Oogappels-maagd vs Oogappels-kenner: ‘Kerst-gedoe herkenbaar? Totáál niet…’

Het kon bijna niet uitblijven: Oogappels ‘de film’. Na vier seizoenen als tv-familieserie die standaard de grens van 1 miljoen kijkers per aflevering doorbreekt, is vandaag een Oogappels-kerstfilm een feit: Kerstappels. Niet in de bioscoop, maar lekker ‘gewoon’ op de buis. Primetime op NPO 1 nog wel.

Metro bekeek Kerstappels alvast voor Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe en opvallende programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten. Nu keek collega Jana Witteman echter mee. Die Erik Jonk kan dan wel veel zien voor dat Buisblikje, zo noemen we het op de redactie weleens, hij heeft echter maar één paar ogen. Vier seizoen Oogappels: de verslaggever heeft ze allemaal gemist. Schande, schande, zou je bijna zeggen. Gelukkig blijkt Jana een fan van de serie, dus voor deze tv-bespreking kunnen we een Oogappels-maagd versus Oogappels-kenner opvoeren.

Oogappels als kerstfilm: het verhaal

Ook al lijkt kerst de gezelligste tijd van het jaar met spelletjes, mooi gedekte tafels, cadeautjes onder de boom en goede gesprekken aan een vijfgangendiner, de werkelijkheid is meestal toch anders. Dat laat BNNVARA in Kerstappels ook bij de Oogappels-families zien. ‘Overal komt van alles’ onder druk te staan deze kerst en dat is, zo denken de makers, een feest van herkenning. Met al die onderdrukte irritaties, verplichte diners en borrels of een overspannen kok achter het fornuis, kan het behoorlijk uit de hand lopen.

Voor wie de personages van Oogappels al kent: Erik en Chris willen de feestdagen eigenlijk een jaartje overslaan, maar moeten hun plan op het laatste moment drastisch aanpassen. Fabie krijgt te maken met een grote teleurstelling en Carola en Marcel worden tijdens het kerstdiner opgeschrikt door een schokkende gebeurtenis. Ook bij Tim en Dina laat de sfeer te wensen over, na een uit de hand gelopen kerstborrel op Tims werk. De grootouders weten precies hoe het zit en leveren zoals altijd haarscherp commentaar: hoe meer we ons best doen om alles wat ingewikkeld of negatief is weg te drukken, hoe groter de kans op hevige explosies.

Wordt Oogappels in kerstsfeer weer een hit?

Dat moet haast wel een kijkcijferhit worden vanavond. Naar de laatste aflevering van Oogappels seizoen 4 – de vijfde reeks is momenteel al in de maak – keken 1,2 miljoen mensen. Scenarioschrijfster Roos Ouwehand en de acteurs Jacqueline Blom en Hans Croiset schoven daarna aan bij talkshow Op1 om te vertellen dat ook ladingen pubers naar de serie kijken. En Metro dus.

Jana: Nou Oogappels-maagd, hoe heb je Kerstappels ervaren en doorstaan?

Erik: Best wel als een plezierige film, zeker voor kerst, Oogappels-kenner. Maar het moet me van het hart dat ik als beginneling wel erg veel personages te verstouwen kreeg. Ik zou je op dit moment oprecht niet kunnen vertellen wie bij wie hoort. Kun je dat begrijpen, als de weetal der weetals?

Jana: Laten we beginnen met de titel weetal der weetals. Ik moet namelijk toegeven dat ik geen fan van het eerste uur ben, maar Oogappels pas een maand of twee geleden heb ‘ontdekt’. Sindsdien heb ik álles gekeken en durf ik mijzelf wel fan te noemen. Nu dat van mijn hart is, kunnen we naar het volgende punt. Ik moet toegeven dat ik tijdens het kijken van de film vaak heb gedacht: hoe zou een Oogappels-leek hier naar kijken? Waar ik me na vier seizoenen flink verbonden voel met de karakters – ik leef mee met Merel, juich alles toe wat Chris doet en wil soms schreeuwen tegen Tim dat hij een slappe zak is – mis je als nieuwkomer flink wat voorkennis…

‘Schiet mij maar lek’

Erik: Merel? Chris? Tim? Zie je, daar gaan we al. Ik heb de afgelopen tijd interviews gedaan met Aiko Beemsterboer en Susan Radder. Ik vond het leuk om te zien dat zij ook in Oogappels, eh Kerstappels, zitten, maar hoe het met hen in al die door elkaar gehusselde gezinnen zit… Schiet mij maar lek. Laat ook maar, ik kan beter net als jij, alles inhalen. Het helemaal snappen lukt nu toch niet meer. Hoe vond je het verhaal eigenlijk? Net zo leuk als de serie?

Jana: Heel eerlijk? Mijn liefde voor de serie is groter dan voor deze film. Hoewel ik bepaalde kerstclichés op een grappige manier heb teruggezien, zoals de familieruzie aan de kersttafel, eenzaamheid tijdens kerst, gebroken families en de opluchting als het allemaal weer voorbij is, had ik misschien gehoopt op meer verrassingen. Die taferelen herkennen we natuurlijk allemaal. Of heb jij hier anders naar gekeken, Erik?

Erik: Haha, je bent dan wel de Oogappels-kenner, de Erik-kenner ben je als nieuwe collega nog niet. Ik herken namelijk he-le-maal niets, hoewel ik het in de film ook vermakelijk vind. Mijn familie heeft geen kerststress, geen eenzaamheid, geen familiebreuken en opspelend oud zeer (tot nu toe dan…). De familie Jonk doet gewoon normaal. Sterker nog, we keren dit jaar terug naar de basis: we gaan gourmetten. Jawel! Ben je het met me eens dat deze Oogappels niet in de bioscoop kan draaien en alleen geschikt is voor tv? Al had BNNVARA beter voor Eerste Kerstdag als uitzenddatum kunnen kiezen, vind ik.

Hoogepunten van Oogappels

Jana: Wat een heerlijke kerst! Een beetje zoals Mees en Pip het in de film hebben mogen beleven dit jaar. Wat de bioscoop betreft: gelijk heb je. Naast het gebrek aan verrassingen, miste ik wat meer sensatie in het verhaal. Overigens heb ik me wel kostelijk vermaakt om de interactie tussen Tim en zijn vader en de slappe lach aan tafel die daar op volgde. Wat was voor jou een hoogtepunt?

Erik: Je hebt het nu over een joint die geweldig uitpakt? Dat was zeker een hoogtepunt, maar laten we verder niets verraden. De hoogtepunten van Oogappels als kerstfilm waren voor mij de montages naar de grootouders (ook dat zijn er weer bijzonder veel, maar dat terzijde). Hun gemopper op die kerstdagen waarbij alles maar gezellig moet zijn… heerlijk. Ik vermoed dat de wijze blikken in de serie ook wel klinken. De realiteit is volgens mij dat vooral twintigers en dertigers tegen al het gedoe rond de kerstdagen opzien, maar misschien geldt het wel voor iedereen. Behalve voor de familie Jonk dan.

Kerstappels is vanavond om 20.34 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1. Terugkijken met Kerstmis? Dat kan via NPOstart.

Aantal blikken uit 5: 3,5 (qua gezelligheid thuis op de bank, want kerst móet gezellig zijn!).