Soumaya schittert in Marokkaanse Bruiloft: ‘Marokkaanse vrouwen kunnen écht goed feesten’

Marokkaanse Bruiloft, een grote romcom, draait vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen. Soumaya Ahouaoui straalt werkelijk als hoofdrolspeelster, schreef Metro al in de recensie. Tijd om aan te schuiven voor een interview bij deze bijzondere persoonlijkheid. Neem alleen haar eerste studie al.

Soumaya Ahouaoui – geboren Utrechtse, 35 jaar (en dat geeft werkelijk helemaal niemand haar…) – komt uit de kap en grime gesneld. Het is nog niet af, want in haar kapsel zitten nog papieren stroken. We zijn in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam, een paar uur voor de première van Marokkaanse Bruiloft. Het is voor Soumaya als hoofdrolspeelster haar grootste film tot nu toe. Een film die ze op het moment van spreken zelf nog niet op het grote witte doek heeft gezien. Een beetje jaloers: „Jij wél??!”

In Marokkaanse Bruiloft speelt zij Yasmine, die wars van Marokkaanse tradities strafrechtadvocaat wil worden. Ze buffelt voor haar droom wat af en heeft tijd tekort voor de mannenjacht. Iets van haar Marokkaanse familie wel verwacht natuurlijk. Het gezin en een keurige man? Veel belangrijker dan die jacht op een mooie carrière. Uiteindelijk wil Yasmine beide en wil zij vol gaan voor een Marokkaanse bruiloft met alles erop en eraan. Maar met wie??? Zul je net zien dat er opeens twee leuke mannen op haar pad komen. Automonteur Samir (Walid Benmbarak), die zij ook nog eens moet bijstaan als advocaat. En plastisch chirurg Ibrahim (Nabil Aoulad Ayad), die naast een charmante kant nog een behoorlijk ander karakterrandje blijkt te hebben. Dit is de trailer van Marokkaanse Bruiloft:

Lang gewacht op Marokkaanse Bruiloft

Heb je nog zin om een beetje te praten, of denk je ‘laat die première alsjeblieft maar beginnen…’?

Soumaya: „Haha, altijd hoor. Maar ik heb lang op de première moeten wachten. Vorig jaar april en mei heb ik de tv-serie Zina gedraaid (ook een hoofdrol, red.) en daarna had ik letterlijk één dag rust voor we aan Marokkaanse Bruiloft begonnen.”

De film ziet eruit als een feest, maar dat moet het voor jullie als cast helemaal geweest zijn.

„Het was fantastisch, letterlijk en figuurlijk ja. Voor mij speciaal, want in Marokkaanse Bruiloft zit ik in bijna elke scène. Mijn werk bestaat doorgaans uit wachten, maar in deze film werd ik een soort van geleefd. Heel veel scènes, zoveel verschillende emoties. Dan weer een Marokkaanse bruiloft, dan weer een echt Nederlandse opname… Ja, dit was – al helemaal voor mij – een erg leuk script om mee te werken.”

Als Nederlandse kijker zag ik Marokkaanse tradities uitgelicht waar ik best wat van kan vinden. Maar het wordt gespeeld door Marokkaanse acteurs… Hoe valt dit bij de Marokkaanse gemeenschap?

„Alles wat we gespeeld hebben, zal heel herkenbaar zijn. Ook voor Marokkanen. Er wordt een spiegel voorgehouden. Dat is juist erg leuk, ook als het zelfspot is of er harde grappen worden gemaakt. Marokkaanse Bruiloft is met veel liefde gemaakt, dat valt helemaal okay.”

🎥 Soumaya Ahouaoui Soumaya studeerde in 2012 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Zij speelde toneel voor Theater Utrecht, de Toneelmakerij, Bos Theaterproducties en Toneelgroep Oostpool. Sinds 2019 maakt Soumaya deel uit van Het Nationale Theater in Amsterdam. Op tv zagen we haar in A’dam – E.V.A., Volgens Jacqueline, Land van Lubbers, Het Klokhuis en Zina. De afgelopen tijd was zij in Leedvermaak Trilogie te zien, een toneelstuk van bijna… 5 uur. En pas op: Soumaya was jeugd-karatekampioen.

Soumaya studeerde farmacie / scheikunde

Zij er veel Marokkaanse vrouwelijke advocaten?

„Volgens mij steeds meer. Maar wat ik zeker weet is dat Nederlands-Marokkaanse vrouwen het heel goed doen op universiteiten. Dat kan dus op allerlei gebied zijn.”

Daar ben jij toch zelf ook een typisch voorbeeld van?

„Eigenlijk stiekem wel hè? Na het vwo heb ik eerst farmacie / scheikunde gestudeerd, terwijl ik ook was ingeloot voor geneeskunde. Ja, ik was een echte universitaire meid die met chemische formules bezig was. Maar toen maakte ik echter een hele duidelijke irrationele keuze dat ik moest gaan acteren, iets wat ik als hobby deed. Toen kwam ik erachter: ‘Dit moet ik doen.’ Eigenlijk was Toneelschool Amsterdam geen keuze, het moest.”

En dat vonden je ouders natuurlijk maar niks…

„Ik hoor om me heen dat dat echt niet alleen voor Marokkaanse ouders geldt, maar die van mij vonden er zéker iets van. Zij zeiden ‘ben je nou helemaal gek geworden?’, maar ze snapten ook niet precies wat ik dan wilde. Acteur worden dus, wat mijn ouders gelukkig wel hebben gesteund. Al was het iets als ‘nou ja, doe het dan maar’.”

Zijn ze er op de première bij?

„Zeeeeeker… Zo leuk! Ze zijn trots.”



Is jullie gezin een traditioneel Marokkaans gezin?

„Zeer traditioneel, maar ook vrij. Mijn familie komt uit een stad en mijn vader en moeder hebben, voordat mijn vader naar Nederland kwam, allebei in Marokko gestudeerd. Ik kom uit een heel lief, leuk gezin.”

Soumaya en een Marokkaanse bruiloft

Je hebt het als bruid nog niet ondervonden, maar wat vind je van een typisch Marokkaanse bruiloft eigenlijk?

„Misschien verwacht je het niet van mij, maar ge-wel-dig! Zo’n opgeblazen menigte, heerlijk. Van kleins af aan ben ik er mee opgegroeid. Als kind loop je elke week op een bruiloft, bij wijze van spreken. Je ziet al die rituelen, weet vaak niet wie alle andere gasten zijn. Er zijn namelijk honderden mensen, want het is onmogelijk dat je iemand níet uitnodigt. Zo’n beetje iedereen is welkom. Ja, het zijn grote feesten en ik vind dat leuk.”

Hoe gaat een Marokkaanse bruiloft in werkelijkheid, gezien vanuit de vrouw?

„Als je bruid bent, dan draait álles om jou. Rituelen, meerdere jurken, een echte sprookjesopkomst uit 1001 Nacht. Het is bijna een toneelstuk dat wordt opgevoerd en alles moet perfect gaan. Als gast op een bruiloft weten we hoe we góéd moeten feesten. Marokkaanse muziek is echt party, hoor. Er wordt heeeel veel gedanst. Eigenlijk duurt een Marokkaanse bruiloft drie dagen, wat begint met een Henna-feest met alleen de vrouwen.”

Regisseur Johan Nijenhuis vertelde in talkshow Humberto dat hij meer overeenkomsten tussen een Marokkaanse bruiloft en een Nederlandse ziet, dan verschillen. Heeft hij ze nog op een rijtje? (achteraf bedoelde hij Twentse huwelijksfeesten, maar dan nog; red.)

„Haha… Ja, ik ken Nederlandse bruiloften vooral van speeches, hahaha. Een speech, in een microfoon… echt waar?? Laat ik het zo zeggen, Marokkanen pakken voor een bruiloft wel echt uit, ook qua geld. Je spaart er bijna je hele leven voor, want er worden gewoon tienduizenden euro’s in een bruiloft geknald.” Nogmaals lachend: „Ik gok bij een Twentse bruiloft iets minder. Daar moet wel het hele dorp aanwezig zijn geloof ik, maar alle heisa, het vuurwerk… nee.”

Na Marokkaanse Bruiloft de straat op

Ben je erop voorbereid dat er misschien wel een half miljoen mensen naar Marokkaanse Bruiloft gaan kijken?

„Ik hoop het, ik hoop het. Dat zou ik alleen maar fantastisch vinden, daar word ik helemaal blij van. Maar op voorbereid…?

Je tegenspeler Walid Benmbarek heeft op straat door Mocro Maffia geen eigen naam meer en hoort alleen maar ‘Adil, Adil!’. Zou kunnen.

„Ik weet het, hij is keihard gegaan. Bizar. Als het mij zou overkomen, zou ik dat wel leuk vinden denk ik. Als mensen vrolijk van Marokkaanse Bruiloft worden, dan word ik dat ook. En krijg ik er heel veel energie van. Ik ben echter een nuchter persoon, je kunt me wel met Johan Nijenhuis vergelijken. Ik vrees herkenning niet, nee, ik denk dat er wel blij van word. Als ze me al herkennen als ik in mijn hoodie op straat loop, haha. Door Zina word ik weleens herkend, maar door die serie kreeg ik vooral héél veel reacties.”

Je personage Yasmine kan nog geen ei koken. Hoe is Soumaya in de keuken?

„Daar ben ik vooral niet. Ik haal af of ik type Bezorgd.nl in of zoiets. Weet je hoeveel tijd het kost om goed te koken? Maar ja, ik houd wel heel erg van lekker eten, dat wel.”



Gratis een stuk Arabische cultuur als extraatje

Zitten de Nederlandse en Marokkaanse gemeenschappen tijdens Marokkaanse Bruiloft door elkaar in de bios?

„Dat denk ik wel, maar ik hoop het zeker. Het is een romantische comedy, maar je krijgt er een flink stuk Arabische cultuur bij. Romcom-plus, zoals jij zei, klinkt wel goed. Ik denk dat veel Nederlanders ook veel zullen herkennen, want ondanks de Marokkaanse bruiloft zie je een universeel verhaal.”

Waar gaan we je straks nog meer in zien?

„Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Maar ik hoop natuurlijk dat dit mooie dingen oplevert.”

Is typecasting daarbij een probleem? Je zult veel gevraagd worden ‘als Marokkaanse vrouw’.

„Nee hoor, niet zozeer. Alleen als de rol niet interessant is. Ik moet in welke rol dan ook een menselijk karakter zien.”

Ik gok zomaar dat je er bij toneel veel minder mee te maken hebt.

„Je hoeft niet te gokken. Toneel loopt in dat opzicht echt een stukje voor. Op het toneel kun je echt letterlijk alles spelen. Ik kan Shakespeare doen, Hamlet, en niemand kijkt ervan op. Daar kan veel. In film ligt dat wat moeilijker, al hoop ik heus dat er soms wat spannender keuzes worden gemaakt. Dat gebeurt al wel hoor, maar het mag altijd meer.”

Dan snelt Soumaya Ahouaoui weer terug richting kap en grime. Tijd voor haar feest, tijd voor haar eigen Marokkaanse Bruiloft.