Jury stomverbaasd over onthullingen in The Masked Singer: ‘Die had ik echt niet door’

Een kogelvis, een koala, een eekhoorn; alle soorten verkleedpakken zijn gisteravond langs gekomen in een nieuwe aflevering van The Masked Singer. Maar wie zitten nu in de pakken?

De jury en de kijkers zijn vrij zeker van de BN’er in het eekhoornpak, maar wie in het kogelvispak zit is een groot raadsel…

The Masked Singer

Is Beau van Erven Dorens de kogelvis? Of Cornald Maas? Zowel het panel als de kijkers thuis zijn in verwarring. In eerste instantie denkt het panel aan Henk Poort, Frits Sissing, Renze Klamer of Özcan Akyol, maar ze zitten er volledig naast. In het kogelvispak zit ook geen Dorens of Maas.

De kogelvis geeft steeds meer hints vrij: af en toe zet de vis namelijk zijn „stekels” op. En de vis is heel goedlachs. Maar ook met deze hints blijft het panel in de war. Als de kogelvis zich dan ook uiteindelijk onthult is iedereen geshockeerd. In het pak zit namelijk niemand minder dan Albert Verlinde. „Oh mijn god”, klinkt het vanuit de jury. „Ik voelde mij als een kogelvis in het water”, lacht Verlinde, die toegeeft het maar twee mensen in zijn leven te hebben vertelt van zijn deelname.

Verlinde noemt het een „eer” dat de jury dacht dat Van Erven Dorens in het pak zit in plaats van hem. „Daar heb ik zoveel jaren mee aan een desk gezeten, dat is een eer als wij door elkaar worden gehaald”, lacht hij.

Kwartjes vallen te laat

Ook voor de Bon-Bon was het gisteravond tijd om zich te onthullen. Het panel denkt aan Evi Hanssen, Connie Breukhoven, Holly Brood, Yvon Jaspers of Marijke Helwegen, maar heeft het wederom mis. In het pak blijkt niemand minder dan meervoudig Olympisch kampioen Anky van Grunsven te zitten.

Een geschokte jury kijkt toe hoe Van Grunsven haar hoofddeksel afzet. „Goed gedaan hoor”, complimenteert Gerard Joling haar. Langzaam beginnen de kwartjes vallen: zo heeft de Bon-Bon wel eens verteld dat ze van bling-bling houdt, verwijzend naar alle prijzen die het Olympisch kampioen heeft gewonnen. Maar die link heeft de jury tot nu toe nooit gemaakt. „Alles, het valt bambambam”, geeft de jury met een lach toe.

Niet alleen de jury is twee keer van hun stoel gevallen tijdens deze aflevering van The Masked Singer: ook de kijkers thuis werden van verbazing in verbazing gegooid. „Zo zonde dat de kogelvis eruit is, want Albert Verlinde hadden we nooit geraden”, schrijft een kijker op X. „Zo die had ik echt niet door!” voegt een ander toe.



Zo zonde dat de kogelvis eruit is, want Albert Verlinde hadden we nooit geraden. Nielson had er wel uit gemogen. En Anky kon ik horen….deze niet. Leuk dat ie mee heeft gedaan. #maskedsinger — PdeG (@PdeGdb) November 17, 2023



Zo die had ik echt niet door :O #TheMaskedSinger WoW 😮 — Debbie Schigt (@DebbieSchigt) November 17, 2023



The Masked Singer kijk je terug via Videoland.

