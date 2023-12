Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kerstduetten in The Masked Singer zorgen voor deze twee afvallers: ‘Je zat er zó dichtbij!’

De strijd gaat gestaag verder in The Masked Singer, het zang- een raadprogramma dat gisteravond met een toepasselijk kerstthema werd aangekleed. Nog altijd luidt dezelfde vraag: wie zitten er verstopt achter de flamboyante maskers?

Alle acht overblijvers treden op met kerstduetten. En bereid je vast voor: na elk duet volgt een stemronde.

The Masked Singer in kerstsferen

De winnaar daarvan plaatst zich direct voor de halve finale en de ander moet nog afzien in een „kerstduel”.

Het Stinkdier en de IJsbeer trappen het The Masked Singer-kerstfestijn af. Het Stinkdier is volgens panellid Loretta Schrijver „ten voeten uit Patrick Martens”. Maar het raden blijft nog altijd lastig.

Cadeau’s uitgedeeld

In plaats van nog een extra ronde hints – die kijkers veel te moeilijk vonden om te kraken – worden er in deze uitzending cadeau’s uitgedeeld door de gemaskerde zangers. Daarbij gaat het niet om het cadeau zelf, maar om de connectie tussen de gever en de ontvanger.

Zo kreeg Buddy Vedder het eerste cadeau van de IJsbeer. „Ik houd de naam nog even voor mezelf, maar dit bevestigt mijn vermoeden”, zegt hij.

Dit is de eerste afvaller

Dan is het aan de Uil en de Magiër. Het cadeau van de Uil gaat naar Loretta Schrijver, en die van de Magiër is gericht aan Gerard Joling. Maar het maakt het raden er bepaald niet makkelijker op. Uiteindelijk plaatst de Uil zich direct voor de halve finale.

Halverwege de uitzending volgt het duet tussen het Stinkdier en de Magiër, waarna het het Stinkdier is dat het podium definitief moet verlaten. Alle panelleden zaten er dik naast. Het masker ging af en het was Guido Weijers die in het pak verstopt zat. „Het was heel heet, maar zo leuk om te doen. Het was één groot feest.”

‘Je zat er zo dichtbij’

Monica Geuze ging „al bijna staan” omdat ze dacht dit goed geraden te hebben. Weijers zegt dat ze op het goede spoor zat. „Je zat er met je hint heel dichtbij.”

Van de Toffe Peer en de Koala blijft de Koala over in The Masked Singer. De Eekhoorn en het Nijlpaard verzorgen het laatste duet. Natuurlijk klinken er weer volop vraagtekens. Maar er moet gekozen worden: wie gaat er door naar de halve finale? Die eer is aan het Nijlpaard.

Opmaken voor de halve finale

Dat betekent dat de Toffe Peer en de Eekhoorn het nog moeten uitvechten in een duel. De Toffe Peer mag uiteindelijk door naar de felbegeerde halve finale. Dan blijft er maar één vraag over: wie zit er achter dat masker verstopt?

Bijna het gehele panel zet in op Marieke Elsinga, en dat klopt ook nog eens. „Ik heb zoveel plezier gehad”, zegt Elsinga enthousiast.

Daarmee is de kerst-variant van The Masked Singer ten einde gekomen en kunnen de overgebleven gemaskerde zangers zich opmaken voor de halve finale.



Ik had er steeds bijna één goed… bijna… #TheMaskedSinger pic.twitter.com/R9ORAhOw0T — Onze Piette (@pvdp1983) December 22, 2023



"In 2019 was het geluid van draaien aan de wereldstekker het geluid van Qmusic". Ja. Nee. Tophint voor Marieke Elsinga. Dat hadden we kunnen weten ook al is het pas 5 jaar en anderhalve pandemie geleden. Ge-wel-dige hints weer #themaskedsinger — Jef Willemsen (@Norvo82) December 22, 2023



Ah eigenlijk wel jammer, ik wilde weten wie de peer is, eekhoorn is wel duidelijk #TheMaskedSinger — Danique (@AlwaysAHappyEnd) December 22, 2023

The Masked Singer terugkijken kan via Videoland.

