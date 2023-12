Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boerderij van Dorst-kijkers gaan stuk om Robert ten Brink op een graafmachine

B&B Vol Liefde-gezicht Petri en Dr. Love Robert ten Brink arriveerden gisteravond op de boerderij van Raven van Dorst. En dat zorgde weer voor smakelijke televisie. Vooral Ten Brink die op een graafmachine ‘kroop’, werkte op de lachspieren.

Petri blikt bij Van Dorst terug op haar B&B Vol Liefde-avontuur. Ze is eerlijk en vertelt ook over de haatberichten die ze de afgelopen tijd kreeg. Via de e-mail of sms. Berichten die ze liever niet meer herhaalt en die toch behoorlijk wat met haar deden.

Petri en Robert ten Brink in Boerderij van Dorst

Ze is momenteel niet driftig op zoek naar een man. Maar Petri schroomt niet om het met Van Dorst over haar fysieke behoeftes te hebben. „Een stomende nacht met wilde seks, zou ook leuk zijn.” Van Dorst vraagt zich hardop af of dat niet met een vreemde kan. Maar dat ziet de B&B-houdster niet echt zitten. „Dan weet je ook niet of hij zijn piemel gewassen heeft voordat hij zijn broek uittrekt”, aldus Petri.

Ook Dr. Love himself is eerlijk over zijn liefdesleven. Hij is inmiddels 43 jaar samen met zijn Roos. Die hij als zijn ‘soulmate’ bestempelt. Al grapt hij dat hij af en toe ook gewoon een slaaf is. Daarnaast vertelt hij over zijn rol als televisiemaker. Waarover hij eerlijk toegeeft dat hij best dwingend is. „Gewoon dat het zó moet”, legt hij over zichzelf uit.

Robert ten Brink op een graafmachine

Aan het begin van de uitzending meldde Ten Brink zichzelf al aan als vrijwilliger voor de graafmachine. En dan is het moment daar dat hij een vijver mag gaan graven. Als hij op de graafmachine aan komt rijden zegt Van Dorst twijfelend: „Als dat maar goed gaat.” En daarmee blijkt Van Dorst een vooruitziende blik te hebben.

Want Dr. Love kan dan wellicht goed stelletjes met elkaar herenigen, graven is iets minder zijn specialiteit. De presentator bestuurt het apparaat, maar heeft overduidelijk geen idee wat hij aan het doen is. De machine gaat naar voren en naar achteren en Ten Brink moet hard lachen als hij aan de knoppen zit. Met de happer van de machine moet hij een gat graven, maar ook dat gaat niet van een leien dakje. Van Dorst staat op de achtergrond ook schaterlachend toe te kijken.

Hilariteit bij kijkers

De presentator presteert het uiteindelijk om met heel veel gehort en gestoot een bescheiden gat te graven. Als Petri en Van Dorst terugkomen van een boodschap, is daar toch een heuse vijver gegraven. Ten Brink legt uit dat je in een ‘graafflow’ moet komen om succes te boeken. Waarna Petri nog even benadrukt dat zij die flow niet zag toen zij Ten Brink stond te observeren.

Kijkers genoten in ieder geval wel van Ten Brink op de graafmachine. Zijn taferelen werkten namelijk bij menig kijker op de lachspieren.



Wat een heerlijke aflevering van #boerderijvandorst met Petri uit #benbvolliefde en "doctor Love". Die scène op die graafmachine is hilarisch. En @ravenvandorst doet dit zo leuk. pic.twitter.com/yyPdsGu9ZV — Karin van de Water | Coaching & Training (@Coach_Karin) December 19, 2023



Robert in de graafmachien Ivanhoooo!! 😂😂 #boerderijvandorst — Claudia (@_cloudy_a) December 19, 2023



Zitten genieten. Wat een combi weer. En Robert in die graafmachine. Gieren vh lachen hier. En wat n top interviews en muziek weer! #boerderijvandorst — Ellen van Dorssen 🕊️ (@EDorssen) December 19, 2023

