Bijzondere reünie in Even Tot Hier: Bonnie St. Claire en Ron Brandsteder zingen parodie op ‘Dr. Bernhard’

Van Youp van ’t Hek, tot Lenny Kuhr, tot Harry Jekkers. Het satirische BNNVARA-programma Even Tot Hier heeft al heel wat memorabele gastoptredens opgeleverd. En daar kwam er tijdens de uitzending van gisteravond nog eentje bij, met wel een hele bijzondere reünie: Bonnie St. Claire en Ron Brandsteder deden een parodie op hun hit ‘Dr. Bernhard’ en kijkers zijn daar dolenthousiast over.

Vorige week maakte Harrie Jekkers tijdens de uitzending van Even Tot Hier nog indruk met zijn satirische parodie op ‘Oh oh Den Haag’, en ook de muzikale gasten van deze week kunnen rekenen op veel complimenten van kijkers. Bonnie St. Claire en Ron Brandsteder blazen hun hit ‘Dr. Bernhard’ uit 1976 nieuw leven in en daar zijn kijkers lyrisch over.

Digitalisering in de zorg

In het nummer ‘Dr. Chatbot’ is het duo kritisch over de digitalisering van de zorg. Het komt immers steeds vaker voor dat patiënten niet hun dokter face to face te zien krijgen, maar via een webcam contact hebben met zorgverleners. En dat onderwerp leent zich natuurlijk perfect voor een parodie op ‘Dr. Bernhard’, de hit waarmee Bonnie St. Claire én Ron Brandsteder in 1976 maar liefst acht weken in de top 40 stonden.

De melodie van die hit is nu de terug te horen in Even Tot Hier. „Dokter Chatbot, mijn eigen huisarts verwees mij door naar u”, klinkt het nadat presentatoren Jeroen Woe en Niels van der Laan zie hardop afvragen hoe ingewikkeld het wel niet moet zijn voor ouderen die niet bekend met de moderne techniek.

Kijkers Even Tot Hier zijn lovend

Het optreden van Bonnie St. Claire en Ron Brandsteder kan rekenen op lovende kritieken van kijkers. „Geweldig om Bonnie St. Claire in zo’n glansrol te zien”, schrijft een enthousiaste kijker op X. „Dit is toch weer goud zeg!”, merkt een ander op. „Briljante vondsten blijven maar komen in Even Tot Hier”, merkt weer iemand anders op.”



Dit is toch weer goud zeg. Dr. Chatbot met Bonnie St. Claire en Ron Brandsteder. #eventothier pic.twitter.com/5af9PECZnT — Anne van de Swaluw (@annevdswaluw) December 2, 2023



Geweldig: Ron Brandsteder als Dr. Chatbot met Bonnie st. Claire tegen de digitale en commerciële huisartsen.#eventothier pic.twitter.com/VoRHz9nEFR — Michel Verschuren (@michelvrschuren) December 2, 2023

