Romantiek alom in De Slimste Mens, met ‘directeurtje’ en zijn huwelijksaanzoek voorop

Bij tv-quiz De Slimste Mens denk je waarschijnlijk als eerste kernwoord aan ‘kennis’. Maar gisteravond speelde ook ‘romantiek’ een voorname rol. Met kandidaat Marco Louwerens en een bijzonder huwelijksaanzoek voorop. Hoewel…

Marco Louwerens was tot voor kort directeur televisie bij Talpa en mocht in die rol van John de Mol nooit aan De Slimste Mens meedoen. Nu is hij ‘vrij man’ en kan het wel. Maandag werd hij meteen de slimste mens van de dag en gisteravond flikte hij dat opnieuw.

Directeurtje scoort goed in De Slimste Mens

Louwerens is vooral bekend onder de naam ‘directeurtje’, bedacht door René van der Gijp in Vandaag Inside. In die talkshow is hij rond 5 december altijd te gast als Sinterklaas om de studio eens flink op stelten te zetten (dat gebeurde onlangs weer, ook al is hij geen Talpa-man meer).

Vrij man was hij ooit zoals gezegd wel, maar inmiddels heeft ‘directeurtje’ een trouwring om zijn vinger. „Wat is het meest romantische dat jij ooit hebt gedaan?”, kreeg Louwerens door De Slimste Mens-quizmaster Philip Freriks als tussenvraagje voorgelegd. Er volgde meteen een heel verhaal alsof hij wist dat die romantiekvraag zou komen.

Huwelijksaanzoek ‘dat niet meer valt te overtreffen’

„Ik heb mijn meisje ten huwelijk gevraagd in New York”, vertelt ‘directeurtje’. „Zij was op vakantie, ik was daar niet bij. Ik ben haar stiekem achterna gereisd. Zij zat te eten in een restaurant, waarvan ik wist dat ze daar naartoe zou gaan, want ik had het zelf gereserveerd. Ik heb daar een brief laten bezorgen, met stempel, allemaal fake. Terwijl zij de brief zat te lezen waarin ik schreef dat ik hoopte dat zij een fijne vakantie heeft en dat ik van haar hou blablabla, kroop ik stiekem achter haar en heb haar op de schouder getikt. Midden in haar verbijstering zei ik „zou je met met willen trouwen?” En daar zei ze gelukkig ‘ja’ op.” Freriks: „Dat was een meevaller.”

„Dit overtreft toch niemand meer?”, reageert medekandaat Melanie During. Deze dino-deskundige met knalroze haar, ook wel de rockster van de paleontologie genoemd, bleek bij haar debuut overigens een leuke kandidaat. De derde deelnemer, B&B Vol Liefde-man Paul Visser: „Nee, hier kom ik niet meer overheen.” Louwerens: „En ik ben nog steeds getrouwd.”

En toen ging het mis in De Slimste Mens

„Je had er dus echt over nagedacht?”, ging Philip Freriks nog even door. Met het antwoord ging het qua romantiek toen behoorlijk mis. Louwerens: „Ja, maar nu ben ik met een redelijk naïef meisje getrouwd. Je kunt dat soort dingen vrij makkelijk in scène zetten.” Melanie During hief haar handen ten hemel: „Het ging zo goed Marco.”

De mening van De Slimste Mens-jurylid Maarten van Rossem over romantiek willen we je niet onthouden natuurlijk: „Ik ben wel een romanticus. Maar dat betekent niet dat ik me aan dit soort flauwekul beschuldig.” Marco Louwerens: „Maarten, ‘ik hou van jou’, komt dat weleens over je lippen?” Van Rossem: „Ik zou daar heel terughoudend mee zijn. Als ik zou zeggen ‘ik hou van jou’, dan zou mijn vrouw toch al heel gauw beginnen te denken: er is iets mis, daar is iets mis… Maar wat?”

Met Paul Visser ging het ook mis. Hij werd in de finaleronde door Melanie During verslagen en moest het veld van De Slimste Mens na twee keer spelen ruimen.

De Slimste Mens kun je terugkijken via NPO Start.

