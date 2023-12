Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tineke de Nooij (82) in Sterren op het Doek: ‘Mijn dochters zijn wappies’

Het was deze week de beurt aan de 82-jarige Tineke de Nooij om in het programma Sterren op het Doek geportretteerd te worden. In de binnentuin van haar woongroep spreekt ze openhartig over de relatie met haar dochters. „Er zijn onderwerpen die door mij verboden zijn.”

Wanneer presentator Özcan Akyol tijdens het openhartige gesprek vraagt naar de band die Tineke heeft met haar kinderen, blijkt dat hij een gevoelig onderwerp aansnijdt. „Ik ben ontzettend dol op mijn kinderen, maar zijn er zijn onderwerpen die door mij verboden zijn”, antwoordt ze. „Mijn dochters zijn namelijk wappies. Ze denken zó anders. In mijn huis wil ik niet praten over onderwerpen waarvoor ik op de barricades heb gestaan. Bijvoorbeeld euthanasie, vrouwenrechten en abortus. De discussies hierover verpesten de boel.”

Haar dochters vinden Tineke te volgzaam, legt ze uit. „Zij begrijpen bijvoorbeeld niet dat ik de coronaprikken heb genomen. Een reden daarvoor is dat ik anders niet kan reizen, maar mijn dochters wilden hier eerst over in discussie.”

‘Tot hier en niet verder’

Dat ging Tineke te ver, zo blijkt uit het gesprek in Sterren op het Doek. „Ik heb op een gegeven moment gezegd: tot hier en niet verder en die gesprekken verboden. Daarom blijft het toch leuk bij ons.” Wel heeft ze naar eigen zeggen respect voor de standpunten van haar dochters. „Maar ik wil er niet meer met hen over praten.”

„Dan is de spanning wel hoog opgelopen”, merkt Özcan op. Tineke knikt: „Dat is het ook. En ik denk dat mijn gezin niet de enige is waar dat gebeurd is. Deze meningsverschillen hebben heel veel tweespalt teweeggebracht. Mijn dochters sturen me allerlei berichten door die niet kloppen.”

Kinderen te dierbaar

„Maar dat parkeer je dan?”, vraagt Özcan. „Ja, mijn kinderen zijn me te dierbaar”, antwoordt Tineke. In plaats van eindeloze discussies voeren, maakt het gezin muziek. „Als mijn kinderen komen, gaan we vrolijk muziek maken. Ik ben verslingerd geraakt aan het leven met muziek. Ik zie het nu als mijn taak om muziek te brengen in mijn woongemeenschap, het Rosa Spierhuis.”

