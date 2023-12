Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

The Masked Singer blijft verbazen: deze BN’ers hebben zich moeten onthullen

Ondertussen hebben al 9 gemaskerde zangers een plekje in de finale weten te veroveren. Wie gaan er deze aflevering door in The Masked Singer? En nog belangrijker: wie gaan er schuil achter de maskers van de afvallers? Er was weer een hoop gegis – en gegil – te horen.

Gisteravond was het in The Masked Singer de beurt aan de Zeester, de Magiër, het Schaap, de Buffel en het Hert om de jury, het publiek en de kijkers omver te blazen. En dat is aardig gelukt.

Laat het raden beginnen

Zo zorgt de Zeester voor heel wat verwarring. Wíé zit er schuil achter het masker? Het panel komt er moeilijk uit, maar ook kijkers noemen een tal van verschillende namen. Ook het Schaap heeft voor veel verbazing gezord.

Maar eerst mag de Buffel zijn talenten laten zien. Het blijkt echter dat hij zo ongeveer dezelfde outfit aan heeft als jurylid Gerard Joling, maar dan met een extra handvol aan glitters en een cape. „Nou, hoe kan dat?” klinkt het. Maar Joling vind het „prachtig”. „Dit is een hele kordate buffel. Ik vind dit wel een loopje van Balkenende”, zegt Loretta Schrijver, verwijzend naar de oud-premier.

The Masked Singer

De Buffel zong in ieder geval „fantastisch” volgens het panel. Maar welke bekende naam gaat er schuil achter het masker? Op die uitslag moet nog gewacht worden, want de Buffel is door naar de volgende ronde.

Dan is het de beurt aan het Hert. Zou er een influencer achter schuil gaan, of toch iemand met een muzikale aanleg die het „stokje al heeft doorgegeven”? Dat is waar de jury de focus op legt.

Kostuums en hints

Na het Hert, mag de Zeester het podium betreden in The Masked Singer. Het panel raakt niet uitgepraat over het prachtige kostuum en de hints. De hints leveren meteen al een aantal namen van BN’ers op. Zou het bijvoorbeeld Bachelorettes Gaby Blaaser of Sylvia Geersen kunnen zijn?



Ben benieuwd welke influencer de zeester dan is… #themaskedsinger — Onze Piette (@pvdp1983) December 1, 2023



Sylvia, de enige die ik weet ooit 😂 #themaskedsinger — winny (@winnyking) December 1, 2023



#themaskedsinger zeester vond ik juist de leukste — Butthead (@butthead_nl) December 1, 2023

Na nóg een verbluffend optreden, en deze keer van het Schaap, is het de beurt aan de Magiër – wiens pak erg goed bevalt. Na het verbluffende optreden krijgt de Magiër een staande ovatie. Maar de identiteit blijft nog even geheim. De Magiër is namelijk door naar de volgende ronde.

‘Ik was de slechtste van de groep’

Maar wie moet het masker afzetten? De Zeester moet als eerste deze aflevering het podium verlaten. Loretta Schrijver noemt nog snel de naam Britt Dekker. En daar had ze gelijk in. Dekker vond het „heel cool” om mee te doen, maar ze had haar verlies wel verwacht want „ik was de slechtste van de groep”.

Helaas moet ook het Schaap vertrekken, en daarmee de identiteit onthullen in The Masked Singer. Het is presentatrice Anniko van Santen. Iedereen staat versteld. Ook panellid Carlo Boszhard is verbaasd, hij wist er een punt mee binnen te slepen. Hij raadde de identiteit achter het Schaap als enige goed. „Ik mocht hier eindelijk eens in de glitters”, aldus Van Santen.



Anniko van Santen, wat een leuke vrouw! #TheMaskedSinger — Susanne (@suusonline) December 1, 2023

The Masked Singer kun je terugkijken via Videoland.

