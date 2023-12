Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Denkend aan Zwitserland-‘ster’ hondje Nhaan bij BEAU, en wat wordt de locatie voor een nieuwe reeks?

Je bent te gast bij een talkshow en neemt mee… je hond. Dat is wat presentatrice Janny van der Heijden gisteravond deed bij BEAU. „Janny blijkt niet de echte ster te zijn. Dat is haar hond”, klinkt het.

Hond Nhaan is er dus ook, die je wellicht herkent van verschijningen in Heel Holland Bakt of Denkend aan Holland – waar Nhaan vrolijk achter haar baasje en André van Duin aan huppelt.

Nhaan bij BEAU

Nu maakt Nhaan opnieuw haar tv-intrede, dit keer in het Omroep MAX programma – en spin-off van Denkend aan Holland – Denkend aan Zwitserland. Ook André van Duin is daar weer van de partij en kijkers gierden tijdens de eerste uitzending.

Nhaan lijkt de spotlights te stelen van Van der Heijden en Van Duin. Zo wordt de teckel overal mee naartoe genomen in het programma. Het dier werd in een rugtasje gestopt met een mutsje op, wat kijkers maar al te aandoenlijk vonden.

‘Geklap vindt ze eng’

Presentator Beau van Erven Dorens meent op te merken dat Nhaan „super ontspannen is onder het luide geklap”, maar Van der Heijden denkt daar anders over. „Ze vindt het klappen een beetje eng.”

Sommige kijkers vinden Nhaan – en haar aanwezigheid bij BEAU – maar al te leuk, maar anderen valt op dat het beestje gespannen overkomt in de studio.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Klopt wel hoor, ik kijk alleen maar voor dat hondje #beau — loes castelijns 🐸🕷️ (@kolibritweets) December 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Inderdaad — Stijn/Stan/Stein Hisken 💉 💉 (@stijnvanderadio) December 8, 2023

Beroemde hond

Maar kan Nhaan nog wel over straat? „Zelfs als ze met de oppas loopt, herkennen mensen haar”, verklaart Van der Heijden. Volgens de presentatrice vindt ze het leuk om mee op pad te gaan voor het programma. Van der Heijden verduidelijkt: „Het is niet zo dat ze mishandelt wordt of dat het tegen haar zin in gaat.”

Omroep MAX-baas Jan Slagter is ook bij BEAU en maakt Nhaan dus ook mee tijdens opnames. Hij zegt: „Het is een lieve hond. Je moet haar eens zien bij Heel Holland Bakt. Het is een groot terrein, maar ze is nooit zoek.”

Programma zonder ellende

Dat Nhaan de show steelt, laat ook André van Duin niet koud. „Ik stuurde hem de column van Angela de Jong (waarin De Jong lof heeft voor Nhaan, red.) en hij appte terug: ‘Ik ben er klaar mee. Die hond moet eruit, ik krijg geen aanbiedingen meer’.”

Ze praten over Denkend aan Zwitserland. Van der Heijden krijgt er veel reacties over. „Mensen zeggen dat ze eindelijk weer kunnen slapen. Het is een leuk programma, zonder ellende. Mensen zeggen: ‘Dankjewel dat jullie dit maken’.

Locatie voor nieuwe reeks verklapt

Ze legt uit dat ze samen met Van Duin veel plezier heeft, ook tijdens de lange treinritten die ze voor het programma moesten maken. „Wat deed Nhaan tijdens die ritten?”, luidt de vraag bij BEAU. „Ze mocht niet bij elk treintraject mee”, verklapt Van der Heijden. „Dan ging ze mee in de auto van het productieteam.”

Waar zouden ze nog heen willen voor een ‘Denkend aan‘-programma? Van der Heijden moet lachen en kijkt naar Slagter. „Zullen we het zeggen?” Van der Heijden verklaart dat Van Duin niet van kou houdt. „Zwitserland was dus een martelgang voor hem”, zegt Slagter.

Het moet dus een warme plek worden, en dan verklapt Slagter uit het niets: „Mallorca.” Ze wijden er niet verder over uit, maar dat het een warmere locatie wordt, is wel duidelijk.

BEAU terugkijken kan via Videoland.

Reacties