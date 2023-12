Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdwijnen van Op1 slaat in als een bom: ‘Valt ons rauw op het dak’

Het verdwijnen van talkshow Op1 roept on- en offline tal van reacties op. In plaats van Op1 komt op dat tijdstip per september Khalid & Sophie. Geen goeie keuze, volgens AD-columnist Angela de Jong. „Dat vind ik van die linkse actievoerders uit Amsterdam.”

Het nieuws van het verdwijnen van Op1 volgend jaar, kwam gisteren ook voor de redactie van het programma totaal onverwacht. „Het zijn gekke tijden”, reageerde Op1-presentator Charles Groenhuijsen tijdens de uitzending gisteravond op het nieuws van het verdwijnen van het programma. „Dat valt ons rauw op het dak. Maar u bent nog niet van ons af. We gaan nog zes maanden knallen”, zei Groenhuijsen aan het begin van het programma.

Wisselende duo’s

Talkshow Op1 begon in 2019 en werd destijds gepresenteerd door wisselende duo’s vanuit de EO, Omroep MAX, WNL en BNNVARA. Die laatste omroep werkte vanaf augustus dit jaar al niet meer mee.

De talkshow maakt vanaf september plaats voor Khalid & Sophie. Dat meldde het AD gisteren. Dat programma wordt nu om 19.00 uur uitgezonden. Op die plek komt Eva Jinek volgend jaar met een talkshow.

Angela de Jong verbaasd over verdwijnen Op1

Angela de Jong verbaasde zich in talkshow Beau gisteravond over de keuze die gemaakt is. „Op1 kent weinig liefde van de mensen eromheen. Er zijn weinig omroepen die er heel dol op zijn. Het was de liefdesbaby van Frans Kleijn. Die is naar SBS gegaan. Dan weet je al dat het fundament eronder wegvalt.”

Volgens De Jong is de wisseling niet wenselijk. „Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd echt liever naar Op1 kijk dan naar Khalid & Sophie. Dat vind ik van die linkse actievoerders uit Amsterdam.”

Scherven oprapen

Ook voor Jeroen Pauw sloeg het nieuws in als een bom. Zijn bedrijf TVBV is co-producent van Op1 en hij is ook regelmatig in het programma te zien. „Eerlijk gezegd weten we nog niet precies wat dit alles betekent. We moeten nu eerst de scherven oprapen”, zo reageerde hij in het AD.

Ook op X werd er veel gereageerd op het nieuws.



'Talkshow Op1 stopt, Khalid & Sophie naar late avond' – https://t.co/6trXwLDL1b

Weer bewijs dat ze er niks van snappen. Op1 is vele male beter dan Sophie en Khalid deze zijn geknipt voor jeugdjournaal. — Huub Van Veen (@HuubVanVeen1) December 7, 2023



'Talkshow Op1 stopt, Khalid & Sophie naar late avond' /via @NOS. Rare move. Khalid & Sophie moet je van de buis halen. https://t.co/wjaXq3pq8Q — John van Lopik (@johnvanlopik) December 7, 2023



Ben hier niet rouwig om

Slechte talkshow met hijgerige politieke duiders@Op1 #Op1

Aan deze tafel is nooit magie gecreëerd

Talkshow Op1 gaat van de buis, redactie wil in gesprek met voorzitter NPO https://t.co/FsiiJp8p8e — Vera Bauman 🌍🆘🍀🕊️ (@VeraBauman) December 6, 2023

