Dilan Yesilgöz reageert op uitspraken Özcan Aykol bij Vandaag Inside: ‘Weet niet wie hem ooit heeft gekwetst…’

Als politicus weet je: er wordt van alles over je gezegd, ook op tv. Dat terugkijken kan echter wel een beetje pijnlijk zijn. Niet voor VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz bij Vandaag Inside, die allerlei uitspraken van Özcan Aykol voor de kiezen kreeg.

De talkshow nodigt in aanloop naar de verkiezingen allerlei lijsttrekkers uit in de uitzending. Zo namen Frans Timmermans (GoenLinks-PvdA) en Caroline van der Plas (BBB) al plaats en volgt vanavond Geert Wilders (PVV). Het VI-trio laat dan ook allerlei fragmenten zien van dingen die eerder over de gasten gezegd zijn. Gisteravond kwamen de ‘vuilste’ opmerkingen van Özcan Aykol voorbij.

Dilan Yesilgöz: ‘Werd de hele tijd als allochtoon behandeld’

Bij Vandaag Inside gaat het ook over de dubbele nationaliteit van Yesilgöz. Zij vluchtte als 8-jarig meisje met haar ouders naar Nederland. Zou ze dan niet links ‘moeten’ zijn? Ze begon namelijk, in het begin van de 2000-jaren, bij de SP. Daarna was het de PvdA, GroenLinks en daarna belandde Yesilgöz bij de VVD. „Dat was allemaal heel kort”, legt de VVD-lijsttrekker uit. „De reden waarom ik bij links begon, was dat mijn ouders in Turkije opkwamen voor minderheden. Dan ben je in dat soort landen meteen links, dus toen ze hier kwamen, gingen ze meteen links stemmen. Toen ik actief werd, ging ik zonder al te veel nadenken links.”

„Ik werd de hele tijd als allochtoon behandeld”, zegt ze, terwijl ze aanhalingstekens met haar vingers maakt bij het woord ‘allochtoon’. „Ik dacht: kom op, ik groei op in Amersfoort, ik ga naar schuurfeesten en dan vraagt iemand aan mij ‘weet je vader dat wel?’ Ja, hij heeft me hier afgezet, wat is je punt? Ik werd gék bij die linkse partijen. Mensen zijn geen slachtoffers”, benadrukt ze.

Uitspraken Özcan Aykol bij Vandaag Inside ‘beetje sneu’

En dan komt de vraag van Wilfred Genee: „Zijn mensen van jouw afkomst, dus mensen met een Turkse of Marokkaanse afkomst, trots op jou, of niet?” „Ja tuurlijk”, vindt Van der Gijp, maar Yesilgöz haalt haar schouders op. „Dat weet ik niet.” Genee: „Ik merk dat nooit aan Eus.” Bij het horen van Özcan Aykols koosnaampje springt Yesilgöz in actie: „Ach, maar hou toch op. Dat vraag je toch ook niet als Timmermans hier zit, aan een autochtone Nederlander: ben je trots op hem?”

„Ja maar Eus zit hier altijd, die roept altijd dit soort dingen”, pareert Genee, waarna een video wordt ingestart. „Die wil gewoon zelf de politiek in”, noemt Yesilgöz nog. ‘Allemaal open deuren’, ‘geraaskal’, ‘flirten met die, flirten met die’, noemt Eus in het fragment over de VVD-lijsttrekker op. „Ze wil met iedereen samenwerken, PVV mag er ook bij, en die hebben haar notabene beledigd, ze mocht geen minister worden. Denk ik ja: jij hebt ook geen ruggengraat.” ‘Harteloze heks’ komt ook nog voorbij.

Yesilgöz bekijkt de video hoofdschuddend: „Ik weet niet wie hem ooit heeft gekwetst, maar het is wel een beetje sneu.” Genee: „Wat is dit?” „Weet ik veel”, komt het antwoord. „Dat weet ik toch niet.” Derksen zegt dat ze in de studio altijd moeten lachen om Eus, die „niemand goed vindt”.

‘Meer met René gemeen, dan met Eus’

„Wat ik ingewikkeld vind”, begint Yesilgöz, „is dat je mij en hem naast elkaar zet, met elkaar vergelijkt, vanwege afkomst. Ik heb waarschijnlijk meer met René gemeen, dan met Eus.” Volgens Gene ‘telt het mee’. „Vrouw, Turks/Koerdische afkomst, dat wordt toch meegerekend?” „Ik ben Amsterdammer, ik ben Ajacied, ik ben VVD’er, ik ben Nederlander”, besluit Yesilgöz.

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

