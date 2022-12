Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers onder de indruk van nummer Admiraal van Gaal in Even tot Hier: ‘Geniaal!’

Het kon natuurlijk niet missen: ook in Even tot hier werd gisteravond de winst van Nederland tegen de Verenigde Staten op het WK in Qatar gevierd. Kijkers zijn dolenthousiast over hoe het de makers van het programma is gelukt om in zo’n korte tijd een nummer te schrijven, die ook nog eens gezongen werd door niemand minder dan Lenny Kuhr.

Ter ere van de winst van het Nederlands elftal zong de 72 -jarige Lenny Kuhr bondscoach Louis van Gaal toe op de melodie van haar Songfestivalhit De Troubadour.

Kijkers onder de indruk van snelheid Even tot hier

Nederland speelde nog geen vier uur voor het programma Even tot hier werd uitgezonden. Kijkers waren dan ook diep onder de indruk van het feit dat er zo snel een passend liedje werd gemaakt. „Serieus. Hoe krijg je zo snel zo’n actuele tekst?”, vraagt een twitteraar zich af. „Briljant deze gasten hoor…” Een andere kijker schrijft: „Diepe buiging voor Even Tot Hier. Hoe krijgen ze het voor elkaar, dit is buitencategorie.” Meerdere kijkers noemen het optreden in het programma geniaal.



Serieus. Hoe krijg je zo snel zo'n actuele tekst? Briljant deze gasten hoor…#eventothier — Yvette Neuschwanger-Kars (@IdeeenFee) December 3, 2022



De Admiraal. Vrij geniaal. Wedstrijd was nauwelijks gespeeld… Even Tot Hier met Lenny Kuhr | Seizoen 8 https://t.co/qDmIQFjEMu via @YouTube — Hans Benard ❗️🎸🎷❗️ (@hansbenard) December 4, 2022

Voor de gelegenheid was de titel van het welbekende nummer veranderd van De Troubadour in De Admiraal­, verwijzend naar ‘Admiraal van Gaal’ omdat de winst van Oranje volgens presentatoren Jeroen Woe en Niels van der Laan grotendeels te danken is aan de selectie en coaching van bondscoach Louis van Gaal. Door drie goals, gescoord door Memphis, Blind en Dumfries is Nederland naar de kwartfinales en ligt Amerika uit de competitie.

Complimenten voor Lenny Kuhr

In de studio kreeg Lenny Kuhr een daverend applaus na haar optreden. En ook door de kijkers thuis wordt haar zangkunst geprezen. „Erg leuk en wat kan Lenny (nog steeds) prachtig zingen”, twittert een kijker. „Petje af voor deze artieste”, schrijft een ander. „Naast een uitstekende tekst ook nog eens heel mooi gezongen.”



Wat een fantastisch lied! En fantastisch gezongen door Lenny Kuhr. — Joke Arends (@JokieArends) December 4, 2022