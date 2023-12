Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er moet een menopauzebeleid komen op de werkvloer, vindt vakbond: ‘Het taboe is treurig’

Meer aandacht en een beleid voor de menopauze op de werkvloer, dat zou er moeten komen vindt vakbond CNV. Zij pleiten vandaag voor zo’n beleid. De overgangsklachten vallen – in combinatie met werk – zwaar voor velen.

Uit eigen onderzoek onder vrouwen tussen de 45 en 65 jaar is onder meer naar voren gekomen dat 71 procent van de ondervraagden met klachten rondom de overgang de combinatie met werk zwaar vinden.

Overgangsklachten

Nog eens 73 procent zegt minder productief te zijn door de overgangsklachten, 25 procent kan soms zelfs „langere tijd” niet functioneren. De vakbond wijst erop dat het gaat om miljoenen werkenden die momenteel in de overgang zijn, of straks in de overgang komen.

„Overgangsklachten zorgen voor minder productiviteit en in veel gevallen zelfs tot een burn-out. Enorme kapitaalvernietiging”, klinkt het. „Zeker omdat veel vrouwen in kraptesectoren werken, denk aan zorg, onderwijs en kinderopvang. Zonder optimale inzet van vrouwen, loopt Nederland vast”, aldus Danielle Woestenberg, bestuurder bij CNV.

🚺 Overgangsbeleid: hoe staat het er voor? Slechts 2 procent van de werkgevers heeft op dit moment een overgangsbeleid. Daartegenover vraagt 95 procent van de werkgevers geen suggesties van vrouwen zelf om het overgangsbeleid effectief vorm te geven. „Achterhaald beleid. Het aantal werkende vrouwen is de afgelopen jaren explosief gestegen. Een adequaat menopauzebeleid is daarom noodzakelijk voor elke organisatie”, aldus Woestenberg.

Taboe op menopauze

Ruim 1 op de 3 ondervraagden stelt dat er op de werkvloer nog steeds een taboe heerst om over de menopauze te praten. Eenzelfde percentage schaamt zich om overgangsklachten bespreekbaar te maken. Meer dan de helft, 55 procent, stelt de werkgever niet op de hoogte van haar situatie. „Treurig”, vindt de vakbond.

De vakbond ziet graag dat er goede ondersteuning komt voor de vrouwen. Onderdeel van het beleid zou bijvoorbeeld moeten zijn dat er een ruimte komt waar ze zich kunnen terugtrekken. „De kolfruimte is op iedere werkvloer verplicht. Het zou mooi zijn als deze ruimte multifunctioneel wordt. Vrouwen met overgangsklachten kunnen hier even van kleding verwisselen of zich een half uurtje terugtrekken bij stevige hoofdpijn. Dit kan het gros van de vrouwen enorm helpen”, zegt Woestenberg.

