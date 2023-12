Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar Is Mijn Erfenis-kijkers houden nare nasmaak over aan aflevering: ‘Vreselijke mensen op deze wereld’

Kijkers van Waar Is Mijn Erfenis hielden gisteravond een nare nasmaak over aan de uitzending. De erfenis van ‘tante Riek’ belandde namelijk bij een dubieuze buurman. En dat roept heel wat vragen op.

Het neefje en nichtje van Frederika, de enige overgebleven familie, komen erachter dat zij niet meer in het testament van hun tante staan. Iets dat volgens hen wel het geval was. Ze kloppen met hun verhaal aan bij Dennis van der Geest en zijn programma.

Erfenis van tante Riek bij buurman

De Joodse tante Riek bleek een zwaar oorlogstrauma te hebben, ze wantrouwde mensen en was paranoïde. Ze trouwde nooit en kreeg geen kinderen. De kinderen van haar broer zijn de enige familie die ze nog had.

Klusjesman Martin uit de flat waar Riek woont, komt op latere leeftijd in Frederika’s leven. Tante Rieks gezondheid en mentale gesteldheid kelderen met de jaren. Martin helpt Frederika steeds vaker, terwijl zij zich meer isoleert van de buitenwereld en haar familie. De buurman verdient met het verzorgen van ouderen in de flat zijn inkomen.

Nichtje en neefje stonden in testament

Het contact tussen de familie en Frederika wordt steeds slechter en buurman Martin legt de familie uit dat hun tante hen niet meer kan zien. Maar de transacties tussen de buurman en Riek gaan al die tijd door. Achteraf hoort de familie dat het huis en leeftoestand van hun tante zwaar verwaarloosd was.

Het blijkt dat de buurman de erfenis van tante Riek krijgt. En naast de erfenis van Frederika, staat hij ook in het testament van twee andere flatbewoners. Een louche notaris zou de boel geregeld hebben.

Confrontatie Dennis van der Geest en klusjesman

Advocaten onderzoeken of de tante wilsbekwaam was toen het testament werd veranderd. Maar dat blijkt lastig te bewijzen en het wordt een ingewikkelde juridische procedure. Ondanks schikkingen die Martin worden aangeboden, werkt hij niet mee.

Van der Geest confronteert Martin uiteindelijk, maar die wil weinig over zaak kwijt. Een lange rechtszaak wijst uiteindelijk uit dat er te weinig bewijs is. Ondanks grote vermoedens over de dubieuze rol van Martin.

Kijkers hebben vragen

Het roept nogal wat vragen op bij het kijkerspubliek. Want naast dat zij het verhaal van de klusjesman vreemd vinden, zetten sommigen ook vraagtekens bij het neefje en nichtje van Frederika.

Anderen vinden dat de familie recht blijft hebben op het nalatenschap. Het is volgens sommige kijkers niet aan een buitenstaander om deze destijds hoogbejaarde vrouw te beïnvloeden en daar een erfenis aan over te houden.

Zaak niet opgelost

Maar over één ding zijn de meeste kijkers het eens: dat zo’n erfenis toch vaak voor dramatische en heftige familiesituaties kan zorgen. Tot een harde oplossing komen de programmamakers niet. De familie gaat in hoger beroep, met de hoop op een andere conclusie. Ook deed de familie aangifte tegen Martin.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind het een mooi programma.#waarismijnerfenis maar bij deze heb ik toch een beetje dubbel gevoel. Nooit naar tante omgekeken geen contact.

Ik twijfel ook aan de intenties van die man hoor.

Maar ik zou zeggen, geld naar een goed doel. Legitieme portie geen cent meer. — JoBouwknegt (@WatsonDalena) December 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#waarismijnerfenis wat heb je toch vreselijke mensen op deze wereld. Die arme tante is dr hele leven lang het tuig van de onderste richel tegengekomen. Hopelijk loopt het voor de familie goed af. — Tamara L. (@tamara1910) December 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Precies hetzelfde gevoel hier. Jaren lang niet eens op de koffie bij tante, maar na haar dood wel vechten voor de erfenis. Moet je ook maar durven. #waarismijnerfenis — Femke (@FemkeDopper) December 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hier geen dubbel gevoel, ook al is tante uit beeld dan is het niet aan een buitenstaander om tante zodanig te bewerken dat hij er met de hele erfenis van doorgaat En, zoals zo vaak, speelt ook hier de (sjoemel?) notaris een dubieuze rol#waarismijnerfenis — H. Коеnen (@Henry12520) December 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bijzondere en erg gevoelige aflevering van #waarismijnerfenis . Ik hoop voor de nabestaanden van tante Riek dat het recht z’n beloop krijgt. — Richard Linderman (@RTLinderman) December 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Had ik wel verwacht, geen enkel bewijs #waarismijnerfenis — Hadya (@hadya0407) December 7, 2023

Je kijkt Waar Is mijn Erfenis terug via KIJK

Reacties