Griepepidemie in Nederland: ‘Ziekteverzuim neemt toe’

Snotteren, lamlendig en algehele misère? Om je heen hoor je dat veel Nederlanders het de laatste weken te pakken hebben. Het RIVM ziet sinds vorige week een griepepidemie en ook het ziekteverzuim nam toe.

We spreken van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 56 op de 100.000 Nederlanders met griepklachten bij de huisarts komen. Ook wordt er bij een epidemie op meerdere plekken een griepvirus gevonden.

Meer ziekteverzuim werkvloer

Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare laten weten dat het ziekteverzuim vorige maand behoorlijk steeg. Dat werkende mensen in deze tijd griep krijgen, is volgens ArboNed normaal. Maar het ziekteverzuim begon dit jaar eerder dan vorig jaar.

Het verzuim kwam vorige maand uit op 5 procent, ten opzichte van 4,7 procent in oktober. Vooral in het onderwijs liep het aantal ziekmeldingen op. Ook deze maand zet het ziekteverzuim door. Bij een verzuimpercentage van 5 procent worden ongeveer vijftig van de duizend werkdagen verzuimd.

RIVM: ‘Griepepidemie in Nederland’

Inmiddels zijn er verschillende virussen die men kan oplopen. Het corona-, rhino- en griepvirus werden door het RIVM gesignaleerd. Maar ook ziet het gezondheidsinstituut meer mensen met een longontsteking. Vooral mensen tussen de 4 en 24 jaar kregen vaker een longontsteking.

Het RIVM attendeert erop dat men bij klachten die horen bij een luchtweginfectie voorzichtig moet zijn. Thuisblijven als je ziek bent, in je elleboog hoesten en contact vermijden met risicogroepen, is bij klachten dan ook gewenst.

Psychische klachten

Redmer van Wijngaarden is directeur medische zaken bij ArboNed. Hij legt uit dat dit jaar minder mensen zich ziek meldden. „Tegelijkertijd zien we dat de trend van stijging van langdurend verzuim door psychische klachten doorzet. Daarbij zorgen de seizoenspieken in het verzuim door griepachtige klachten voor uitdagingen voor werkgevers in een toch al krappe arbeidsmarkt.”

Stress, spanning of burn-outs zorgen voor lang ziekteverzuim. „In veel gevallen had dit met de juiste en tijdige ondersteuning voorkomen kunnen worden. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek blijven en waar mogelijk tijdig in actie komen om een goede balans te behouden.”

