Rick Nieman attendeert Frans Timmermans op eigen vlieggedrag: ‘Vliegen wordt door u in de ban gedaan’

Terwijl Frans Timmermans gisteren meeliep in de klimaatmars, voelde presentator Rick Nieman hem daarvoor aan de tand over zijn vlieggedrag. De congresdag van Timmermans naar Málaga stond namelijk ter discussie.

Timmermans is in de ‘running’ om een prominent politiek gezicht te worden. De PvdA/GL-leider verschijnt in menig televisieprogramma om zijn verhaal te doen. Al liet hij zijn televisieoptreden bij het RTL-debat gisteravond aan zich voorbij gaan. Wel liep hij mee in de klimaatmars van gistermiddag.

Frans Timmermans bij WNL op Zondag

Voordat hij zich tussen de demonstranten begaf, schoof Timmermans aan bij WNL op Zondag. En daar kon presentator Rick Nieman het niet laten om Timmermans op zijn eigen vlieggedrag te wijzen.

Timmermans vloog namelijk voor een congresdag op en neer naar Málaga. Hij vraagt zich af wat GroenLinks daarvan vindt. „Vliegen wordt toch echt, ook in uw eigen programma trouwens, behoorlijk in de ban gedaan. ‘Vliegen mag niet, vliegen is slecht voor het milieu.”

Rick Nieman attendeert Frans Timmermans op vlieggedrag

De partijleider legt uit dat het doel van de reis ook de vliegreis rechtvaardigt. „Dit was wel echt een belangrijke ontmoeting. Onze samenlevingen staan allemaal onder druk en we moeten er allemaal voor zorgen dat we de boel bij elkaar houden.” Op het congres kwamen verschillende linkse leiders bij elkaar.

Nieman: „Dat was dat beetje CO2 wel waard?” Ook Kamran Ullah, hoofdredacteur bij De Telegraaf, haakt in. „Ik heb altijd het idee dat u het internationale toneel mist. U was vorige week nog bij Olaf Scholz in Berlijn, nu weer in Malaga, terwijl u die mensen toch ook kunt bellen? Dan hoeft u toch niet op en neer te vliegen?”

Vliegen slecht voor klimaat

Volgens Timmermans ging het om een unieke bijeenkomst. Omdat men niet al die mensen zomaar bij elkaar krijgt. „De premier van Denemarken was er ook en de premier van Malta.”

Maar dat vindt Kamran toch een beetje gek. „Kiezers zullen zeggen: wij moeten minder vliegen, lever zelfs een vakantie in want het is zo slecht voor het milieu en de leider van GroenLinks en PvdA vliegt gewoon op en neer.”

Timmermans ontwijkt antwoord

Maar daar geeft de politicus een ietwat ontwijkend antwoord op. „Veel van de bestaanszekerheid heeft te maken met inkomen en kijk naar de plannen die wij presenteren! Niemand gaat er meer op vooruit dan bij ons.” Waarna hij nog even opnoemt dat hij de komende tijd veel op televisie verschijnt.



Lijsttrekker van GroenLinks-PvdA @F__Timmermans reageert op de kritiek over dat hij gisteren midden in campagnetijd naar Málaga vloog. "Dit was een belangrijke ontmoeting. Vergeet niet: veel bedreigingen komen de komende jaren uit het buitenland." #WNL pic.twitter.com/ZEOeSCrDEk — WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) November 12, 2023

