Kijkers gieren om André van Duin en Janny van der Heijden in Denkend aan Zwitserland

Janny van der Heijden en André van Duin veroverden gisteravond de harten van kijkers met hun nieuwe programma Denkend aan Zwitserland. Het kijkerspubliek moest gieren om de gortdroge, flauwe en klungelige capriolen van het duo en het hondje Nhaan.

Na Denkend aan Holland reizen Janny van der Heijden, André van Duin en hondje Nhaan dit keer per trein naar Zwitserland. Volgens kijkcijferdeskundige Tina Nijkamp bekeken meer dan anderhalf miljoen mensen gisteravond hun avonturen in de Zwitserse bergen.

Gouden duo Janny van der Heijden en André van Duin

Van der Heijden heeft een levenslange fascinatie voor Heidi en zou toch zo graag haar hut bekijken. Waar Van Duin, op z’n Van Duin’s op reageert: „Janny gaan we helemaal Zwitserland om naar die hut van Heidi te kijken?”

Van Duin maakt de droge en hilarische opmerkingen. Van der Heijden kan er smakelijk om lachen. De twee zijn even stuntelig en klungelig en dat zorgt voor vermakelijke televisie.

Hondje Nhaan

En ook hondje Nhaan heeft een belangrijke rol in het programma, want die gaat overal mee naar toe. Zo wordt het dier in een rugtasje gestopt en krijgt het beestje een mutsje op. Later krijgt de hond ook schoentjes voor de kou en vertoeft het beest regelmatig op een sleetje in de sneeuw.

Van der Heijden en Van Duin besluiten de Matterhorn-berg te gaan beklimmen. En als Van Duin en Van der Heijden in een tuigje worden gehesen, weet Van Duin daar weer een gortdroog tafereel van te maken. Later liggen de twee helemaal dubbel om een vertaal-app op de telefoon, die niet doet wat ze willen.

Aan het eind van de aflevering zitten Van Duin van Van Der Heijden op een slee, waarna de twee schaterlachend proberen van een berg af te komen. Als het duo uiteindelijk op het terras zit met een glas wijn en een pretzel, wordt de dag nabesproken. Waarna hondje Nhaan de gehele pretzel pakt. „Oooh! Geef je die nou zo aan die hond”, zegt Van der Heijden. „Naja hij pakt hem af”, aldus Van Duin. „Echt waar, ik zit zo met die pretzel, weg. Geen enkele opvoeding die hond.”

Kijkers dolenthousiast over Denkend aan Zwitserland

Het kijkerspubliek blijkt dolenthousiast over het programma. Volgens kijkers is een avondje Denkend aan Zwitserland kijken, goed voor de gemoedstoestand en wordt er vooral veel gelachen om de droge, flauwe en klungelige taferelen tussen Van Duin, Van der Heijden en het hondje Nhaan.



"Janny, gaan we helemaal naar Zwitserland om naar die hut van Heidi te kijken?" 🤣🤣🤣#denkendaanZwitserland — ON/OFFICE werker 🐦💻 ❤💜 (@JeannevanH) November 26, 2023



Hahaha wat een verrukkelijk programma dit, ik heb genoten #DenkendAanZwitserland pic.twitter.com/Bkfh2SMYed — Victor Hopman (@victorhopman) November 26, 2023



Niets is beter voor je gemoedstoestand als deze 3.#denkendaanZwitserland pic.twitter.com/UHW4dc85oo — Claudi-a (@Caafzemoeder) November 26, 2023



Omg Nhaan met mutsje is te cute 🥰#DenkendAanZwitserland pic.twitter.com/SPJpBDovZQ — Victor Hopman (@victorhopman) November 26, 2023



Dit zijn toch de betere tv programma's. Wat heb ik ervan genoten.🥰 #denkendaanzwitserland — D.S. (@DStoveken) November 27, 2023



Zwiserse Pretzels en Nhaan op de slee. Heerlijk. #denkendaanzwitserland — Simone Gerard (@SMGfoto) November 26, 2023



Zo ongecompliceerd, humoristisch, soms een beetje flauw, maar ook Heerlijk Genieten van deze ongedwongen tv op de zondagavond #denkendaanzwitserland #jannyenandre — Mrs. da Graca (@storminmyhead) November 26, 2023

Je kijkt Denkend aan Zwitserland terug via NPO Start.

Reacties