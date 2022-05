Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Account hondje Janny van der Heijden geblokkeerd: ‘Gekker wordt het niet’

Het leek zo’n leuk idee: een Instagram-pagina voor het hondje dat de harten van het Heel Holland Bakt-publiek stal. Maar Nhaan, zoals de hond van jurylid Janny van der Heijden heet, is niet welkom op het sociale mediaplatform. En wel om een heel opmerkelijke reden.

Heel Holland Bakt-jurylid en culinair journalist Janny van der Heijden, die samen met André van der Duin een komisch duo vormt, doet op Instagram uit de doeken waarom het account van haar hond is geblokkeerd. „Gekker wordt het niet”, schrijft ze gepikeerd.



Te jong voor Instagram

Wat blijkt: Nhaan mag nog geen eigen Instagram-account vanwege haar leeftijd. De teckel is nog geen 13 jaar oud. Ze is te jong voor Instagram.

„Je bent mogelijk niet oud genoeg om Instagram te gebruiken”, schrijft het sociale mediaplatform in een bericht aan Janny van der Heijden. „We schakelen je account binnen 30 dagen uit als je niet kunt bevestigen dat je ten minste 13 jaar oud bent. Na deze periode kan je account niet meer worden hersteld.”

Janny van der Heijden snapt er niks van

Janny van der Heijden vindt de gang van zaken volslagen onzin. Want, zo schrijft ze aan haar volgers, „bij bezwaar maken moet ID worden meegestuurd”.

En dat wordt nog een hele kluif. Want bewijs maar eens dat Nhaan ouder dan 13 jaar is via een identiteitsbewijs. Het lijkt er dus op dat er aan het kortstondige avontuur van het account Nhaan Celebrity Dog op Instagram een einde komt.

‘Waanzin’ en ‘kansloos’

De volgers van Janny van der Heijden snappen niks van de beslissing van Instagram. Met reacties als „waanzin” en „wat kansloos” die langs vliegen laten ze duidelijk hun onvrede merken.

Iemand stelt voor om een andere leeftijd voor Nhaan in te vullen. „Het komt vast wel goed, maar wel zonde van de energie die hier weer in gaat zitten.”