Staat mannelijkheid in deze tijd onder druk? ‘Man en vrouw zijn niet hetzelfde’

De ‘echte alfa-man’, daar gaat het niet goed mee volgens sommigen. Vooral jonge mannen vinden dat mannelijkheid in de huidige tijd onder druk staat. Dit is de kwestie ging op tv gisteravond op onderzoek uit. Want verliest de hedendaagse man zijn mannelijke instinct?

De man werd lange tijd gezien als de kostwinner of de beschermer van het gezin. Maar die rol lijkt in de moderne samenleving veranderd. DIT, het journalistieke platform van de EO, onderzocht de rol van de man voor Dit is de kwestie. Eerder onderzocht ‘schaap’ Tijs van den Brink voor hetzelfde programma zijn Op1-rol in coronatijd

Onderzoek naar mannelijkheid

Volgens dit onderzoek vinden zes op de tien Nederlandse mannen tussen de 18 tot en met 35 jaar dat mannelijkheid in onze maatschappij onder druk staat. Ongeveer de helft van de mannen in deze leeftijd is zelfs van mening dat de maatschappij de laatste jaren vervrouwelijkt is, waardoor mannen zichzelf niet meer kunnen zijn.

In de uitzending van Dit is de kwestie gisteravond gaan de presentatoren op zoek naar ‘echte mannen’. Inmiddels bestaan er broederschappen om mannen weer in hun kracht te zetten. Met sport, coaching en mentale trainingen. Joel Longayroux richtte zo’n broederschap op. Hij vertelt dat de geestelijke gesteldheid van de man flink achteruit gaat. Maar dat ook relaties, het gezin en het huwelijk steeds meer onder druk staan in de moderne maatschappij.

‘Echte alfa-mannen’ in Dit is de kwestie

Maar wat is mannelijkheid volgens de Nederlandse man? In de top-3 staan ‘een gezin onderhouden’, ‘fysiek sterk zijn’ en ‘leiding nemen bij belangrijke beslissingen’ als mannelijke eigenschappen. En welke bekendheden associëren we met echte mannen? Barack Obama, Rico Verhoeven en Arnold Schwarzenegger staan bovenaan. Maar ook de omstreden influencer Andrew Tate scoorde hoog op dat lijstje.

Ook op social media is mannelijkheid een veelbesproken thema. Onder meer de video’s van Tate worden miljoenen keren bekeken. Holistisch coach Nick Alper vraagt presentatrice Margje Fikse of ze wil dat haar man haar beschermt. Dat beaamt de presentatrice, maar ze wil ook haar man beschermen. „Je bent niet capabel om hem te beschermen, omdat je slap bent”, aldus Alper. „Een man en een vrouw zijn niet hetzelfde, maar wel gelijk”, concludeert hij. Fikse vraagt zich af of er niet verschillende soorten mannen zijn, maar volgens Alper is en blijft de man een jager. En moet de man niet te ver van zijn instinct afwijken.

Gevoelige en kwetsbare man

Feminist Jens van Trigt is het daar niet mee eens. Vrouwen zijn volgens hem net zo daadkrachtig als mannen zorgzaam kunnen zijn. Hij vraagt of het zo erg is als mannen niet de controle hebben, dominant zijn of de leiding nemen. „Wat als je kwetsbaar bent of gevoelig bent? Ik geloof niet dat terug naar vroeger de oplossing is voor de toekomst.” Hij noemt als voorbeeld dat mannen, die veel werkten, tijd met hun gezin en kinderen misten. Volgens hem heeft het hoge zelfmoordpercentage onder mannen juist te maken met het feit dat mannen hun gevoelens niet kunnen uiten of hulp durven te zoeken.

Aan het eind van de uitzending evalueert presentator Joram Kaat met Longayroux de training en zijn eigen mannelijkheid. „Dit is mij voor een hele nieuwe wereld. Ik heb die mannelijkheid nog niet verkend. En ik weet niet of dat nou er is?”, aldus Kaat. Longayroux denkt dat een mannelijke rol en kwaliteiten verdieping en verrijking aan een leven kunnen geven. „Ik geloof dat traditionele rollen heel goed kunnen werken. Ik denk dat een sterke maatschappij functioneert op het verbond tussen man en vrouw. Het gezin zou boven materieel gewin en status moeten staan. Ik denk dat mannen en vrouwen niet voor niets zo verschillend zijn gemaakt. Juist om elkaar daarin aan te vullen. Hoe meer we op elkaar gaan lijken, hoe meer die verbinding vervalt.”

