een rijtje.

Een partij voor de boeren, tegen het stikstofbeleid van het kabinet en voor het behoud van het platteland. Dat BBB daar voor staat, was je vast en zeker niet ontgaan. Maar de partij heeft meer plannen en die vatten we voor je samen in een notendop. Overigens sprak Van der Plas zich eerlijk uit over haar partijwinst tegenover het AD. „Dat mensen zoveel vertrouwen hebben geeft hoop, maar vind ik ook wel eng. Ik hoop niet dat ze denken dat ‘t morgen veranderd is.’’

Wat wil BBB bereiken na monsterzege?

Zorg

Terugkeer van het ziekenfonds, hoge inkomens particulier verzekeren

Meer waardering voor zorgpersoneel, betreft cao én salaris

Verzorgingstehuis: kleinschalig en koppels niet van elkaar scheiden

Anticonceptiepil in het basispakket

Asiel

‘Opvang in de regio’ voor politieke- en oorlogsvluchtelingen (‘Mensen die echt op de vlucht zijn’)

Tegen gedwongen opvang asielzoekers

Arbeidsmigranten zijn welkom

‘Gelukszoekers’ zonder inkomen en werk zijn niet welkom

Asielzoekers moeten inburgeren en krijgen daarna een woning

Geen voorrang op basis van afkomst

Verdeeldheid binnen partij

Overigens blijkt er in de ‘asiel’-aanpak verdeeldheid te zijn binnen de BBB en de provincies. Zo wil BBB-Flevoland dat de provincie ingrijpt als een gemeente te weinig statushouders huisvest. Daartegenover wil de BBB in Noord-Holland dat juist niet. Wel vindt Noord-Holland dat er meer geld uitgetrokken moet worden voor de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Wonen

Betaalbare woningen voor starters

Doorstroming van scheefhuurders in sociale sector

In de steden de hoogte in bouwen (flats)

Niet bouwen op goede landbouwgrond

Cultuurlandschap op platteland behouden

Nieuwbouw op lege plekken in steden en dorpen

Woningen voor jongeren op het platteland

Kangoeroewoningen (tuinhuis, woonunit) voor mantelzorg

Europa

Tegen de ‘nexit’

Maar ook tegen ‘superstaat’ vanuit de EU

EU is bedoeld als gemeenschappelijke markt, macht van Brussel afbouwen

Niet tegen de euro, wel voor een noordelijke en een zuidelijke munt in Europa

Klimaat en stikstof

Pro vliegtaks korte-afstandsvluchten

Schiphol niet uitbreiden

‘Minder vliegen’ voor stiktof-aanpak

Tegen het nationale klimaatakkoord en het aardgasvrij maken van woningen

Gelooft in kernenergie

Economie en bedrijfsleven

Geen vleestaks

Verhoging van het minimumloon

Familiebedrijven bewaken

Brandstofaccijnzen omlaag

Geen vrouwenquotum

Geen verplichte verzekering voor zzp’ers

Onderwijs