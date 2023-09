Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BZV-Bernice blijkt een heus brievenkanon, maar kijkers hebben ook met haar te doen

Het gat dat B&B Vol Liefde achterlaat, wordt weer opgevuld door Boer Zoekt Vrouw, concluderen BZV-kijkers. En dat zorgt weer voor genoeg stof om over te bakkeleien. Zo ook over boerin Bernice, die een waar brievenkanon blijkt te zijn. Maar het zelf allemaal wat onheilspellend vindt.

Boer Zoekt Vrouw is terug. Met een vijftal boeren en boerinnen die op zoek gaan naar de liefde. Internationale boeren dit keer, die buiten de grenzen van Nederland wonen en werken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nuchtere boeren, geen zonnenvlechten, spirualiteit, dansen en naakt in het gras liggen. Zijn we nu verpest?#boerzoektvrouw #bzv #boerzoektvrouweuropa — Ramon Hopman (@Ramonausholland) September 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even een #bzv tje kijken een soort #benbvolliefde maar dan bij de KRO hè. — Toob Alers (@Toob_Alers) September 17, 2023

Brieven voor kandidaten Boer Zoekt Vrouw

Wie deze boeren zijn? Het gaat om akkerbouwer Richard (32) die in Slowakije werkt, melkveehouder Claudia (57) die in Frankrijk vertoeft, de 42-jarige Haico die melkveehouder in Denemarken is, oud-koeienboer Piet (63) die in Duitsland akkerbouwer is en de 23-jarige paardenfokker en melkveehouder Bernice uit Zweden.

In de aflevering van gisteravond ontvangen de boeren de liefdespost. Voor Haico schreven 18 vrouwen een brief, Piet ontving 24 brieven, Richard krijgt 60 brieven en Claudia had 89 schrijvers. Maar de jonge Bernice, blijkt een mannenmagneet. Maar liefst 430 heren schreven haar namelijk een brief. Maar de boerin is zelf helemaal ontdaan van al die post en weet niet zo goed wat ze er van moet vinden.

BZV-kijkers zien Bernice worstelen

Bernice kan moeilijk onder woorden brengen wat ze er allemaal van vindt. En echt heel enthousiast wordt ze niet van alle aandacht. Ook presentatrice Yvon Jaspers merkt dat op. Waarom wordt Bernice niet snel enthousiast van dingen, vraagt zij zich af. „Ik denk dan: ‘Het wordt toch niks’. Dat heb ik heel erg snel”, aldus de boerin. Toch wil ze wel graag de liefde vinden. „Dat zie ik niet voor me, maar dat wil ik wel heel graag.” Jaspers concludeert dat het wel „heel makkelijk” is om niemand leuk te vinden. „Want dan hoeft er namelijk niks. Dus het gaat hoe dan ook niet makkelijk zijn. Want als je besluit dat je misschien iemand leuk gaat vinden, is het ook doodeng.” En dat weet Bernice maar al te goed.

Het kijkerspubliek kijkt uit naar de volgende aflevering waarin het daten daadwerkelijk gaat beginnen. Na het seizoen van B&B Vol Liefde, blijkt Boer Zoekt Vrouw een goede, iets tragere, vervanger. Over Bernice maken sommige kijkers zich wel een beetje zorgen. Omdat het lijkt alsof de boerin het allemaal doodeng vindt. Maar we weten inmiddels dat Boer Zoekt Vrouw ons allemaal kan verrassen. Herinner je nog de introverte Evert? Die de liefde vond bij de excentrieke Maud.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bernice, liefde vinden mag ook een beetje leuk zijn. Kleine tip. #bzv #boerzoektvrouw — Ricardo van den Akker (@rakker92) September 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bernice heeft spijt van haar deelname. 430 brieven is ook te gek. Waarom dan niet een plafond van 100 brieven, willekeurig gekozen. Dit is toch niet te doen? #BZV — teeveekijker (@teeveeverslaafd) September 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bernice doet me denken aan deze dame. Die was ook zo onzeker en kon ook niet bevatten waarom iemand in haar geïnteresseerd zou zijn. Die dacht dat ze nooit iemand zou vinden. Inmiddels getrouwd en 2 kinderen verder dankzij #bzv Het kan hè!!! Het kan. #boerzoektvrouw pic.twitter.com/4TFM1Gkwpz — Dreamer (@MCnotHamm3r) September 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het wordt gelukkig weer een hilarisch seizoen met Haico en Bernice #bzv — Lars (@Larssssss_) September 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Denken jullie ook dat Bernice het nog moeilijk gaat krijgen. Zit nogal op slot en dan zoveel aandacht … #bzv — Wietse de Boer (@WietsedeBoer2) September 17, 2023

Je kijkt Boer Zoekt Vrouw terug via NPO

Reacties