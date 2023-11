Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt wil echt niet regeren met Geert Wilders’ PVV: ‘Grondrechtissues’

Veel partijen hebben voor de komende Tweede Kamerverkiezingen aangegeven dat ze wel oren hebben naar een samenwerking met NSC van Pieter Omtzigt. Omtzigt zelf laat geen woord los over met wie hij zou willen samenwerken. Het wordt wel steeds duidelijker dat hij écht niet in een kabinet met Wilders’ PVV wil.

Verschillende punten in het verkiezingsprogramma van de partij van PVV-leider Geert Wilders druisen rechtstreeks in tegen grondwettelijke rechten, zoals het recht op godsdienstvrijheid. Dat is voor Omtzigt onacceptabel. „Ik kan niet zomaar over grondrechtissues heen stappen”, zei Omtzigt vandaag in het Radio 1 Journaal.

Eerder zei Wilders (die gisteren bij Vandaag Inside botste met Johan Derksen over Palestina/Israël) dat hij hoopt dat Omtzigt toch met hem zou willen samenwerken. Die hoop lijkt nu vervlogen.

Naast dat Wilders zélf met NSC wil samenwerken, vindt een meerderheid van NSC-stemmers het prima als de twee partijen een (deel van de) coalitie vormen. Dat blijkt uit recent onderzoek van EenVandaag.

Echt geen samenwerking tussen Wilders’ PVV en Omtzigt’s NSC

„Jarenlang heb ik me ingezet om Nederland als rechtstaat te verdedigen”, zei Omtzigt. Onder meer daarom wil hij een grondwettelijk hof en wil hij dat er wordt getoetst aan de basisrechten „die we als Nederlanders hebben”. Hij noemt daarbij de vrijheid van meningsuiting, geen censuur en gelijke behandeling. Als de PVV in zijn verkiezingsprogramma schrijft geen Koran en geen moskeeën te willen, dan „gaat dat rechtstreeks in tegen het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid”, zei Omtzigt.

Met een partij die de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst niet wil waarborgen, kun je geen regering vormen, benadrukte Omtzigt. „Dat is de reden, en geen andere”, dat hij niet met PVV wil regeren.

Yesilgöz ziet ‘fundamentele verschillen’

Waar VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz eerder nog zei dat de deur voor PVV misschien openstond, geeft ze nu aan nog steeds „fundamentele verschillen” te zien. Ze weet niet of de uitgestoken hand van PVV-leider Geert Wilders op het terrein van de islam genoeg is voor de liberalen om met hem in een coalitie te stappen na de verkiezingen, zei ze vandaag tegen RTL Nieuws.

Eerder deze week zei Wilders dat het terugdringen van de islam in Nederland, zoals de PVV wil, geen prioriteit heeft in een eventuele formatie. Yeşilgöz: „Ik heb gezien dat Wilders een halve draai maakt op islam. Ik weet nog steeds niet wat dat betekent voor zijn standpunten. Maar er zijn nog wel meer fundamentele verschillen. Denk aan zijn houding ten opzichte van de EU, hij wil een Nexit. Nou, dat zou alle ondernemers kapot maken. Hij heeft helemaal niks met klimaat, gelooft niet eens in de klimaatverandering. En dan nog zijn houding ten opzichte van Rusland. Daar is dus nog heel veel meer om je af te vragen: ja, hoe moet dat dan?”

Tegelijk zegt Yeşilgöz nog steeds „geen kiezer” en daarmee „geen partij” uit te sluiten voor samenwerking. Volgens haar is eerst de kiezer aan zet om vervolgens te zien of andere partijen „ook met echte oplossingen komen die werken voor Nederland”. Dat ziet ze „bij verschillende partijen nog niet terug en bij de heer Wilders is het ook nog even zoeken”, aldus de VVD-lijsttrekker.

