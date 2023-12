Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Halve finale van The Masked Singer zorgt voor opmerkelijke onthullingen: ‘Wij hebben wel eens gezoend’

Na weken van zwoegen voor de in kostuum gehesen BN’ers, is de halve finale van The Masked Singer aangebroken. Buiten de nodige – en opmerkelijke – onthullingen, wordt duidelijk wie mag strijden in de finale.

Ondertussen hebben 14 gemaskerde zangers hun identiteit onthuld. Herinner je je Anky van Grunsven of Albert Verlinde bijvoorbeeld nog? Maar wie was gisteravond aan de beurt?

Halve finale The Masked Singer

Deze keer krijgen de overgebleven karakters een nieuwsbulletin in de vorm van een heuse RTL Nieuws uitzending. De Koala trapt de halve finale van The Masked Singer af en meldt de volgende hints in de ‘nieuwsuitzending’:

Presentator Jan de Hoop maakt een comeback en rent met sandalen aan de nieuwsstudio binnen. Hij heeft „nieuws over de mogelijke identiteit van de Koala”. Het beest zou in een tuincentrum gesignaleerd zijn, waar tevens een verslaggever aanwezig is. De Koala heeft een bende achtergelaten en is zijn camera vergeten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jan de Hoop en zijn heerlijke thema-outfits van vanavond <3 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/NbHk2kR1wc — 🌷🌺🌷 (@SICKPRETTYMlND) December 29, 2023

‘Beste van het seizoen’

Daarna zet de Koala een „fenomenaal” optreden neer. „De beste van het hele seizoen”, aldus panellid Monica Geuze. „Soms lukt alles, hé?”, vindt Carlo Boszhard. Als klap op de vuurpijl mag Geuze het podium op om achterop de motor te zitten bij de Koala.

In het nieuwsbulletin heeft daarna ook de Magiër een behoorlijke bende achtergelaten – dit keer in een hotelkamer. Wat zou dat allemaal betekenen? Het panel raadt er op los. Maar ook na het verbluffende optreden wordt het er niet makkelijker op voor het panel in The Masked Singer.

Opmerkelijke hints

„Dit is dubbel knap”, vindt Boszhard. „Hij ging heel anders zingen. Het zingt op zo’n manier dat wij denken dat het iemand anders is. Dit is waanzinnig gezongen. Magiër: neem het tot u.” Boszhard denkt trouwens aan Lil’ Kleine, „maar dat past niet in het pak”. Boszhard zet dan toch in op Waylon.

Dan: de Toffe Peer. Die is volgens het nieuwsbulletin langsgekomen in de bakkerij van Robèrt van Beckhoven. De patissier vond hem echter ruiken naar bier en ook zijn bestelling was opmerkelijk: „20 zakken worstenbroodjes, 15 witte tijgerbroden en 40 roze popcakes.” Maar wie is het? De naam van Roy Donders komt langs. Buddy Vedder zat verder nog te denken aan Nielson, Flemming, Mart Hoogkamer of Kraantje Pappie.

Het avontuur stopt voor…

Bij de Uil wordt er in het nieuwsbulletin gesproken over moodboards met een „mediterraanse sfeer”. Maar duidelijker wordt het er niet op. Het blijft gissen. De IJsbeer en het Nijlpaard volgen, die het panel tijdens het optreden ook weer omverblazen. Maar de doeken moeten vallen voor een aantal gemaskerde zangers.

Het avontuur stopt daarom voor de Magiër. Twee panelleden, Buddy Vedder en Gerard Joling, zetten in op Douwe Bob. En dat klopt! Hij vond het „supergaaf om te doen, maar als zanger was het best lastig om niet helemaal alles te mogen geven.”

‘Wij hebben een keer gezoend’

Bozshard wil weten waarom Douwe Bob in een eerdere uitzending het cadeautje aan Joling gaf. „Gerard en ik hebben een keer in een gekke bui gezoend’’, vertelde hij. Alle monden vallen open. „We gaan het snel over doen”, hint Joling.

Thuis heeft Douwe Bob flink wat smoesjes moeten verzinnen om zijn The Masked Singer-avontuur geheim te houden. „Ik zei dat ik vreemdging, maar in realiteit was het veel erger.”

Finalisten The Masked Singer

Het Nijlpaard mag als finalist door, evenals de IJsbeer, de Uil en de Toffe Peer. Dat betekent dat de Koala moet vertrekken, maar niet voordat het masker af is. Het is acteur Walid Benmbarek die al die weken in het pak van de Koala verschuilde. Monica Geuze had het als enige goed.

Benmbarek „baalt” dat hij de finale niet heeft gehaald, „maar ik vond het superleuk.” Ook kijkers vonden het fantastisch en hebben genoten van de halve finale van The Masked Singer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

walid is wel echt een top gozer! #TheMaskedSinger — Mrchipie (niels) (@NielssTuinstra) December 29, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Koala en de Magiër waren juist 2 van m'n favorieten. Jammer!! 🐨🔮 #themaskedsinger — Amanda (@Amandaaa88_) December 30, 2023

The Masked Singer terugkijken kan via Videoland.

Reacties