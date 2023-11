Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peilinggekte in Even Tot Hier: ‘Oh oh Den Haag, kap nou met dat peilen’

We werden er voorafgaand aan de verkiezingen mee om de oren geslagen: de peilingen. Het zijn er enorm veel, maar kun je er ook teveel van hebben? Wat het publiek van Even Tot Hier betreft wel en ook Harrie Jekkers ziet liever minder peilingen, zo bleek gisteravond tijdens de uitzending.

Peilingen, het ging er de afgelopen weken bijna dagelijks over. „We worden doodgegooid met peilingen. Het is ook steeds meer geworden”, constateren Jeroen Woe en Niels van der Laan. „De peilingen van EenVandaag/Ipsos, dan heb je de peilingen van Maurice de Hond, door I&O en dan heb je ook nog de peilingwijzer. Het zijn er enorm veel!”

Peilingen zaten er gigantisch naast

Wat het publiek van Even Tot Hier betreft, mag het wel een tandje minder met al die peilingen. Dat is ook niet zo gek, denken Woe en Van der Laan, want peilingen zitten er vaak gigantisch naast. „Bij Wilders zeiden ze 27 zetels, dat werden er 37.”

In sommige landen, zoals Frankrijk en Italië, zijn peilingen een paar dagen voor de verkiezingen dan ook verboden. „Het beïnvloed de verkiezingen want mensen stemmen het liefst op winnaars”, legt Van der Laan uit.

Als Ajaxcied voor Feyenoord juichen

Het zogenoemde bandwagon-effect zorgt er volgens de mannen van Even Tot Hier voor dat mensen op het laatste moment overlopen naar de partij die lijkt te gaan winnen. „Dat is toch belachelijk? Het is alsof je je hele leven Ajaxcied bent, maar nu ineens voor Feyenoord gaat lopen juichen.”

„Oh oh Den Haag, kap nou met dat peilen!”, roept Van der Laan op. En dat doet pianist Miguel Wiels denken aan een wel heel bekend liedje… „Dat is toch dat liedje van Harrie Jekkers, ‘Oh Oh Den Haag’?.” En dan komt inderdaad de enige echte Harrie Jekkers op en begint hij te zingen. „Ze brengen me in twijfel want ze komen de hele tijd weer met een peiling. En daarna gaan ze weer peilen wat die peiling met de vorige peiling doet. Hou toch op, ik word niet goed. Oh oh Den Haag, jongens kap nou met dat peilen!”

De satirische parodie op ‘Oh oh Den Haag’ valt bij kijkers van Even Tot Hier goed in de smaak. „Heerlijk dat platte Haags”, schrijft een kijker op X. Een ander is onder indruk van de tekst. „Geweldige muziek van Harrie Jekkers, Niels van der Laan en Jeroen Woe. En natuurlijk geweldige teksten.”



#eventothier Geweldige muziek van Harrie Jekkers en Niels van der Laan en Jeroen Woe met super begeleiding. En natuurlijk geweldige teksten. — Wim Willemsen (@WillemsenWim) November 25, 2023



Geniaal Harry Jekkers #eventothier — Rutger Schonis (@RutgerSchonis) November 25, 2023



Kijk Even Tot Hier van gisteravond hier terug.

