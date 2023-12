Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Paul (B&B Vol Liefde) over ‘zijn’ Debbie in De Slimste Mens: ‘Ze is heel dynamisch’

De wintereditie van De Slimste Mens is gisteravond afgetrapt. Paul Visser (Debbie’s geliefde uit B&B Vol Liefde) dook met actrice Barbara Sloesen en ‘directeurtje’ Marco Louwerens in de Slimste Mens-stoelen.

Het is het 23ste seizoen van De Slimste Mens, wederom onder toeziend oog van presentator Philip Freriks en het onmiskenbare commentaar van ‘wandelende encyclopedie’ Maarten van Rossem.

Zowel Freriks als Van Rossem stopt er begin 2025 mee. Freriks geeft het stokje over aan Herman ‘de Schermman’ van der Zandt. Wie Van Rossem opvolgt, is nog niet bekendgemaakt.

„Ik vond het eigenlijk best een lastig besluit”, zegt Freriks in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. „Dat vond ik ook wel”, zegt Van Rossem. „Omdat ik alle begrip had voor jouw besluit, want jij moet hard werken. Ik zit hier te zitten. Ik kan dat in principe nog een miljoen jaar doen zonder al te grote problemen. Maar ik vond toch dat we met zijn tweeën afscheid moesten nemen. Ik zal het wel missen.”

Eerste aflevering De Slimste Mens

B&B Vol Liefde-Paul Visser, actrice en romcomkoningin Barbara Sloesen en Marco Louwerens, voormalig directeur televisie bij Talpa, beten gisteravond het spits af. Louwerens ken je misschien als ‘directeurtje’ in Vandaag Inside. Elk jaar zet hij daar in de rol van de Goedheiligman de boel op stelten.

🧠 Andere Slimste Mens-kandidaten Ook cabaretier Peter Heerschop, columnist Sheila Sitalsing, presentatrice Irene van de Laar en zanger/rapper Gotu Jim, TikTokker Vic Clé, de Belgische presentatrice Evi Hanssen, pianist Mike Boddé, Een huis vol-deelnemer Iven Cudogham en burgemeester van Schiermonnikoog Ineke van Gent laten dit seizoen hun hersenen kraken.

„Wereldberoemd geworden in Nederland door het programma B&B Vol Liefde. Heel Nederland smulde van de ontluikende liefde tussen jou en Debbie” kondigt Freriks Visser aan. „Kun jij nog ongemerkt over straat?” „Nee”, antwoordt Visser. „Het begint een beetje te temperen inmiddels, na een halfjaar, maar toch is het zo dat ik best wel vaak word herkend.”

„Jij bent inmiddels ingetrokken daar in dat dorpje in Noord-Spanje. Is jullie romantische verhaal bij de bewoners van Sant Andreu del Terri doorgedrongen?”, vraagt Freriks. „De man van de sportschool heeft er zover ik weet als enige op gereageerd”, vertelt Visser „Hij zei: sinds je beroemd bent, kom je niet meer bij me. Hoe is het? Dat is het enige wat ik ervan gemerkt heb. Er is veelvuldig contact, maar ik heb gemerkt dat ze niet denken dat er iets geks aan de hand is.” En dat terwijl er volgens Visser met Debbie ‘altijd iets aan de hand’ is. „Zij is gewoon heel dynamisch.” Freriks: „Je houdt van haar, hè? Mooi is dat.”

Later in de aflevering vraagt Freriks aan Visser of Debbie nog een koosnaampje voor hem heeft. „Die weet ook iedereen, dat is Paulussie”, antwoordt hij. De presentator vraagt of hij daarmee kan leven. „Ja, dat vind ik leuk.” Freriks: „Je vindt alles leuk van Debbie volgens mij?” „Dat zou zomaar kunnen”, lacht Visser.

Paul Visser door naar de volgende aflevering

Het is ‘directeurtje’ Louwerens die er met de dagwinst vandoor gaat in de eerste aflevering. Daardoor moeten Visser en Sloesen tegen elkaar strijden in de finale. De twee hebben een verschil van slechts van 14 seconden, maar door Vissers beperkte kennis van Rob de Nijs belandt hij in de gevarenzone. Hij maakt een wonderlijke inhaalslag en weet uiteindelijk van Sloesen te winnen. Fans zien Visser dus vanavond weer terug in de tweede aflevering.

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.

