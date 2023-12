Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johnny de Mol: ‘Ik niet in een tent? We waren juist altijd op de camping’

Het is misschien wel een van de raarste (of opvallendste) tv-ideeën van de laatste tijd en Johnny de Mol is er breed glimlachend bij. Camping De Wildernis heet het: oer-Hollands kamperen met onvervalste Nederlandse campingliefhebbers… in Afrika. Vanaf 1 januari kun je het zien op SBS6.

Hoog tijd om de presentator en reisleider van Camping De Wildernis eens aan de tand te voelen natuurlijk. Metro treft Johnny de Mol in Outside Inn in Amsterdam, niet ver van de Johan Cruijff ArenA, ook al zo’n gekke plek. Deze verslaggever kende het niet, maar hier kun je letterlijk binnen kamperen. Johnny de Mol zit dus voor een caravan, als hij over zijn nieuwste programma praat.

Het gaat Johnny de Mol weer voor de wind

Het gaat de tv-man en zoon van Johnny de Mol inmiddels weer voor de wind, na hevige tegenwind in zijn carrière. We hoeven er niet meer over uit te wijden, aangiftes over onder meer fysieke mishandeling van zijn ex zijn al meer dan een jaar geleden geseponeerd (Johnny de Mol sprak er open over bij Humberto Tan). Privé was er dit najaar werkelijk een drama, toen zijn zus Daniëlle – geliefde van Ajax-trainer John van ‘t Schip – na een slepende ziekte overleed.

Zijn terugkeer op tv, Kwis met Ballen, werd door Nederlandse kijkers niet meteen bejubeld, maar goed bekeken. Zakelijk is het een klapper, want het programma wordt wereldwijd verkocht.

Geen eekhoorns maar giraffen op Camping De Wildernis

In Camping De Wildernis zien we vier Nederlandse gezinnen die standaard op Nederlandse campings staan en genieten van een balletje gehakt. Nu treffen we ze, wél in een caravan met een jeu de boules-baan voor de deur, op de savanne in Botswana. Met een rolletje toiletpapier onder de arm even je tent uit om een grote behoefte te doen, is er daar niet zomaar bij. Roofdieren liggen er namelijk op de loer. Sowieso is het voor de deelnemers al vreemd om op hun camping giraffen te zien grazen, hyena’s te horen huilen en olifanten te horen trompetteren.

Het doel van de reis naar Afrika: zien hoe de gezinnen met deze vreemde situatie omgaan. Een spelelement is er ook. De Nederlanders die voor vakantie zelden over de grens kwamen, moeten zoveel mogelijk dieren fotograferen. Zo kunnen zij geld verdienen.

Wie doen mee? Johnny de Mol begeleidt op Camping De Wildernis de volgende gezinnen: Het charmante echtpaar Dirk en Jolanda.

Drie powervrouwen, Judith, Melanie en Nathalie.

Moeder Katja en dochter Lola.

De ras-Hagenezen Michel en Annette en hun dochter Jemaica. Metro‘s verhaal over deze laatste familie Adam lees je op Nieuwjaarsdag.

Johnny de Mol over Camping De Wildernis

Wie had er een dusdanige verstandsverbijstering dat Camping De Wildernis er kwam?

Johnny de Mol moet er zelf ook wel om lachen: „Ik was het zelf niet, maar het was Wim van Dam. Hij loopt hier ergens tussen de caravans rond. Het lijkt me dat hij dit tijdens een flinke paddotrip bedacht heeft. Ik vloog met Wim ook naar Afrika en toen we de camping in aanbouw opliepen, zei hij: ‘Zo had ik het nou precies in mijn hoofd’. Badmintonveldje, jeu de boules, wasbakken, wc’s en douches, tenten, waslijntjes, het was er allemaal. En als je dan een trappetje op gaat, dan zie je een giraf lopen. Tja, verzin het maar. Krankzinnig eigenlijk als ik het nu zo weer vertel.”

Het lijkt me dat hij dit tijdens een flinke paddotrip bedacht heeft.

Wegkwijnen uit alledaagse shit

Heeft Camping De Wildernis nog een bepaald doel over bedreigde diersoorten bijvoorbeeld of is het puur voor het vermaak voor ons kijkers thuis op de bank?

„Ik vind bij dit soort programma’s altijd dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten. Als je goed oplet, krijg je gaandeweg heel veel mee over het dierenrijk. Het is een beetje een kruising tussen een adventure, een spel en real life. En dat met vier families waarvan je als het niet de eerste aflevering is, dan wel de tweede aflevering, gaat houden. Er is een aantal gezinnen met een rugzakje. Ze zijn niet voor niets uitgekozen. Tja, dit is wel voor de lucky few, niet alleen voor die deelnemers, maar ook voor de presentator. Voor mij zijn dit soort dingen de krenten in de pap, maar daarbij hoort wel een bepaald gevoel, een bepaalde gunfactor voor de families.”

Terugkomend op de vraag zegt Johnny de Mol: „Op dit moment gebeurt er van alles in de wereld. En dan heb je zo’n medium, zo’n kastje om geraakt te worden of om iets op te steken. Om te lachen, of even te verdwijnen uit de realiteit. Voor dat laatste is televisie kijken natuurlijk eigenlijk bedoeld. Met een uurtje wegkwijnen uit de alledaagse shit is natuurlijk niks mis.”

Johnny de Mol over Afrika

Je bent tijdens je carrière op de meest gekke en verre plekken geweest, is Botswana voor jou dan nog bijzonder?

„In het verleden hebben we het eerste seizoen van Waar Is De Mol? volledig in Afrika gemaakt, maar toch wel. Afrika heeft iets magisch, het doet iets met je. De natuur, de geluiden, de geur, de mensen, de dieren, de mooie plekken, de zonsondergangen… je wordt daar heel nederig van. Dat geldt voor mij als ervaren reiziger al, laat staan voor mensen, de deelnemers, die het voor het eerst doen. Ik merkte dat ook aan de dankbaarheid van onze gasten. Van Waar Is De Mol? wist ik ook dat zulke ervaringen de beste momenten zijn om een verhaal te halen.”

Rond Camping De Wildernis lopen niet alleen konijntjes vriendelijk rond. Was dat spannend?

„We kregen bij aankomst een goede veiligheidsbriefing. Daardoor ontstaan er in principe geen gevaarlijke situaties. In principe, want er was toch een moment waarop ik naar buiten wilde en ik ‘Johnny, stay in your tent‘ hoorde. Het leek net of ik het geluid van een kat hoorde, maar het was een leeuw. We hebben ook vechtende olifanten gehoord, zeer indrukwekkend. Een volwassen mannetje dacht even te kunnen aanpappen met de dochter van een vrouwtjesolifant. En als je weet dat in de olifantenwereld de moeder bepaalt… Maar over het algemeen: het was soms best een beetje eng, maar nooit onveilig.”

Het leek net of ik het geluid van een kat hoorde, maar het was een leeuw.

Vooroordeel over Johnny de Mol

Metro kan er helemaal naast zitten, maar de familie De Mol en kamperen lijkt ons niet samen te gaan.

Johnny de Mol schudt het hoofd: „Ik niet in een tent? ben opgegroeid met mijn moeder Willeke (Alberti, red.) en mijn stiefvader Søren Lerby. We gingen elke zomer naar Denemarken en gingen altijd kamperen, we deden niet anders. Er was een houten barakje voor papa’s en mama’s en de kinderen moesten in een tent. Een beetje vissen in de rivier, barbecueën, leuker was er voor mij niet.”

Excuses aan Johnny de Mol voor zo’n vooroordeel.

„Aanvaard, haha. Zulke vooroordelen ben ik gewend. In Afrika was er op drie kwartier rijden een lodge, maar ik wilde natuurlijk bij de crew bij de camping slapen. Gewoon weer in een tentje,drie weken lang. Ik ben dan juist he-le-maal in m’n element. De lodge heb ik één keer van binnen gezien. Dat was op de dag dat ik naar huis ging, om het zand even tussen m’n tenen vandaan te spoelen.”

Ben je weer helemaal in je hum na je terugkeer op de buis?

Johnny de Mol knikt, duidelijk enthousiast. „Ja, natuurlijk. Kwis met Ballen ging ongelooflijk. Wie had dat gedacht? Ik riep tijdens de eerste aflevering voor de grap over succes in het buitenland: Big Brother, The Voice en straks Kwis met Ballen. Maar ondanks die grote knipoog is het nog gebeurd ook, hahaha.”

Wat gaan we in 2024 naast Camping De Wildernis nog meer van je zien?

„Kwis met Ballen 2 is er nu uiteraard. Vanwege het succes wordt het natuurlijk meteen uitgemolken met BN’ers, Kwis met Kerstballen, je kent het allemaal wel. Verder ben ik nog op zoek naar weer eens een mooi maatschappelijk programma met een sociaal tintje. Maar als je spreekt over kwetsbare doelgroepen, dan moet je dat heel voorzichtig aanpakken. Door HLF8 had ik er ook even geen tijd voor, maar voor een mooi maatschappelijk programma voor de kwetsbare medemens gaat mijn hart het snelst kloppen. Ik denk daar rustig over na, want het is moeilijk. Alles lijkt al een keer gedaan, het moet mij goed passen en goed aanvoelen en goed uit te leggen zijn. Rustig aan dus, zulke dingen moet je niet overhaasten.”

Camping De Wildernis met Johnny de Mol is vanaf Nieuwjaarsdag acht maandagen om 20.30 uur te zien op SBS6. Direct na de uitzending verschijnt de aflevering op Prime Video.

