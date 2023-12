Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Slimste Mens-kijkers opgelucht met komst van uitdager: ‘Eindelijk een slimme deelnemer’

De Slimste Mens-kijkers zijn deze aflevering blij met uitdager Sheila Sitalsing die als „verademing” binnenkomt. Ze hopen dat met haar komst het ‘niveau’ wat opgekrikt wordt.

Eerder irriteerden kijkers zich aan het „kennisniveau” in het quizprogramma.

De Slimste Mens

Wellicht heeft Sitalsing een streepje voor omdat ze de winnaar van vorig jaar, Martin Rombouts, heeft geïnterviewd voor haar werk bij de Volkskrant. „Hij is onder alle omstandigheden zichzelf. Ik hoop dat ik daar een klein beetje van mee kan nemen.”

Gotu Jim tikt presentator Philip Freriks nog even op zijn vingers. Want waarom bezoekt de rapper zijn opa in Suriname niet vaker? „Ik ga er eens in de drie jaar naar toe. Suriname is ver, de tickets zijn duur en het is slecht voor het milieu, hé. Vaak vliegen.”

‘Hij is zijn eigen huisdier’

Ook Chantal Quak zit er nog. De (radio)presentatrice vertelt over haar liefde voor tuinieren. Of dat haar verder helpt in De Slimste Mens zal nog blijken.

De vraag over waarom de honden van president Joe Biden het veld moesten ruimen in Het Witte Huis heeft een rake opmerking van jurylid Maarten van Rossem als gevolg. De vorige president, Donald Trump, had geen huisdieren. „Dat is ook onmogelijk. Hij is zijn eigen huisdier”, zei Van Rossem.

Onvermijdelijk

Sitalsing loopt later voorop met 224 seconden, Quak volgt met 188 seconden en Gotu Jim is op de laatste plaats gestrand met 98 seconden. Na nog een aantal rondes blijft de verdeling hetzelfde en dus moeten Quak en Gotu Jim het tegen elkaar opnemen in de finale.

Gotu Jim weet het uiteindelijk toch niet te redden tegen een redelijk secondenverschil met Quak. „Het was onvermijdelijk geworden”, aldus Freriks. „Maar, je hebt 5 keer meegedaan en je bent een keer de slimste van de dag geworden. Dat is niet slecht, want je staat momenteel tweede in het klassement.”

‘Eindelijk iemand met veel parate kennis’

Kijkers zijn echter al te blij dat hij het strijdtoneel van De Slimste Mens heeft verlaten. „Hoe heeft hij het 5 afleveringen volgehouden?”, vraagt iemand zich af.



Wat een verademing met Sheila in #deslimstemens eindelijk iemand met veel parate kennis. — adri reinders (@adrira3) December 29, 2023



Eindelijk een slimme deelnemer ! Bravo Sheila #deslimstemens — A3 (@APieters) December 29, 2023



Eindelijk iemand die dingen weet. Wat een verademing. Sheila. #deslimstemens — 𝒟𝓊𝓉𝒸𝒽𝑒𝓈𝓈 (@Dutchy_in_Spain) December 29, 2023



Gelukkig “Jim” ligt eruit, irritante kwal #deslimstemens — Peter Rademaker (@PeterPrademaker) December 29, 2023



#deslimstemens

Ik heb de afleveringen van maandag dinsdag en woensdag niet gezien maar hoe heeft deze guy het 5 afleveringen volgehouden 😂 — U (@Hans_laurens) December 29, 2023

De Slimste Mens kijk je terug via NPO Start.

