Alter ego om van te huiveren: als iedereen op aarde een eigen kloon heeft die je dood bepaalt

Stel dat iedereen op de wereld een eigen kloon heeft, die bepaalt wanneer de dood een feit is en die de datum daarvan al weet… Dat is in één zin het toch wel huiveringwekkende scenario van de nieuwe Videoland-serie Alter Ego.

Alter Ego telt acht afleveringen en is vanaf vandaag op de streamingdienst te zien. De serie is Vlaams, maar er is ook een rol weggelegd voor onze eigen Zineb Fallouk, als vriendin van de vader van de hoofdrolspeler. Fallouk ken je vast als de spijkerharde Samira uit Moccro Maffia (Metro sprak haar over seizoen 4).

Benieuwd naar zo’n gek, bijzonder onderwerp bekeken we de eerste aflevering van Alter Ego voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Opvallende omschrijving van Alter Ego

De makers van Alter Ego hebben een nogal opvallende omschrijving van de nieuwe reeks: een high concept mystery drama-serie… Krijgen we anders gezegd ‘wazig gedoe?’ Wazig is het bij de start allemaal wel, maar daarmee doen we Alter Ego toch tekort. Oh ja, spanning, dood en liefde wordt de kijker ook beloofd. Maar ja, dat klinkt natuurlijk als heel veel series.

Alter Ego draait om Gilles (Ward Kerremans), een man die zich schijnbaar voordoet als journalist. Een man ook die geplaagd wordt door de dood van zijn vriendin Romy toen zij 18 jaar was. Gilles ontdekt op een plaats delict van een overval een mysterieus figuur die hem later aan alles doet twijfelen, ook aan de dood van Romy. Het mysterieuze figuur dat hij per ongeluk filmt is namelijk een opvallend roodharig jongetje. Gilles kent dat jongetje: die stierf onlangs op zijn slaapkamer. Ben je er als lezer nog?

Gilles gaat op ondezoek uit, onder meer via beveiligingsbeelden van diverse camera’s uit de stad. Wanhopig gaat hij op zoek naar antwoorden over het roodharige jochie en wat er destijds met zijn vriendin gebeurd is.

Verborgen wereld vol klonen

Zijn zoektocht leidt hem naar de private bank Salvator, als hij het jongetje daar op de beelden naar binnen heeft zien lopen. De receptionisten doen alsof zij het kind nog nooit hebben gezien. De bank heeft het logo dat op het t-shirt van overleden Romy op een oude foto staat. Maar was zij dat eigenlijk zelf wel? Wat je in Alter Ego niet meteen meekrijgt, maar wat Videoland vooraf namelijk al deelde: achter de gesloten deuren van Salvator ontdekt Gilles een verborgen wereld, een unieke wereld waarin de dood zich tussen de bevolking begeeft om haar taak te volbrengen: het aanraken van diegenen wiens ‘laatste uur’ vanaf dat moment geslagen is.

In de internationale Salvator Bank hebben de vele klonen van de dood maar enkele gedaantes. Die van een jonge stijlvolle roodharige vrouw, een oudere man en het jochie. Zodra de klonen zich onder ons begeven, nemen zij de gedaante van hun alter ego aan, die voor elke kloon verschillend is. En moeten we maar als stervelingen allemaal maar wachten op het tikkertje spelen van ‘onze kloon’ op ons lichaam. Geen tikkie van ‘jij bent ‘m’, maar een klopje waarna er nog maar één ding staat te gebeuren: doodgaan.

Wat Metro vindt van Alter Egoo

Als je na het lezen van alles wat hiervoor staat geschreven denkt ‘die Jonk van Metro heeft het afgelopen weekend wel wat meer gehad dan limonade’: dat klopt niet, het is echt wat de Belgen als onderwerp uit hun mouw hebben geschud.

Alter Ego wordt een beetje typisch ‘Vlaams traag’ neergezet, zoals je misschien kent van de serie 1985 over de bende van Nijvel. Er zullen best veel kijkers zijn die dat zullen waarderen. Ward Kerremans als hoofdrolspeler is prima. Hij was dit jaar op onze buis ook te zien in de niet zo bejubelde science fiction-serie Arcadia met onder meer Monic Hendrickx.

De beoordeling laten we nog een beetje in het midden, want je moet als kijker een beetje door die eerste aflevering heen. Ik ‘vrees’ dat we met Alter Ego toch te maken hebben met een gevalletje willen weten hoe dit verder gaat… Een beetje vreemd maar wel lekker, zullen we maar zeggen.

Aantal blikken uit 5: 3

Alter Ego is nu in z’n geheel te streamen bij Videoland.

