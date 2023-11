Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Expeditie Robinson-kijkers houden nare nasmaak over aan eliminatie: ‘Verschrikkelijk seizoen’

Krista Arriëns is al een aantal afleveringen in Expeditie Robinson het zogenoemde zwarte schaap. Gisteren werd zij door haar concurrenten naar huis gestemd op slinkse wijze. Maar kijkers houden daar een nare nasmaak aan over en vinden dat de productie had moeten ingrijpen.

Vorige week schreef Metro al over de pesterige praktijken die zich in Expeditie Robinson afspeelden. Krista Arriëns, bekend als de helft van het duo in Sekszusjes TV, blijkt het doelwit van het pestgedrag te zijn. Tot grote onvrede van kijkers.

Pestgedrag richting Krista Arriëns

Hoewel zij vorige week, door een vrijwillig vertrek van Maxim Froger, net de dans wist te ontspringen, ging het er in de aflevering van gisteren keihard aan toe.

Arriëns krijgt hem in de laatste afleveringen nogal voor haar kiezen. Het televisiegezicht kreeg eerder als enige van zangeres Eva Simons te horen dat zij een immuniteitsmunt had, iets wat zij eigenlijk helemaal niet had willen weten. Precies uitleggen wat er toen volgde, is wat ingewikkeld, maar de beslissing van Arriëns hoe daarmee om te gaan, kostte haar bijna de kop.

Keiharde aanpak Expeditie Robinson

Het ‘Sekszusje’ werd keihard afgerekend op haar, vrij onschuldige, actie. Overigens deed Powned-verslaggever Mark Baanders later iets vergelijkbaars, maar daar lag verder niemand wakker van.

Arriëns moet en zal uit het programma gestemd worden, vinden de expeditieleden. Met bokser en personal trainer Radmilio Soda als campagneleider van dat plan. Hij laat doorschemeren dat hij best naar huis zou willen, vanwege heimwee en omdat hij zijn gezin mist. En daardoor lijkt Arriëns wat gerustgesteld. Eerder vertelde zij overigens nog tegen Metro dat haar deelname aan het programma een droom was die uitkwam.

Arriëns in tranen door stemronde

Als gisteren eenmaal de stemronde is aangebroken, gaat de wens van Soda en consorten in vervulling. Arriëns krijgt namelijk de meeste stemmen. En sommige deelnemers kiezen ervoor om nog een extra boodschap op het stembiljet te zetten. Zoals: „Voor Kamp-Noord”, „voor Chelsey” en „voor Max”. Volgens kijkers een onnodige trap na.

Arriëns kan haar tranen niet bedwingen en is duidelijk aangeslagen door de aanpak van de andere deelnemers. „Ik vind het eerlijk als ik word weggestemd, maar wel als iemand mij een eerlijke stemkans geeft”, roept ze richting de kandidaten.

Expeditie Robinson-kijkers houden nare nasmaak over

Soda en Baanders verdedigen zichzelf. „Ik vind dit niet oké. Dit is zo over mijn grens heen”, concludeert Arriëns in tranen. Later legt ze tegenover de presentatoren uit dat Soda haar liet geloven dat hij naar huis wilde. „Blijkbaar zit er nog best wel wat wrok, als ik de stemmen zie.”

„Ik weet dat ik dit spel heb gespeeld op een manier dat ik mezelf nog in de spiegel kan aankijken”, sluit het ‘Sekszusje’ af. En het kijkerspubliek deelt haar conclusie. Veel kijkers houden namelijk een nare nasmaak over aan deze stemronde. En volgens hen hebben ook de programmamakers steken laten vallen. Het kijkerspubliek steunt dan ook Arriëns en looft haar gedrag. En Soda? Nee, die komt er niet al te best vanaf in de reacties.

Overigens is in het voorstukje van de volgende aflevering te zien dat roeister Ilse Paulis de groep streng toespreekt over hun aanpak en valse manier van spelen.



En een rode kaart voor de makers van #ExpeditieRobinson (looking at you @Jaccokeyzer). Jullie hebben de briefjes met onderschriften goedgekeurd. Die keuze had een groot gevolg. Niet ok wat mij betreft. pic.twitter.com/0bUiI2Z4yD — Ragna Post (@Ragnapost) November 12, 2023



Als je dat eronder schrijft ‘voor kamp Noord, voor Chelsea, voor Max’ dan ben je echt niet goed. Ik zou ook weglopen. Dit is echt ziek….. #ExpeditieRobinson — Mila (@Milanora89) November 12, 2023



Wat een kleinzielige ingedroogde machosneak zeg, die Radmilo in #expeditierobinson Ook steeds melden dat je niet van een vrouw wil verliezen en keihard iemand een trap nageven op je stembiljet. Faken dat je je familie mist om iemand te misleiden. Doodenge man. — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) November 12, 2023



Heel oneerlijk wat er met Krista gebeurt. Ze is door Jaimy voor de bus gegooid maar het was heel anders gelopen en dat heeft de rest nooit te horen gekregen. Krista is oprecht geweest en wordt afgeschilderd als een slang. Niet eerlijk en echt heel sneu!!! #expeditierobinson — LeslieAnn (@QlaLestrick) November 12, 2023



1) ‘Dit is toch ook Robinson’ (radmillo)

Ehm, in die 23 jaar dat ik al kijk is dit het meest verschrikkelijke seizoen.#Krista je was een van de meest oprechte deelnemers dit jaar.

Bestaat er ook iets als plaatsvervangende schaamte ? 😶‍🌫️#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/YTEZrng5Vp — Alisha-girl 🇳🇱 🇵🇸 🕊️ 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ she/ her (@Alishagirl1) November 12, 2023



Deze macho mannen die deze haat naar een vrouw uiten, grow up mannen. Jullie doen alsof Christa een gruwelijke daad heeft begaan terwijl ze gewoon geen klikspaan wilde zijn en Eva gewoon haar gang liet gaan met haar munt. #ExpeditieRobinson — Linda Bergman (@xLiinda) November 12, 2023

