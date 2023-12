Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de kandidaten voor de wintereditie van De Slimste Mens (met een B&B Vol Liefde-icoon en een VI-bekendheid)

Deze winter gaat een nieuw arsenaal aan bekende en wat minder bekende Nederlanders de strijd met elkaar aan in De Slimste Mens. Op maandag 18 december duiken de kandidaten wederom met elkaar in De Slimste Mens-stoelen en mogen zij hun kennis over van alles en nog wat testen. Wie doen er tijdens deze wintereditie mee?

Het kennisprogramma van de publieke omroep blijft nog steeds een kijkersfavoriet. De Slimste Mens maakt zich inmiddels gereed voor het 23e seizoen. Wederom onder toeziend oog van presentator Philip Freriks en het onmiskenbare commentaar van ‘wandelende encyclopedie’ Maarten van Rossem, die overigens ook ons Metro-panel voorziet van zijn ongezouten mening.

Zowel Freriks als Van Rossem stopt er begin 2025 mee. Freriks geeft het stokje over aan Herman ‘de Schermman’ van der Zandt. Wie Van Rossem opvolgt, is nog niet bekendgemaakt.

Kandidaten wintereditie De Slimste Mens

Actrice en romcomkoningin Barbara Sloesen, Paul Visser, de geliefde van Debbie uit B&B Vol Liefde, en Marco Louwerens, voormalig directeur televisie bij Talpa, bijten dit seizoen het spits af. Louwerens ken je misschien als ‘directeurtje’ in Vandaag Inside. Elk jaar zet hij daar in de rol van de Goedheiligman de boel op stelten. Vorig jaar kreeg hij nog de lachers op zijn hand als zuipende en rokende Sint.

Voor trouwe B&B Vol Liefde-kijkers zal de deelname van Paul een welkome verrassing zijn. De flamboyante Debbie was de publiekslieveling van het laatste seizoen en kijkers waren door het dolle heen toen ze uiteindelijk de liefde vond bij Paul.

Tegen RTL Boulevard reageert hij op zijn deelname. „Dat is eigenlijk best wel bijzonder, want ik heb er voor zover mogelijk altijd naar gekeken. En om dan ook eens in die bankjes te zitten, daar keek ik wel naar uit. Debbie noemde mij in het begin weleens saai. Van de saaiste mens naar de slimste mens.”

Gaat hij er dit seizoen met de trofee vandoor? „Ik denk best wel dat ik veel algemene kennis heb. Ik heb niet zoveel ervaring met camera’s, dus daar gaan zenuwen parten spelen. Debbie gaf me wijze raad: blijf rustig, daar heb je het meeste aan.”

Andere BN’ers die meedoen aan De Slimste Mens

Ook cabaretier Peter Heerschop, columnist Sheila Sitalsing, presentatrice Irene van de Laar en zanger/rapper Gotu Jim, TikTokker Vic Clé, de Belgische presentatrice Evi Hanssen, pianist Mike Boddé, Een huis vol-deelnemer Iven Cudogham en burgemeester van Schiermonnikoog Ineke van Gent laten komend seizoen hun hersenen kraken.

De KRO-NRCV deed ook uit de doeken welke BN’ers dit seizoen de vragen stellen aan de deelnemers in de Open deur-ronde. Dat zijn onder meer de duo’s Jim Bakkum en Bettina Holwerda en Jonnie en Thérèse Boer. Ook zijn Davina Michelle, Olga Commandeur en Hans Kazàn zijn te zien in de wintereditie van De Slimste Mens.

Reacties