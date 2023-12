Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onthullingen alom in The Masked Singer, maar kijkers storen zich rot aan onmogelijke hints: ‘Niet te raden dit’

De maskers blijven maar vallen in The Masked Singer. Het panel lijkt ondertussen niet echt beter te worden op het raden van de identiteiten, maar ook kijkers bleven met open mond achter na de onthullingen.

Wie o wie schuilen er dus in de kostuums van de Walrus, de Badeend, het Stinkdier, de Toffe Peer, het Nijlpaard en de Koala? Zoals gewoonlijk hebben twee van hen hun identiteit gisteravond moeten onthullen.

‘Wat een charmeur’

Panellid Monica Geuze heeft ondertussen nog geen gemaskerde zanger weten te raden in tegenstelling tot haar mede-panelleden. „Dat is helemaal niet erg”, stelt Loretta Schrijver gerust.

De Walrus trapt de aflevering van The Masked Singer af met een swingend optreden. „Midden dertig qua stem, denk je niet?” Aldus Buddy Vedder. Ook panellid Gerard Joling merkt op dat de Walrus „soepel beweegt”. „Wat een charmeur”, vindt Schrijver. Ze denkt te weten dat het Mart Hoogkamer is.

Er is een ‘special agent’ toegevoegd die stille hints meegeeft. Zo laat hij in de badkamer van de Badeend van alles zien. Een handdoek met een appel er op, een mand met een voorraad wc-papier en een anti-slijm hoestdrank. Maar het panel vindt het ook moeilijk om de Badeend te raden. „Dit optreden ging van a naar z”, aldus Vedder.

Dan blazen het Stinkdier, – zou het Jan Kooijman zijn, zoals het panel denkt? – de Toffe Peer, het Nijlpaard en de Koala iedereen omver in The Masked Singer.

‘Dat kan niet anders’

Ondertussen denkt panellid Monica Geuze te weten wie de Toffe Peer is. „Het is Nielson, dat kan niet anders. Ik hoorde het echt aan de stem.” Maar de ontknoping van wie er verstopt zit in het pak, zal nog even moeten wachten.

En de Koala dan? Geuze is er over uit. „Alles is op z’n plaats gevallen. Dit is Bizzey.” Geuze noemt een aantal hints die haar deze richting op sturen. De rest van het panel wordt er enthousiast van.

Het doek valt voor…

De Badeend moet het masker afdoen in deze aflevering van The Masked Singer. Niemand van het panel raadde het goed, het was Tina de Bruin. „Ik had nog heel veel met m’n badeenden-lichaam willen geven, maar ik vond het heel erg leuk”, zegt ze.

Dan valt het doek voor de Walrus. En weer had niemand van het panel de juiste uiteindelijke keuze gemaakt. Het was niemand minder dan Jan Joost van Gangelen die in het pak van de Walrus schuil ging in The Masker Singer. Het panel staat versteld.

‘Lekker dat jullie hier betaald voor krijgen’

Joling roept ondertussen al vijf seizoenen bij iedereen die lang is, dat het Van Gangelen moet zijn. „Dan heb je iemand die écht Jan Joost van Gangelen is, en dat raadt je het niet”, aldus presentator Ruben Nicolai.

Van Gangelen vond het „geweldig leuk”. „Ik baal als een stekker dat ik niet een ronde verder ben. Ik heb me kapot gelachen om alle onzin die de jury heeft uitgekraamd. Het is best lekker dat jullie hier voor betaald krijgen.”

Kijkers storen zich aan onmogelijke hints

Maar kijkers storen zich er behoorlijk aan dat de hints onmogelijk lijken om te raden. „De lol is zo snel af”, zegt een kijker van The Masked Singer.



#TheMaskedSinger hints zijn vergezocht, Bijna niet te raden. Lol is er zo snel af. — Xzyper2012 (@xzyper2012) December 8, 2023



Vind dit echt een rot seizoen. Niet te raden dit. En echt minder leuk om te kijken en mee te doen

Breng volgend jaar alsjeblieft de hints weer terug zoals ze waren!! @RTL4 #themaskedsinger — Kim (@Kiimmyy_) December 8, 2023



80 jaar geleden de stem van Bloempje ingesproken. Dit is toch geen hint? Niemand weet dat. #TheMaskedSinger — Michiel Tholenaar 🎸 (@Mitholenaar) December 8, 2023



T is niet meer zo leuk , de hints zijn niet te doen, de stemmen nog verdraaider en de personen in de pakken te ver weg van de showbizz. #TheMaskedSinger — Inkie (@KapiteinInkie) December 8, 2023



Ik vind de hints dit jaar echt NIET te doen 🙈 #TheMaskedSinger — Bianca Niks (@BiancaNiks) December 8, 2023



wat een slechte hints dit jaar… #themaskedsinger — Mrchipie (niels) (@NielssTuinstra) December 8, 2023

The Masked Singer terugkijken kan via Videoland.

