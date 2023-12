Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winter Vol Liefde-deelnemer Benjamin krijgt het Spaans benauwd van logee: ‘Red flag’

In de eerste aflevering van Winter Vol Liefde, de winterse spin-off van kijkcijferhit B&B Vol Liefde, maakten kijkers onder andere kennis met de 26-jarige Benjamin en zijn eerste logee Nicky. Daar was te zien dat de vonken er nog allesbehalve vanaf spatten. Sterker nog: Benjamin leek zich mateloos aan hem te irriteren.

Winter Vol Liefde is net een tikje anders dan B&B Vol Liefde, want er doen niet alleen B&B-eigenaren mee, maar ook andere Nederlanders die in het buitenland wonen en graag een nieuwe liefde willen vinden. De 26-jarige Benjamin woont in een skigebied in het Zwitserse Wallis. De horecaman verhuisde drie jaar geleden naar Zwitserland.

Benjamin in Winter Vol Liefde

Als de twee aan het koken zijn, vraagt Benjamin aan Nicky waarom hij zich voor hem heeft aangemeld. „Ik vond jou echt een leuke jongen”, vertrouwt hij hem toe. „Ik vind jou nog steeds een leuke jongen. De eerste indruk is goed. Je bent wel het type jongen waar ik op zou vallen.”

Dat valt meteen al niet goed bij Benjamin. Hij vindt dat Nicky veel te hard van stapel loopt „Dan merk ik meteen aan mezelf: oh nee, joh. Je bent hier net tien minuten. Je hebt net alleen mij gezien, je hebt het huis gezien. Dat kun je nog niet zeggen”, zegt hij tegen de camera’s.

Als Benjamin een fles wijn uit de kelder haalt voor het diner, valt zijn oog op de bagage van Nicky. „Hoe lang ben je van plan om te blijven? Zijn al die spullen van jou?”, vraagt hij verbaasd aan zijn kersverse logee. „Voor altijd, dat weet je toch”, antwoordt Nicky daarop. „Maar ik heb nog niet alles bij me. Moet alleen mijn hond ophalen.”

‘Zat vroeger 24/7 op je lip’

Tijdens het eten kletsen de twee over relaties. Benjamin heeft nog nooit verkering gehad, Nicky wel. „Ik heb meerdere keren samengewoond. Ik was vroeger die jongen die 24/7 op je lip zat en de hele dag bij je wou zijn. En contact, appen. Daar was ik altijd wel heel impulsief in. Maar nu niet meer.”

Daar krijgt Benjamin het maar benauwd van, vertrouwt hij de camera’s toe. „Hij zegt dat hij het niet meer doet. Maar volgens mij als dat eenmaal in je zit, qua persoonlijkheid, dan blijft dat. Dat gaat dat er niet zo makkelijk uit.”

„Ik vind dat echt een red flag”, reageert hij tegen Nicky. „Als iemand heel erg heftig en intens en 24/7 bij je wil zijn en contact wil hebben. Daar krijg ik het echt benauwd van. Ik ben wel echt iemand die heel erg waarde hecht aan zijn vrijheid.”

„Ik denk dat dat ook wel de basis is van een relatie, dat je allebei nog steeds je eigen vrienden je eigen dingen hebt”, probeert Nicky de boel te redden. „Ik denk dat we daar toch wel een beetje hetzelfde over denken. Je moet eerst van jezelf houden voordat je de liefde kunt vinden. Ik denk dat ik nu van mezelf houd, dat is ook de reden dat ik hier ben.”

Benjamin klaagt over Nicky

Voor de camera’s klaagt Benjamin over zijn logee. „Ik heb het idee dat hij niet heel erg luistert naar wat ik zeg. Dan kijkt hij even in zijn boekje welke oneliner hij er nu in kan gooien.” Nicky staat er anders in. „Ik kijk ernaar uit om hem nog beter te leren kennen. Ik denk dat we wel goed geluisterd naar elkaar. Het begin is er.”

Benjamin gaat ondertussen verder met zijn klaagzang. „Ik denk dat dit me heel snel gaat irriteren. Dat er misschien niet de leukste versie van mij naar voren gaat komen. Ik denk ergens ook dat ik het een kans moet geven.” Wordt vervolgd dus, maar voor kijkers is het zo klaar als een klontje: dit wordt niks.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Benjamin kijkt er naar uit om die gast de deur uit te kieperen #wintervolliefde — Joke Maria (@JokeMaria2) December 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ojeee… Het gezicht van Benjamin 😱😂..dat belooft niet veel goeds😂 Zo..dat was hem dan… Weken…4 uitzendingen per week… Dat wordt weer een slijtageslag 😱😀 Tot morgen bij #wintervolliefde pic.twitter.com/W8TCnQbMlX — Starbuck (@starbuck68) December 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Benjamin tijdens filmpjes kijken "Oh daar zou ik wel op kunnen vallen, dat is helemaal mijn type" Nicky: "Je bent wel helemaal mijn type" Benjamin: Red Flag!!!!#wintervolliefde — Johnny Clash (@miverotterdam) December 19, 2023

Ook vinden kijkers dat Benjamin veel weg heeft van Joy, die meedeed aan het laatste seizoen van B&B Vol Liefde. „Die Benjamin heeft een Joy-vibe over zich heen hangen”, klinkt er onder andere.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Benjamin is de winterse versie van Joy. Maar dan met iets meer energie tot nu toe. #wintervolliefde pic.twitter.com/EkZGWbnAkR — Ragna Post (@Ragnapost) December 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kunt Winter Vol Liefde terugkijken via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties