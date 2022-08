Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel liefde voor Janny en André in nieuw seizoen Denkend aan Holland

Een gouden combinatie zijn ze, Janny van der Heijden en André van Duin. Dat bleek al meermaals tijdens Heel Holland Bakt, waar de twee het soms samen uitgierden van het lachen. Maar hun tv-programma Denkend aan Holland, waar ze allerlei plekken in Nederland te water bezoeken, onderstreept maar weer hoe zeer tv-kijkend Nederland van het duo geniet. Dat blijkt: 1,4 miljoen mensen gingen er gisteravond goed voor zitten.

Het vorige seizoen van Denkend aan Holland zagen we in januari van dit jaar. Toen beklommen Van Duin en Van Der Heijden dik ingepakt de boot, samen met teckel Nhaan, om de Elfstedentocht te varen. Maar teckel Nhaan stal toch echt de show (omdat ze de stempelkaart probeerde op te eten). Dit keer staat het olijke duo zelf in de spotlights, tegelijk met de stad Leiden, waar de vaartocht begint.

Janny van der Heijden, André van Duin en de bekroonde vishandelaar

In Leiden is namelijk ooit de allereerste tulp geplant, horen Van Duin van Van der Heijden in de lokale Hortus Botanicus. Maar in deze aflevering zitten nog veel meer parels verstopt. Wanneer het duo Leiden inloopt, worden de twee gelijk enthousiast: „Wat is Leiden toch prachtig”, roepen ze uit. „Met al die grachtjes en bootjes”, en dan staan ze nog gewoon aan wal. Na een wandeling door de Hortus én door de stad, is het dan eindelijk tijd om het water op te gaan. Van Duin en Van der Heijden ontmoeten Peter, die één en al Leiden ademt. Hij heeft Leidse klompjes in zijn baard en Leidse sleuteltjes op zijn tanden laten zetten. Als je dan geen fan bent van je eigen stad, weten wij het ook niet meer. Ze krijgen een uitleg over de boot van de beste man en hup: ze kunnen gaan.

Onderweg komen ze ook nog Abdullah tegen, eigenaar van een bekende viswinkel in Leiden. Ten tijde van de opnames kwamen de nieuwe haringen aan in Nederland, en dat komt maar goed uit, want ze varen direct langs de Turks-Nederlandse vishandelaar met z’n haringkraam. Ze hebben geluk, want Abdullah won een aantal keer de prijs voor de beste haring van Nederland. „Jullie hebben 500 jaar geleden de tulpen van ons gestolen”, begint de vishandelaar, „dus nu ga ik de haring stelen. Over 500 jaar wordt haring in Turkije verkocht.” „Ja”, reageert Van der Heijden, „jij bent natuurlijk meerdere malen bekroond.” Als André van Duin dan benoemt dat de twee elkaar al lijken te kennen, grapt Abdullah: „Niet jaloers worden gelijk!”

Uiteindelijk kiest Van der Heijden voor een hele haring in plaats van in stukjes, want dan kan teckel Nhaan genieten van de staartjes. Van Duin gaat voor stukjes: „Zoals het hoort”. Abdullah vertelt hoe hij de haring ‘inrolde’ en dat hij al vanaf 1974 in de vis zit. Volgens de bekroonde vishandelaar is er één ding dat je moet doen als je een goede haring wil klaarmaken: „Je moet met liefde schoonmaken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Denkend aan Holland

Met enigszins volle maag besluiten de twee verder te varen, door de grachten van Leiden. Ze varen langs een draaimolen en Van der Heijden kan het niet laten om vanaf het water haar dansmoves te laten zien. Iets later varen ze langs de Schouwburg, waar André van Duin zelf meerdere keren heeft gestaan. Maar wie hangt daar nou druk te zwaaien uit het raam? Jochem Myjer! Maar: „Helaas hebben we geen tijd om bij te praten met Jochem, want we hebben afgesproken met een bioloog.” En zo varen ze verder naar Auke-Florian en Liselotte. Hun doel is om de Leidse grachten te bevrijden van al het plastic dat erin drijft.

„Schoner water, voor nu en later”, dat is het motto van het jongere duo. Maar ze komen niet alleen vuil tegen, zeker niet. Liselotte: „Je kunt echt aan de gracht zien wat er gebeurd is in de stad. Als er bijvoorbeeld Halloween is geweest, vinden we dit”, zegt ze, terwijl ze een grote, plastic spin omhoog houdt. Daarnaast vinden ze na oud en nieuw veel kurken en na kerst kerstballen. Elke week halen ze de grachten leeg, vanuit een kano. Maar het gaat snel: „Als we de kano’s aan de kant leggen, zien we soms alweer nieuw afval voorbij drijven.” Daarom doen ze onderzoek naar de bron van het afval, om het daar te stoppen.

Even later in de aflevering varen Van Duin en Van der Heijden ook nog over de Kagerplassen, waar de jeneverboom staat. Een klein drankje kan dus niet ontbreken. De reis eindigt uiteindelijk in Katwijk aan Zee, waar het duo terugkijkt op een geslaagde, zonnige vaartocht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Denkend aan Holland gemist? Je kunt de aflevering van gisteren terugkijken via NPO start.