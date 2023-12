Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Directeurtje’ door het oog van de naald en verdeeldheid over potentiële favoriet in De Slimste Mens

De wintereditie van De Slimste Mens heeft z’n eerste week erop zitten. In de uitzending van gisteravond was Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, de uitdager. Ondertussen bestaat er verdeeldheid over een potentiële favoriete kandidaat.

De Slimste Mens

Marco Louwerens begint intussen aan zijn vijfde aflevering. In de eerste ronde luidt op een gegeven moment de vraag: „Als een arts tegen je zegt dat je een blessure hebt aan je patella, welk gewricht zorgt dan voor problemen?”

Van Gent gokt met schouders, Louwerens twijfelt met knie en Irene van de Laar denkt lies. Maar dan schiet presentator Philip Freriks opeens te binnen dat iemand toch het goede antwoord al heeft gegeven: „Knie, knie, knie zei je? Oh, dat is goed!”

‘Directeurtje’ en uitdager in de finale

Halverwege De Slimste Mens gaat Van Gent op kop met 117 seconden en moet Van de Laar aanpoten met maar 44 seconden. In de puzzelronde wint Van de Laar echter behoorlijk wat punten. Freriks vindt het „een genoegen” om haar te zien opleven.

„Ondanks alles” is Van de Laar de slimste van de dag. Dat betekent dat Van Gent en ‘directeurtje’ Louwerens moeten strijden in de finale.

Verdeeldheid

Uiteindelijk moet Van Gent het podium van De Slimste Mens na maar één aflevering verlaten. „Jullie zaten heel dicht bij elkaar, en dan krijg je die aardappel”, zegt Freriks nog. Kijkers vinden het jammer dat Van Gent er al uit is en er klinkt verdeeldheid over Van der Laar.



Directeurtje door het oog van de naald.

Jammer Ineke#deslimstemens — Ellen Weyenberg (@ellenweyenberg) December 22, 2023



Irene is nu al de leukste kandidaat van dit seizoen! 🎅😁 #deslimstemens — Sebastiaan 🎅🎼🌟 (@sebasboers) December 22, 2023



Irene is echt leuk!

#deslimstemens — Toner Loω (Bipatride des Vaderlands) (@Toner_Low) December 22, 2023



Jammer #deslimstemens Ineke er al weer uit, leuk mens. — īngrīd stam (@ingridmeta) December 22, 2023



Wat een irritante vrouw die irene #deslimstemens — Annet de Vries (@AnnetdeVries6) December 22, 2023



Wat apart dat Irene alle makkelijke vragen krijgt. Lijkt wel doorgestoken kaart. #deslimstemens — desibrey (@brey_desi) December 22, 2023



Jammer dat Ineke van Gent er al snel uit ligt. Sympathieke vrouw. Als die lacht, lijkt de zon door te breken.#deslimstemens pic.twitter.com/PUSp9MugGe — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) December 22, 2023

De Slimste Mens terugkijken kan via NPO Start.

